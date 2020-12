Más lesz az ünnep az idősotthonban

A fokozott védelem, elővigyázatosság ellenére az idősek otthonában is megjelent a koronavírus, de nagy baj nem történt.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A bentlakásos szociális intézményekben a járvány első és második hulláma idején is teljes körű látogatási tilalmat rendeltek el annak érdekében, hogy védjék az ellátottakat. Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád házi Szent Erzsébet Idősek Otthona (ESZI) intézményeiben is fokozottan ügyelnek arra, hogy a szabályokat, a rendelkezéseket betartsák (legutóbb szeptember 8-a óta van látogatási tilalom érvényben itt).

Az ESZI a közösségi oldalán számolt be arról, hogy november 15-ig nem volt Covid-fertőzött a lakóik között, gyanús eset sem merült fel. Viszont a dolgozóik körében összesen négy személynél igazolódott be a fertőzöttség. A protokollnak megfelelően karanténba kerültek, és csak két negatív teszt után dolgozhattak újra. Az intézmény folyamatos tájékoztatást ad a témában, a december 8-i bejegyzés alapján a Duna sori telephelyükön minden ellátottnál és dolgozónál PCR-tesztet végeztek. A kétszázötvenhét vizsgálat alapján tizenegy lakónál lett pozitív az eredmény, ők is karanténba kerültek. A százfős dolgozói kollektívát folyamatosan antigén gyorsteszttel szűrték, amelynek eredménye mindig negatív volt, de a PCR-teszttel hat dolgozónál lett igazolt pozitív eredmény. Azóta nincs újabb fertőzött náluk. Bölcskei Anna, az ESZI vezetője elmondta, intézményük minden esetben a legfrissebb eljárásrendnek megfelelően jár el, az ellátottjaik és a munkavállalóik tekintetében is. Dolgozóik továbbra is mindent megtesznek a lakóik megóvásáért.

Írtunk arról korábban, hogy egy hangulatos szobát alakítottak ki annak érdekében, hogy a bentlakók karácsonyi miliőben, az ablakon keresztül találkozhassanak családjukkal, hozzátartozóikkal. Mint azt Bölcskei Anna elmondta, ezt nagyon szeretik, hálásak érte a családok, megható pillanatokat élhettek át együtt. Ezen a héten és jövő héten is lehetőséget biztosítanak az ilyen találkozásokra, hogy azok is beszélhessenek a rokonokkal, akik esetleg karanténban voltak. Többször is igénybe lehet venni ezt a lehetőséget az előzetes bejelentkezés után. – Köszönjük a hozzátartozóknak a türelmet, a hozzáállásukat. Rengeteg felajánlást kaptunk, például szájmaszkokat, de ajándékkal kedveskednek dolgozóinknak is, gondolnak ránk, így virággal vagy éppen házi sütivel lepik meg a kollégákat – mondta hálásan Bölcskei Anna.