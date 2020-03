Maradj életben a zebrán is

A Dunaújvárosi Baleset-­megelőzési Bizottság figyelemfelkeltő plakátot küldött ki a város iskoláiba, a gyalogosgázolások elkerülését tűzve ki célul.

Kőhalmi László címzetes rendőr főtörzszászlós, helyszínelő és balesetvizsgáló, a Dunaújvárosi Baleset-megelőzési Bizottság titkára elmondta, szeretnék felhívni a figyelmet a balesetmentes közlekedésre, ugyanis azt tapasztalták, sokan körültekintés nélkül próbálnak átkelni az úttesten. A kampány célcsoportja elsősorban a gyermekek korosztálya, de a felnőttek számára is tanulságos. Dunaújvárosban egyelőre nem jellemző, de országosan már gyakran előfordulnak olyan balesetek, amiknek okai között ez a jelenség is szerepelt, azt szeretnék, hogy nálunk ne is történhessen ilyen.

Ne legyél kocka, maradj életben!

A sokat látott balesetvizsgáló javasolja, hogy a gyalogátkelő előtt vegyük le a fejünkről a fejhallgatót, és a mobiltelefont tegyük a zsebünkbe. Ugyanis ha ezt nem tesszük meg, akkor a két legfontosabb érzékszervünket máris kizártuk a tájékozódásból. A szemünk azért fontos, mert azzal látjuk a járműveket, és szemkontaktust tudunk tartani a jármű vezetőjével. Ha azt látjuk, hogy ő is észlelt minket, akkor jó eséllyel meg is fog állni, de ha azt látjuk, hogy másfelé néz, nem lassít, akkor ne lépjünk le elé, főként féktávolságon belül! A fej-, vagy fülhallgató pedig megakadályozza, hogy halljuk a jármű hangját. A KRESZ szabályozza, kinek van elsőbbsége a gyalog­átkelőhelyen. A gyalogos csak akkor mehet le az úttestre, ha meggyőződött annak veszélytelenségéről, váratlanul nem léphet le. Kőhalmi László igyekszik ezt is a legszélesebb fórumon közzé tenni, a mai napon is tart Kiss Dénes kollégájával két előadást a Széchenyi gimnáziumban, ami ezt a témakört is felöleli.

A rendőrség a balesetmentes közlekedés érdekében az alábbi szabályok betartására hívja fel a járművezetők és a gyalogosok figyelmét: gyalogosként az úttestre csak akkor lépjenek, ha előzetesen meg­győződtek annak veszélytelenségéről, és arról, hogy részükre az elsőbbséget megadták! Folyamatosan kísérjék figyelemmel a közlekedési környezetet, és érzékszerveik szabadon hagyásával tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a változásokra azonnal reagálni tudjanak! Soha ne menjenek át a tilos jelzésnél! A kijelölt gyalogos-átkelőhelyen a járművekkel a gyalogosok részére elsőbbséget kell adni! Gyalogosként olyan helyen, ahol a járművekkel szemben elsőbbségük nincs, mielőtt az úttestre lépnek, minden esetben győződjenek meg róla, hogy áthaladásukkal a járműforgalmat nem zavarják!

Ne lépjenek az úttestre, ha a jármű olyan közel van, hogy annak zavarása nélkül az úttesten áthaladni nem tudnak! Gyalogosként igyekezzenek elősegíteni saját észlelhetőségüket ruházatuk színével is! Lakott területen kívül, éjszaka, vagy korlátozott látási viszonyok mellett a fényvisszaverő mellény használata kötelező, de ez az eszköz más körülmények között (lakott területen belül nappali viszonyok mellett stb.) is sokszorosára növelheti a biztonságot. Járművezetőként különösen óvatosan közlekedjenek a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek megközelítésekor! A gyalogosok észlelése esős időben nehezebb, ezért a gyalogos-átkelőhelyeknél vezessenek lassabban és körültekintőbben! A hosszabb féktávolság miatt korábban kezdjék meg a lassítást, ha olyan gyalogost látnak, akinek az úttesten való áthaladására számítani lehet!