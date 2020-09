Megújul a mezőfalvi katolikus templom északi oldalfala is

Újra állványokat láthatunk a mezőfalvi Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Templom oldalánál. A munkálatok célja, hogy a negyedik oldalt is rendbe tegyék a szakemberek. Az épületet a korábbi években már három oldaláról, a toronnyal együtt renoválták. Ezúttal a hátramaradt rész is elnyeri méltó kinézetét. Október 31-re ígérik a befejezést.

Különleges története van a mezőfalvi katolikus templom felújításának. Talán még nem is akadt példa az építkezések során arra, hogy egy épület külső homlokzatát először csak három oldaláról újítsák fel, és majd, valamikor a távoli jövőben fejezzék be a negyediket. A mezőfalvi templom renoválása pontosan ilyen módon valósul meg.

A templom utolsó oldalfalát is felállványozták már, október végére ígérték a munkálatok befejezését

A templommal kapcsolatos történésekről Kristofory Valter plébános elmondta:

– 2015-ben kezdődött a templom külső renoválása, és tart a mai napig. Bízom benne, hogy az északi oldalon végigérve a felújítás nagy állomásához érünk. Egy templom soha nincs kész – tartja a mondás, hiszen a híveknek, a templomba járóknak mindig gondosan kell kezelni, tisztán tartani kívülről, belülről egyaránt. Ebben az öt évben ez a külső felújítás alakult így. Elkezdődött az állami pályázattal, amelyben először a torony ablakai lettek kicserélve. Ezután egyházmegyei támogatással, valamint a helyi közösség adományaival folytatódott a külső homlokzat megújításával. Ahogy mondottam, 2015-től folyamatos munkálatokban vagyunk. Most elérkeztünk arra a pontra, mikor az északi oldal is elkészülhet. Remélhetőleg mindenszentek, halottak napja idejére végeznek a munkával.

Számíthatunk-e a későbbiekben is további felújításokra, akár a plébánia épülete vagy más tennivaló tekintetében?

– Mindig az aktuális helyzetünket kell figyelembe venni. Március óta az egyházközségek nagyberuházásba nem kezdhettek. Mindent az egyházmegye központja, gazdasági hivatala intéz. Ilyen értelemben az itteni munka is a hivatal engedélyével, papírjaival történik. Természetesen az összes előírást betartva, amit a vírushelyzet igényel.

Az elmúlt öt évben sikerült megoldani a katolikus templom külső felújítását

Személy szerint ön örül, hogy a felújítás befejeződik?

– Mivel öt falum és három iskolám van, mint lelkész folyamatosan a lelkek felújításáért dolgozom. Ehhez kapcsolódik a tárgyi dolgok megújulása is, ami lehet épület, mint például a nagykarácsonyi iskola felújítása. Itt az eltelt másfél év alatt csodálatos, pozitív változásoknak lehetünk tanúi, de sorolhatnánk az összes települést. Tehát én mindegyiknek nagyon tudok örülni. Egy fejezet itt Mezőfalván építkezés szempontjából most lezárul, de számomra lelkipásztorként folytatódik egy másik helyen – válaszolt érdeklődésünkre Kristofory Valter, Mezőfalva katolikus plébánosa.

Mezőfalván hamarosan ismét a régi, szép pompájában láthatjuk a katolikus templomot. Az épület iskola felőli oldalán lévő járdát az állványok és a munkálatok miatt lezárták. Áthaladás a plébánia területén lehetséges. A tereléssel a mozgáskorlátozottak, a babakocsival és a kisgyerekekkel úton lévők is biztonságosan elérhetik a faluközpontot, a boltokat és az egészségügyi szolgáltatóhelyeket.