Megbecsülés és tisztelet

A nemzetközi nőnap hivatalosan a hölgyek, asszonyok, lányok iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja. Három hölgyet kérdeztünk arról, milyen emlékek kapcsolódnak ehhez az ünnephez, és mit is jelent számukra 2021 márciusában ez a nap.

„Mára talán kicsit megkopott ez a nap, ám számomra még mindig a tiszteletről, a figyelmességről és megbecsülésről szól. Szerencsés helyzetben vagyok, mert a munkahelyemen a férfi kollégák évről évre a virágok mellett egy kis meglepetésműsorral, vetítéssel is kedveskedtek nekünk, a hölgyeknek. Most a járványhelyzet miatt ez sajnos elmarad, a fiúktól már a múlt héten pénteken megkaptuk a virágokat, és elismerem, ismét örömmel töltött el, hogy most is gondoltak ránk. Figyelmességüket mi is megpróbáljuk viszonozni süteménnyel, pár finom falattal. Megjegyezném, régebben, április elején az úgynevezett férfinapot is megünnepeltük, humorral, jókedvvel, vidámsággal. Meglátásom szerint ezek a gesztusok értékesebbé, emberibbé tehetik a hétköznapjainkat, kis színt visznek az életünkbe” – felelte megkeresésünkre Kelemen Marián Éva képzőművész, a Lorántffy középiskola pedagógusa.

– Délvidéki származású vagyok. Azon a vidéken évtizedekkel ezelőtt igazi ünnepnek számított a nemzetközi nőnap. Emlékezetes bálokat, fogadásokat szerveztek a hölgyek, lányok tiszteletére. Ekkor érezhettük egy tágabb közösség őszinte megbecsülését. Ezek az idők mára elmúltak, ám a mai napig szívesen fogadom, ha ezen a napon meglepnek egy-egy szál virággal és gondolnak rám – mondta el lapunknak Farkas Márta, a Szabó Magda Református Általános Iskola igazgatója, aki hozzátette, jó lenne, ha ezek az apró, még fontos gesztusok nem kopnának ki a mindennapjainkból.

– Szép emlékek kötnek ehhez naphoz. Már kislányként is kaptam hóvirágot a fiúktól, amelyet a rácalmási Nagyszigeten gyűjtöttek. Nőként nekem jólesik, ha kapok egy szál virágot, ha előre engednek az ajtón vagy lesegítik a kabátom. Nem azért, mert nem tudnám magam megcsinálni, hanem mert igazán megtisztelőnek érzem. Úgy gondolom, hogy ezek a figyelmességek a férfiakban is jó érzést keltenek. Védelmezőnek érezhetik magukat, akik biztonságot tudnak nyújtani számunkra. Karinthyval szólva: minél inkább nő vagyok, annál inkább férfinak érzi magát, akivel szemben állok. A nőnap tehát a férfiak ünnepe is, akik megélhetik, hogy mindezt sugározzuk feléjük ezen a napon – fejtette ki a DH-nak Németh Miklósné, Rácalmás alpolgármestere.