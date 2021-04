Már készülnek a munkák az újabb licitversenyre

A járványhelyzet miatt ezúttal is elmaradt a korábban hagyományos Ragyogj kékben! országos programsorozathoz kapcsolódó esemény Dunaújvárosban. A Jószolgálati Otthon azonban ezúttal is különleges akcióval jelentkezett a húsvéti ünnepek után.

Ezt ne hagyja ki! Továbbra is uszít a baloldal a sikeres oltási program ellen

A világon mindenhol április 2-án ünnepelték az atizmus világnapját, amelyet 2007-ben az ENSZ hivatalosan is világnappá nyilvánított.

A világnap célja, hogy ezen a napon a figyelem az autizmusra, az autizmussal élők hétköznapjaira irányuljon, segítve ezzel a megértést, az elfogadást.

Április 6-án, kedden a Ragyogj kékben!-felhívás keretében a dunaújvárosi Jószolgálati Otthon Liget közi épülete elé az intézmény munkatársai és a gondozottak kihelyeztek egy paravánt. E felületre bárki egy rajzos vagy szöveges üzenetben megfogalmazhatta kedves élményeit, történeteit az autistákkal való találkozásról.

– Számos ötlet, elképzelés született arról korábban, hogy miként is ünnepelhetnénk meg az autizmus világnapját, ám a járványhelyzet mindezt keresztülhúzta, immár másodszor – fogalmazott lapunknak Kecskés Rózsa, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány vezetője, aki lapunknak elmondta: – Hónapról hónapra egyre inkább beszűkülnek a lehetőségeink az online térbe, és egyre inkább hiányoznak a közösségi találkozások. A Liget közben található intézményünk bejárata elé kifeszített paravánnal az volt a célunk, hogy e felületen bárki küldhet egy pozitív üzenetet gondozottjainknak. Sajnos, az időjárás ezúttal nem segített minket, hiszen a rideg, szeles időben még a paravánt is nehéz volt kifeszítenünk – mondta el lapunknak Kecskés Rózsa, aki a hamarosan kezdődő árverésről is szólt:

Közel húsz remek alkotás már elkészült

– Barátainknak, a támogatóknak hála az elmúlt két árverésünk remekül sikerült. Partnereink segítségével új eszközökkel bővült az intézmény. A hamarosan kezdődő új „jószolis” árverés a tervezett nyári táborunkról szól. Közel húsz alkotás már elkészült, és még számos kép formálódik jelenleg is. A Dunaújvárosi Egyetemmel folyamatos kapcsolatban állunk, ha sikerül és a körülmények is lehetővé teszik majd, akkor az egyetemen is lehet majd szemlézni az alkotásokat. A korábbi két licitakciónk is népszerű volt, remélhetően most is sokan csatlakoznak majd a kezdeményezésünkhöz – tette hozzá Kecskés Rózsa.

Tavaly áprilisban éppen az akkor már érvényben lévő lezárások miatt kellett elhalasztani a Ragyogj kékben! elnevezésű rendezvénysorozatot, amit aztán szeptemberben, az intézmény jubileumi születésnapján pótoltak a szervezők.

A korábbi két licitverseny is remekül sikerült. A magán­adományozók mellett a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza is jelentős szerepet vállalt, így új számítástechnikai eszközökkel gazdagodhatott a Jószolgálati Otthon.