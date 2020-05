Lehet, de kicsit sem könnyű munkahelyet találni jelenleg

Magyarországon is érezhető a koronavírus-járvány gazdasági életre gyakorolt hatása, szó sincs a sokak által emlegetett egyensúlyi helyzet kialakulásáról. A negatív állapot jól érzékelhető például a munkaerőpiacon is, mert rövid idő alatt sokan veszítették el az állásukat hazánkban is.

Amíg néhány hónapja szinte az összes munkáltató munkaerőhiánnyal küzdött, a talpon maradt vállalatok, illetve vállalkozások most akár válogathatnak is a jelentkezők közül. Ugyanakkor a koronavírus miatt kialakult gazdasági válság minden céget – a legkedvezőbb helyzetben lévőket is – minimum kihívások elé állítja.

A válság a gazdaság szereplőit nem egyformán érintette

A magyar és a világsajtóban is számos becslést olvashatunk arról, hogy mennyi állás fog megszűnni az elkövetkező időszakban. Egyes források szerint Amerikában például egy hónap alatt 4 százalékról 14 százalékra nőtt a munkanélküliek aránya, és vannak olyan becslések, amelyek 20-30 százalékos munkanélküliséget jósolnak. De biztosan sokunk retinájába beleégett az olasz munkanélküli apuka képkockákra rögzített kérése, amelyben kétségbeesetten könyörög segítségért a gyermekeinek, mert munkanélküli lett, és nem tud a családjáról gondoskodni. Magyarországon már márciusban arról beszélt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy több tízezer állás megszűnésére, így tömeges hazai munkanélküliségre számítanak. Mostanra tehát az álláskeresők áradata öntötte el a piacon.

A napokban megrendezett dunaújvárosi üzleti konferencián fejtette ki véleményét a témával kapcsolatban egy több mint száz főt foglalkoztató középvállalkozás vezetője: „Cégünk 2015 óta van a magyar piacon, azóta folyamatosan bővülünk. Az elmúlt években gyakorlatilag állandó munkaerőhiánnyal küzdöttünk, a munkerő-toborzás az új munkavállalók betanítása óriási energiánkat emésztette fel. Nálunk nem volt leállás a járvány idején bevezetett szigorítások alatt sem, folyamatosan termeltünk és termelünk. Most szinte állandóan csörög a telefon, annyi a jelentkező. Már hirdetnünk sem kell. Ha lehet ilyet mondani, az elmúlt két hónap pozitívumaként említeném meg a jelenlegi helyzet munkaerőpiacra gyakorolt hatását a mi esetünkben. Mert rengetegen jöttek vissza külföldről, sokan veszítették el az állásukat, de számos, korábban valamilyen okból távozott munkavállalónk is jelezte, hogy szívesen jönne vissza hozzánk dolgozni. „

Ezzel szemben a koronavírus kapcsán bevezetett állami kijárási, gyülekezési korlátozás miatt rengeteg cég árbevétele gyakorlatilag egyik napról a másikra nullára redukálódott. Aki tudott, az gyorsan átállt home office-ra és online működésre, ám a cégek egy jelentős része – különböző okok miatt – erre nem alkalmas. A turizmus és a hotelek, éttermek, a szolgáltató szektor szinte teljes egésze, mint például a fodrászok, kozmetikusok, műkörmösök, előadóművészek és sok más kis- és középvállalkozás kényszerült napok alatt a teljes bezárásra. Majd a vírus terjedésének megakadályozása okán, valamint a megrendelők és beszállítók aktivitásának csökkenése miatt a kis cégek után a nagy vállalatok – beleértve az autóipar képviselőit is –, ha nem leálltak, akkor erősen költséget csökkentettek. A dominósor pedig ezzel menthetetlenül ledőlni kezdett, hiszen ahogy a nagyvállalatok behúzták a kéziféket, úgy az azokat kiszolgáló vállalkozások is. Tovább rontja a képet, hogy mostanában a dunaújvárosi acéliparról sem érkeznek jó hírek ebben az értelemben.

Szakértői adatok alapján az egyik legnagyobb magyar állásportálon év közben mintegy tizenegyezer álláshirdetés szokott lenni, ami még karácsonykor is csak hétezerre csökken általában. A nyitott pozíciók száma mára már csak négyezer körül jár, és hétről hétre csökkenő tendenciát mutat.

