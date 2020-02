Legalább egymillió aláírás szükséges

Minden hónap utolsó szerdáján találkozik a Pentele Klubházban a Kárpát-medenceiek Klubja.

Sára Andrástól, a klub vezetőjétől megtudtuk, hogy az idei év Trianon 100 cím alatt „fut”, hiszen június 4-én lesz száz éve, hogy Magyarországra erőszakolták a trianoni békediktátumot. Ekkor hazánk területének kétharmadát, Horvátországgal együtt hetvenegy százalékát, és lakosságának felét elvesztette, amely után megszűnt az Osztrák–Magyar Monarchia.

A trianoni megemlékezések mellett persze más programokat is láthatnak a klub tagjai, legutóbb dr. Gubánné Pintér Annamária tartott előadást India – magyar szemmel címen.

A fő csapásvonal azonban a Székely Nemzeti Tanács 2013-as polgári kezdeményezése az európai nemzeti régiók védelméért volt. A kezdeményezés tárgyalását az unió már többször elutasította, de az Izsák Balázs vezette SZNT mindig fellebbezett (hat évig pereskedett az SZNT az Európai Bíróságon, most ott tart az ügy, hogy május 7-ig egymillió aláírást kell összegyűjteniük a kezdeményezőknek az Európai Unió hét régiójából – február 18-án a százezernél jártak. A szervezők szerint ahhoz, hogy május 7-ig meglegyen az egymillió, naponta tízezer aláírásnak kellene összegyűlnie.

Az SZNT azonban felhívja arra a figyelmet, hogy nemcsak az anyaországi és a határon túli magyarságra számítanak, hanem – többek között – a katalánokra, a baszkokra, a flamandokra, a bretonokra, a korzikaiakra és a dél-tiroliakra is (itt legutóbb sajtótájékoztatót is tartottak, hogy felhívják a figyelmet a kezdeményezésre). Ha az egymillió aláírás összegyűlik, akkor az Európai Bizottságnak kötelezően tárgyalnia kell az ügyről. Az SZNT által útjára indított polgári kezdeményezés – hivatalos nevén: Székelyföldért megmozgatjuk Európát! – azt kívánja elérni, hogy az Európai Unió fejlesztéspolitikáján belül kiemelt figyelmet kapjanak a nemzeti, nyelvi, kulturális sajátosságokat őrző régiók.

Magyarországon az öt parlamenti párt egyaránt támogatja az aláírás-kezdeményezést. A nemzeti régiók egyenlőségéért indított európai polgári kezdeményezést most már online is alá lehet írni. A digitális aláírási ív nemzetiregiok.eu címen érhető el.