Meghitt volt az idei ünnep

Szinte minden helyszínen a Szent István-i örökséget, az összetartozást, az egy nemzet érzését, a példamutatás fontosságát hangsúlyozták az ünnepi szónokok.

Idén rendhagyó módon, a katolikus templomba várták az államalapításunk évfordulójára érkező mezőfalviakat. A korábbi években a Piac téri kápolnánál kezdődtek az események, majd a Rákóczi utcai parkban volt a folytatás lecsó fesztivállal, koncertekkel, tűzijátékkal. A pandémia idén közbeszólt, a hagyományos nagyrendezvény elmaradt. Helyette próbáltak új megoldást találni.

A szervezők arra kérték a faluban élőket, hogy ezúttal akinek lehetősége van, népviseletbe öltözve jelenjenek meg az ünnepségen a templomban – így német és magyar népviseletbe öltözött csoportokat, civil szervezetek is láthattunk.

A plébános kitért a nemzet egységének fontosságára

Kristofory Valter, Mezőfalva katolikus plébánosa köszöntötte a megjelenteket. Ezután szentmise keretén belül beszélt a Szent István-i örökségről, az új kenyérről és jelentéséről. Elmondta, hogy ne csak a kenyér fizikai valóságára gondoljunk ilyenkor, hanem arra a lelki táplálékra is, amit a keresztény embereknek a hit, a vallás, a krisztusi tanítás, és nem utolsó sorban Szent István államalapító munkássága jelenthet. Kristofory Valter plébános kitért az összefogás, a nemzet egységének, az együttgondolkodás fontosságára is.

Különösen a jelenkori vírusos helyzetet figyelembe véve kérte az emberek odafigyelését és ugyanazt a fegyelmezett és hithű keresztény magatartást, amire évszázadok óta tanítanak őseink, köztük az államalapító Szent István. A mise végén a himnusz dallamaival fejeződött be a mezőfalvi augusztus huszadikai szentmise. Utána Kristofory Valter plébános előre hívta Márok Csaba polgármestert, hogy együtt osszák szét a megszentelt új kenyeret. Az ünnepség után a mezőfalvi plébánost kérdeztük, az új kenyér és a Szent István-i örökség mai tiszteletéről.

– Mindig példát kell mutatni, ahogy a mise alatt is elhangzott. Szükség van mindig példaképekre és azok követésére. Fontos nekünk, hívőknek ebben élen járni, hogy minél többen élhessék meg Szent István elénk állított példáit.

Baracson a hagyományok folytatásával ünnepelték augusztus huszadikát. Az apátszállási katolikus templom kertjében felállított sátor alatt ezúttal is Várai Róbert, Baracs polgármestere volt az ünnepi szónok. Köszöntőjében elhangzott, hogy már harmadik éve tartják ezen a helyszínen és módon Szent István-i és az államalapítási megemlékezést. Várai Róbert a Himnusz idézetével nyitotta aktuális történelmi előadását. „Megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt”, majd István király és Koppány vezér kapcsolatát tárgyalta az eddigi évek során tőle megtapasztalt, nem éppen szokványos módon. A polgármester előadásában ezúttal sem csak a hivatalos történészek írásait idézte.