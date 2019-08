„Meggyógyulhatsz” – elfogadni az elfogadhatatlant, legyőzni a legyőzhetetlent

A Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Egészségfejlesztési Iroda és a dunaújvárosi Autoimmun-klub közös projektjében Pecsét István tart előadást „Meggyógyulhatsz” címmel a Szent Pantaleon Kórház Auditóriumában.

Pecsét István betegségét, gyógyulását – szinte teljes kórtörténetét – nyomon követhették a Hírlap hasábjain, illetve online felületünkön. Istvánt nagyon fiatalon, egy ritka autoimmun-kórral, a Crohn-betegséggel diagnosztizálták. Később túlesett egy májtranszplantáción, majd sikerrel vette fel a harcot az áttétes rákkal, jelenleg pedig tünetmentes. Ebből a néhány sorból is kiderül, hogy István -Hitchcock-i izgalmakkal tarkított élete – távolról sem nevezhető unalmasnak, mi több, úgy tűnik a Hollywood-i sztori „happy enddel” zárul.

Történetünk másik szereplője az Autoimmun-klub, illetve annak vezetője, megálmodója Pásztor Eszter. A végzettségét tekintve régész hölgy maga is négy éve küzd a lupus betegséggel. Pontosan emiatt hívta életre néhány hónappal ezelőtt – a helyi Egészségfejlesztési Iroda támogatásával – az Autoimmun-klubot.

A szerveződést bemutató interjú közben fogalmazódott meg a gondolat, hogy a két, hasonló betegséggel küzdő embert megismertessem egymással, ami a nyár elején meg is történt. Eszter ekkor kérte fel Istvánt, hogy csatlakozzon hozzájuk és mutassa be inspiráló történetét a klub tagjainak.

Meggyógyulhatsz

– ezt a kétségkívül találó címet választották a szeptember harmadikai előadásnak, amelynek a kórház auditóriuma ad otthont.

Ezt az előadást teljes egészsében én fogom tartani – kezdi Pecsét István. Lesz egy moderátora is a beszélgetésnek. Előzetesen abban egyeztünk meg, hogy 60-90 percbe kell belesűrítenem a történetemet. Maga az előadás két részből áll, az elsőben a betegségemről és gyógyulásomról mesélek majd, míg a másodikban a személyes kérdéseiket is feltehetik a vendégek. A kérdésekkel együtt két órásra van betervezve a délutáni program.

Az ötlet -egyébként nem titok- az autoimmun-klub megalakulásával kapcsolatos interjú elkészítése alatt fogalmazódott meg – folytatta István – az előadásnak pedig a nyár végén sikerült időpontot találni, természetesen az elmúlt időszakban is folyamatosan kapcsolatba voltunk egymással. Az esemény népszerűsítése egyébként a különböző közösségi oldalakon már megkezdődött, bízunk benne, hogy minél többen eljönnek majd.

„Jól vagyok, minden rendben”

Bár a Crohn-betegség tartozik az autoimmun-betegségfajták közé, István mindhárom az Őt érintő kórról beszél majd.

Amikor egyeztettünk Eszterrel kérdeztem, hogy csak az engem érintő autoimmun-betegségről meséljek, vagy mindháromról. Végül abban maradtunk, hogy a teljes kórtörténemet, a gyógyulással együtt mutatom be, a diagnózistól, egészen a kínai gyógykezelésekig. Sajnos jól ismerem a saját történetemet, emiatt például beszéddel ugyan nem készülök, de kisebb – a gyógyulásom szempontjából – elengedhetetlen sarokköveit mindenképpen szeretném megemlíteni.

Olyan embereket várok az előadásra akik egyrészt ismerik vagy szeretnék megismerni a történetemet, illetve bízom abban, hogy segíthetek azon sorstársaimnak, akik az „út elején” járnak. Szerencsére én elmondhatom magamról, hogy jól érzem magam, minden rendben. Nemrég volt egy MRI-képalkotó vizsgálat, amely szerint tünetmentes vagyok.

Pecsét István: Meggyógyulhatsz című előadása 2019. szeptember 3-án, 17.00-órától kezdődik a a Szent Pantaleon Kórház Auditóriumában. A rendezvény ingyenes. Amennyiben részt szeretne venni a programon vagy érdeklődik iránta, az esemény közösségi oldalán illetve az EFI telefonszámán (+36-25-550-164) kaphat bővebb információt. Az Egészségfejlesztési Iroda szeptemberi programkínálatáért kattints ide.