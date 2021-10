Lakossági fórum lesz távhő ügyben holnap délután

„A távhőszolgáltatásról”címmel tartott sajtótájékoztatót Medgyesi Miklós önkormányzati sajtószóvivő szerdán délután a városházán.

Ezt ne hagyja ki! Óriási fordulatot mért a Medián: Karácsony rendesen lemaradt

Elmondta, hogy azok, akik leadták az adataikat a DVG Zrt.-nek egy tájékoztató levelet kapnak még a héten a cégtől, benne a távhőtermelés és távhőszolgáltatás aktuális ügyeiről és a szerződési feltételekről. Új szerződés megkötésére a DVG Zrt. és a fogyasztók között nincs szükség. A szóvivő elmondta, hogy a DVG már feljelentést tett a DVCSH KFT. ellen a számlázási gyakorlata miatt, hiszen július 1-je óta, mint mondta a DVCSH nem jogosult számla kiállítására. Vizsgálatot kezdeményeztek továbbá a DVCSH adatbirtoklása miatt is, hogy milyen alapon tárolja és használja közel 20 ezer fogyasztó adatait. Kiemelte, hogy aki olyan elszámoló számlát kap a DVCSH-tól, mely a június 30-ai dátumon túl mutat, azt tekintse érvénytelennek.

Medgyesi Miklós bejelentette, hogy a DVG Zrt. a nagy igényre való tekintettel október 7-én 17 órától a Városháza „C” szárnyának rendezvénytermében lakossági fórumot tart. Az eseményen a lakosság felteheti a távhőszolgáltatással és a távhőtermeléssel kapcsolatos kérdéseit. (A viszonylag késői bejelentés miatt nem tudjuk, hogy a fórum híre hogyan jut el azokhoz, akik nem lehetőségeiknél, vagy koruknál fogva nem használják az internetet, de a téma érdekelné őket – a szerk.)

Kérdésünkre, hogy a DVG mikortól számláz, azt a választ kaptuk, hogy már ebben a hónapban várhatóak ezek a számlák. Arra a kérdésre, hogy mi módon kapnak számlát azok a fogyasztók, akik nem adták le adataikat a DVG-nek azt válaszolta a szóvivő, hogy ezek a fogyasztók mielőbb adják le adataikat, hiszen ha a fogyasztást igénybe veszik, akkor azért fizetni is kell, illetve a DVG munkatársai személyesen is felkeresik majd a fogyasztókat az adatok miatt. Megkérdeztük azt is, hogy mi van azokkal a fogyasztókkal, akik az augusztusi számlát a DVCSH-nak fizették be? Erre Medgyesi Miklós azt válaszolta, hogy két megoldás létezik: az augusztusi számla értékét a DVCSH vagy a fogyasztónak fizesse vissza, amiből aztán be lehet fizetni a számlát a DVG-nek, vagy a DVCSH a DVG-vel számoljon el és akkor ez a fogyasztó számláján jóváírásra kerül.

Lapzártánkig több olyan bejelentést is kaptunk olvasóinktól, hogy a DVG fent említett levelét olyanok is megkapták, akik nem adták le az adataikat, sőt érkezett levél már elhunyt személy részére is.