Máltás karácsony Földváron

Sokféle karácsonyi csomag létezik. A tartalmától függően is. Van úgy, hogy a benne lapulók a mindennapi élethez szükséges dolgokat jelentik. A rászorulók részére történő átadása örömöt, az átvétele láthatóan is megkönnyebbülést okoz. Így volt ez az ünnep előtt Dunaföldváron is.

A legtöbb esetben örömöt jelent, de nyilván van úgy, hogy egy kis fájdalommal is együtt jár, amikor valaki végiggondolja, hogy milyen úton ment keresztül, amíg rászorulóvá vált. Ilyen nehéz sorsú emberek vártak a sorukra, hogy átvegyék a nekik szánt, nagy segítséget jelentő csomagokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvári Tanodájában.

Több szervezet és sok civil adakozó részvételével

Az adományozásról Lipták Tamást, a tanoda és a Támogató Szolgálat vezetőjét kérdeztük.

Ki döntötte el, hogy kik azok, akiknek szükségük lehetett erre az adományra?

– Könnyű dolgunk volt. Az elmúlt években végzett munkánk során már megismertük a rászorulók körét. Mellette nagy segítségünkre volt városunk önkormányzata is, ahol jól ismerik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítetteket, illetve az alacsony nyugdíjban részesülő időseket is. Őket igyekeztünk segíteni ezzel a több mint háromszáz csomaggal. Háromféle állt a rendelkezésünkre. Az egyiket a regionális központunk állította össze, és tartós élelmiszert, étolajat, tésztát, konzervet és több más cikket is tartalmazott. A helyi önkéntes csoportunk, Jákli Viktor vezetésével füstölt árukból állította össze a magáét. Ezek mellett van egy „tisztasági csomagunk” is, amit a városunk önkormányzata biztosított. Ezeknek az összértéke közel tizenötezer forint, ami így karácsony körül, év vége felé egészen biztosan jól jön az adományozottaknak. Biztos vagyok benne, hogy ebben a vírusos, és pénzügyileg is nehéz időszakban szükség van a hasonló adományokra.

Több mint háromszáz csomaggal segítettek

– Fönnállásunk óta ilyenkor is rendszeresen megajándékozzuk a hozzánk járó gyerekeket. A mostani létszámunk harminc gyerek, akik örömmel készültek erre a kis ünnepségünkre, ami ezúttal a csomagok átadását valamint egy kis közös időtöltést jelentett. Ezúttal egy-egy cipősdobozba rejtett ajándékcsomagot kaptak tőlünk, ezeket egy gyűjtés nyomán a dél-dunántúli regionális központunktól kaptuk. A dobozra rá volt írva, hogy hány éves lány-, vagy fiúgyermeknek lett összeállítva az ajándék. A tartalma tehát meglepetés volt, és a felbontása kellemes izgalommal és a remélt nagy örömmel töltötte el őket.

Szülői szemmel a Tanodáról

Aradiné Gáborné Julcsi édesanyaként ilyennek látja. – Az idén korán kezdődött a karácsony, mert itt, a tanodában már előre megkapták a gyerekek az ajándékukat, aminek ők is és mi, a szülők is nagyon örültünk. Annak is, hogy pozitív változásokat veszek észre rajta, amióta idejár. Sokkal kevesebb gond van vele, a magatartása és a tanulmányi eredménye is jobb lett.

A tanodában már megkapták a gyerekek ajándékaikat, aminek örültek

Sok hasznos dolgot kapnak, például a kirándulásokat. Eddig is jó helyük volt itt, de most a felújítás után pláne szép helyen lehetnek. Reméljük, hogy vigyáznak is majd rá. Ezek és a társaság miatt is szeret idejárni. Sok gondot levettek a vállamról, hiszen mi dolgozunk, és például egész nyáron, szinte reggeltől délutánig velük volt. Hasznos és érdekes programot csináltak nekik, mellette jó ellátást is kaptak, és ami a fontos: felügyelet alatt álltak.