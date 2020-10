Látogatóközpont épülhet a kőtár környezetében

Az előző városvezetés által elnyert pályázat folytatásaként közbeszerzést írnak ki a kőtárhoz épülő látogatóközpont kialakítására.

Turisztikai beruházásról van szó, amely a dunai limes (mint világörökségi helyszín) fejlesztését hivatott szolgálni. Mint ismert, a limes a római kori katonai erődvonalat jelenti, és egy táborhelyet építettek annak idején Dunaújvárosban, vagyis Intercisaban is. Ennek maradványait őrzi a kőtárunk.

Lőrinczi Konrád fideszes önkormányzati képviselő lapunknak elmondta, néhány évvel ezelőtt pályázati lehetőség nyílt egy olyan turisztikai fejlesztésre, amely ezt a történelmi emléket helyezi előtérbe. Az előző városvezetés egy konzorciumban nyújtotta be a pályázatot, és 2018-ban támogatást is nyert rá az önkormányzat.

– Ekkor a következő lépésként a többi között a szükséges engedélyeket, terveket kellett elkészíttetni, és tájépítészeti feladatok is voltak. Ezek hosszabb időt vettek igénybe. Most már a közbeszerzési eljárást is meg lehet indítani a tényleges kivitelezési munkákra – vázolta a képviselő.

Római emlékek

Az egykori római katonai tábor területén létesült kőtár ad helyet a Dunaújvárosban látható római kőemlékek jelentős részének. A I. század végétől az V. század elejéig itt állomásozó, kisegítő csapatok táborából jelenleg részben a parancsnoki épület, egy innen kiinduló út, az északkeleti és délkeleti tornyok, valamint a déli kapu helyreállított maradványai láthatók – olvasható a kőtárt üzemeltető Intercisa Múzeum leírásában. A kőtár szezonálisan fogadja a látogatókat, a nyitvatartás október 15-ig keddtől péntekig 10–14 óra között van. A téli időszakban zárva van az emlékhely.

A legutóbbi, szeptember 29-ei rendkívüli közgyűlésen éppen erről döntöttek, és mint azt a napirend tartalmazta, a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály megküldte a „Dunai limes turisztikai fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozó, támogató tartalmú tanúsítványát, valamint az önkormányzat rendelkezésére áll a beruházás mintegy 490 millió forintos támogatása.

Ebből épülhet egy látogatóközpont a kőtár területén (a víztorony mellett), ha sikeresen és eredményesen zárul a közbeszerzési eljárás. A látogatóközpont a dunai limest és ennek örökségét mutatja majd be.

A leendő épülethez több mint húsz személygépkocsinak és két busznak parkolóhelyet is kialakítanak, és mint azt Lőrinczi Konrád hozzátette, a pályázat összeállítása során külön kérése volt az, hogy ezeket a férőhelyeket esténként a környék lakói is használhassák, beleértve a két buszparkolóhely területét is.

– A körzet akkori képviselőjeként többször jelezték nekem a lakók a parkolási nehézségeket. A közgyűlésben is azon dolgoztunk, hogy próbáljunk minél több új parkolót kialakítani városszerte, ehhez felmérést is végeztünk. Örülök, hogy újabb előrelépés történik a beruházás megvalósulása érdekében. Ígéretemhez híven – várhatóan jövőre – elkészülnek az új parkolóhelyek, amelyek javítani fogják a környéken lakók parkolási gondjait – mondta a képviselő.