Mégis mit tehetünk, ha válságban keresünk állást? A hozzáértő vélemények szerint lehet ebben a helyzetben is munkát találni, sőt lehet kifejezetten jó állásra is szert tenni. Mert a negatív hatások nem egyformán érintik az egyes iparágakat, a piackutatás tehát az első fontos lépés az álláskeresők számára. Amíg egyes területeket a munkaerőpiaci térképről teljesen letöröl a válság, más szektorok fejlődésnek indulnak, lehetőséget teremtve az álláskeresőknek az elhelyezkedésre. A teljesség igénye nélkül heterogén közegből kiemelkedik jelenleg a telekommunikációs szektor, az energetika, az agrárium vagy az élelmiszeripar. De említhetném akár a közszférát is, ami már csak azért sem lesz soha kiszolgáltatott helyzetben, mert a kormány gazdaságvédő intézkedései között kiemelt helyen szerepel, hogy az állami alkalmazottak munkahelyeit nem szüntetik meg, amíg tart a krízis. A rendőrök, a tűzoltók és a honvédség munkájára is továbbra nagy szükség van, itt jelenleg is munkaerőhiány van.

Ezt erősítette meg kijelentésével Németh Szilárd is. A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára Budapesten mondta: – A Magyar Honvédség az ország legbiztosabb munkáltatója. A koronavírus-járvány miatt indított gazdaságvédelmi programban – amelynek a munkahelyteremtés áll a középpontjában – a Magyar Honvédség is részt vesz. A Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandárnál tartott sajtótájékoztatóján elmondta: oda is várják a fiatalokat, illetve azokat, akik elvesztették munkájukat. Alkalmaznak gépkocsivezetőket, forgalomirányítókat, szakácsokat, felszolgálókat, díszelgőket, informatikai, híradós szakembereket. Mindemellett most a koronavírus-járvány idején is fontos járőrözési, valamint őrzés-védelmi feladatokat is ellátnak az alakulat katonái. A Magyar Honvédség a toborzóirodáin és az interneten is vár mindenkit, aki a haza szolgálatát választja. Itt biztos munkahelyet, biztos életpályát találnak majd – szögezte le Németh Szilárd, hozzátéve: várják az embereket az önkéntes tartalékos és a szerződéses katonák közé is.

Az álláskeresők célkeresztjébe kerülhet az internetes kereskedelem, mert az is fejlődik, hiszen a webáruházak forgalma a sokszorosára nőtt. A digitális oktatással és a karanténléttel együtt a digitális eszközök, így a laptop, asztali számítógép, okostelefon-kereskedők forgalma fellendült, ahogy az ehhez kapcsolódó szervizeké is, vagy a digitális kommunikációval foglalkozó cégeké, legyen az szerverüzemeltető, vagy webfejlesztő, karbantartó. A vírus nyomán a higiénés termékeket gyártó és forgalmazó cégek soha nem látott forgalomra tettek szert, azóta is folyamatosan bővülnek. A vendéglátó szektorban az étel-ital házhoz szállításra megnőtt a kereslet, az élelmiszer kereskedelemben is keresik az új munkatársakat, mert a bolti forgalom mellett a kiszállításra is hirtelen hatalmas igény lett. Ráadásul mindig lesznek olyan pozíciók, amelyre a legnagyobb visszaesés közepette is kell ember. A mostani krízisben is – talán jobban is, mint bármikor – szüksége van a cégeknek jó pénzügyesre, könyvelőre, bérszámfejtőre, informatikusra és minden bizonnyal a nem kizárólag home office-ban dolgozó cégeknél takarítókra is, akik szakszerűen fertőtlenítenek. A logisztikai, beszerzői pozíciókra szintén viszonylag sok embert keresnek. De említhetném akár a telefonos ügyfélszolgálati, az értékesítő munkaköröket is.

Ha megvan a cél, fontos a megfelelő eszköz kiválasztása is a sikeres állásvadászathoz a szakértők véleménye szerint. Sok cég a költségek csökkentése miatt nem költ hirdetésre, vagy egyáltalán nem hirdet. De saját platformjain web és közösségi média oldalain közvetlenül keresnek egyes pozícióra munkatársakat, érdemes tehát közvetlenül az álláshirdető portálok mellett a cégeket is megkeresni. Jó stratégia, ha kihasználjuk a kapcsolati tőkénket, mozgósítjuk az ismerősöket. Közvetlen kontaktot és első kézből kaphatunk információkat is a cégekről. Érdemes kitűnni a többi álláskereső közül, amely egyszerűbb a vágyott pozícióra szabott saját készítésű önéletrajzzal, mint a letölthető sablonok gyors kitöltésével.

Nem utolsósorban hazánk kormányának gazdaságvédelmi intézkedései mind azt a célt szolgálják, hogy a magyar gazdasági életet mielőbb sikerüljön visszaállítania a megszokott kerékvágásba.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára az MTI-nek adott interjújában kifejtette: „Az eddigi tapasztalataink és a józan ész is azt diktálja, hogy a munkahelyek megmentése, illetve a válság miatt megszűnő állások mielőbbi újrateremtése a legfontosabb feladat. Ugyanis ha munka van, minden van” – fejtette ki az államtitkár.