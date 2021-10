Maratoni hosszúságú volt a csütörtöki közgyűlés

A közgyűlés október havi rendes ülését csütörtökre hívta össze Pintér Tamás polgármester. A testület tagjai a nyílt ülésen 55 napirendi pontban döntöttek.

Dunaújváros – A képviselő-testület módosította az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló korábbi önkormányzati rendeletet, erre a nemzeti közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési szabályok változtatása miatt volt szükség. Szintén módosították a lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló korábbi önkormányzati rendeletet. Erre több önkormányzati lakás pályázati úton történő értékesítéséhez, illetve egy ingatlan szociális bérlakásból szakemberlakássá történő átminősítése miatt volt szükség.

Sor került az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló rendelet megalkotására is. Itt fontos kiemelni, hogy a rendelet szerint a családi házas övezetben heti két alkalommal, szerdai és pénteki napokon van lehetőség az égetésre, erre a rendelet ez év végéig biztosít lehetőséget. Szemetet égetni továbbra is szigorúan tilos. Égetéssel elsősorban a nem komposztálható (nehezen lebomló) vagy a komposztálásra alkalmatlan (vírussal, baktériummal, gombával fertőzött) avar és kerti hulladék ártalmatlanítható. A közgyűlés döntött a korábban a távfűtéssel kapcsolatban a DVG Zrt. által szervezett lakossági fórumon felmerülő kérdésben is. A képviselő-testület döntésével arra utasította a DVG Zrt.-t, hogy a felhasználók által a DVCSH Kft. részére megfizetett távhőszolgáltatási díjat annak bizonylata bemutatása mellett a DVG Zrt. részére megfizetettnek tekintse a DVG Zrt. által történő számla kiállításáig, amely nem lehet visszamenőleges hatályú, amennyiben a DVCSH Kft. részére megfizetésre került a távhőszolgáltatási díj.

A Volánbusz Zrt. 2020. évi összevont jelentésének elfogadása kapcsán felmerült a járatkimaradások kérdése. Szabó Zsolt alpolgármester elmondta, hogy csak szeptember hónapban 92 járatkimaradás történt. Szerinte ez tarthatatlan. Mint mondta, tárgyalt is a Volán illetékeseivel, hogy az ilyen esteket hatékonyabb kommunikációval kezelje a Volán. A másik, Volánbusszal kapcsolatos napirendben arról határozott a testület, hogy az önkormányzat élni kíván annak lehetőségével, hogy a Volán 21 új csuklós autóbuszt állítson forgalomba a városi menetrend szerinti közlekedésbe.

Pákozdiné Berta Erika azzal a javaslattal élt, hogy a városi tornacsarnok viselje a 2020-ban elhunyt Pap Zoltán magyar tornász, edző, testnevelő tanár, a Kovács-szaltó megtervezőjének nevét, kiemelkedő sportbeli eredményei alapján. Pap Zoltán 1968-tól a Dunaújvárosi Kohász, majd Dunaferr SE tornaedzője, vezetőedzője, közben 1975 és 1978 között a magyar ifjúsági válogatott vezetőedzője volt. 2009-ben megkapta a „Dunaújváros Sportjáért”-díjat. 2014-ben a Magyar Torna Szövetség beválasztotta a Magyar Tornasport halhatatlanjainak klubjába. 2020. december 18-án hunyt el. Selmeciné Papp Judit és Papp Gabriella Ágnes (az elhunyt Pap Zoltán lányai) hozzájárulásukat adták a kezdeményezéshez, miszerint a városi tornacsarnokot édesapjukról nevezzék el.

Az ülésen sor került a városi intézményekkel, szolgáltatókkal történt szerződések, megállapodások módosítására is.

Szó volt a város területén fák, cserjék és évelők ültetési munkálatairól is. Ennek volt örömteli és kevésbé örömteli része is. Mint az Orosz Csaba önkormányzati képviselő hozzászólásából kiderült, a Szalki-szigeten több koros fát ki kell vágni. Helyettük újakat ültetnek, ezeknek a fáknak a telepítése folyamatban van. Örömteli hír, hogy a most már Borovszky Ambrus Emlékparkban az eddig üresen vagy gazosan árválkodó virágágyásokat növényekkel ültették be.

Jó hír a pálhalmaiaknak, hogy a közgyűlés kinyilvánította, hogy a Pálhalmi Agro­special Kft.-vel haszonkölcsön-szerződést kíván kötni játszótér kialakítása céljából.