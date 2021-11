Különleges hajós ünnepséget tartottak a dunaföldvári parton

Dunaföldvár – Hajókeresztelőt tartottak a Dunaföldvár Vízisportkör Egyesület Stefánia állóhajójának fedélzetén. Veres Zsolttal, a hajó tulajdonosával beszélgettünk erről a büszkeségéről, és ennek kapcsán egy kicsit a folyami hajózásról.

A hagyományról

Már az ókori hajókat is rangos szertartásokkal avatták föl, hogy az égiek segítségét elnyerjék a velük utazók biztonságáért. A későbbi tengeri babona szerint a nem megfelelően megkeresztelt hajót szerencsétlenség fogja érni. Az el nem tört pezsgősüveg különösen rossz előjelnek számított.

Süveges József, az egyesület elnöke ünnepi beszéde után, avatott módon végezte ezt az ünnepélyes feladatát: a pezsgő ünnepélyes pukkanás után gyöngyözve folyt le a hajó oldalán. A szertartást Simon István református lelkész celebrálta. Veres Zsolt pedig igazi romantikus hajós úriemberhez illően, a hajóját a felesége nyomán Erika névre kereszteltette.

Ismerkedjünk

Egy hölgy esetében nem illik az életkoráról érdeklődni, de ha az illető egy különleges hajó, akkor ez esetben talán megbocsátható. Veres Zsolt ezt mesélte róla.

– Hollandiában, Groningenben építették 1910-ben. A méretéről: 12,6 méter, a kormánylapáttal együtt egy méterrel hosszabb. A merülése hatvan centiméter. Nyolcvan lovas dízelmotor hajtja. Szegecselt vastestű, a súlya tizennyolc tonna.

– Eredetileg élelmiszerszállító dereglyének épült, krumplit, búzát, egyebeket fuvaroztak vele. Felépítmény nélkül, csak maga a test szolgált a feladatra. Egy kis raktárt alakítottak ki rajta, és cseréptető formájú deszkával borították, hogy megvédjék a szállítmányt. Abban az időszakban rúdkormánnyal irányították.

– A hollandiai, sodrás nélküli szűk kis csatornákon először emberi erővel a partról húzták, majd az embert lovakkal helyettesítették. 1923-ban már egy nyolc lóerős dízelmotorral regisztrálták.

Különlegessé vált

– Magyarországon honosíttattam. Az ismereteim szerint ebből a típusból ez az egy létezik a világon. 1971-ben öt alvóhelyes túrahajóvá alakították át, amin tizenketten utazhatnak. Egy kétszáz literes ivóvíz- és egy háromszáznegyven literes gázolajtartályt is viszünk magunkkal. „Hegymenetben” a vízállástól függően, öt-hét kilométer tudunk megtenni óránként, amihez négy liter üzemanyagot fogyasztunk el. Egyszerű számítások szerint ez nyolcvanöt órára elegendő, ami minimum négyszázhúsz kilométeres túrát tesz lehetővé – tankolás nélkül. Fél erővel hajtom a motort. Mivel sekély a merülése, a fősodorvonalon kívül is tudok vele hajózni. A menetközi kikötéshez egészen a partig ki tudok vele menni. Ebben a fenéklemez kialakítása is segít. Szükség esetén télen is lehet használni. Az elektromos rendszereket, így a fűtőventilátort is egy nyolc kilowattos benzines generátor működteti, ami 1,3 liter benzint fogyaszt óránként.

– Folyami hajós vagyok, (ami egy életmódot is jelent) már harminc éve. A ­MAHART-nál kezdtem, mostanában pedig ott vállalok munkát, ahol jobban megfizetik. Hajóvezető vagyok, de kormányosként utazok. Vonalszakaszvizsgát tettem, ami Mohácstól – Straubingig (Kelet-Bajorország) érvényes.

Romantika?

– Aki ezt a pályát választja, valószínűleg sok romantikus élményt és a világ megismerését is reméli. Én is úgy kezdtem, a valóság persze már más lett. A csempészés izgalma a nyitott határok miatt lett a múlté. Azt is szokták mondani, hogy a hajóst minden kikötőben várja egy lány… Vegyünk egy komoly helyszínt, például Rotterdamot. A kikötőtől a város körülbelül tizenöt kilométerre található. A mai időben az idő nagyon drága lett. Beérkezünk, a daru néhány óra alatt kipakol, és már mehetünk is az újabb dolgunk után. Nemigen van idő a csavargásra. Menet közben viszont minden szakasz az évszaktól függetlenül rengeteg csodás látnivalót kínál.

– Ez a munka arról szól, hogy az árut A pontból B-be, a meghatározott idő alatt, biztonságosan eljuttassuk. Hogy ez unalmas lehet? Gondoljuk csak végig! Mondjuk elmegyünk Rotterdamba, az a mai világban is egy hónapos utazást jelent. Egy hajó két – háromezer tonnát szállít és hegymenetben tesszük meg a távolság egy részét. Útközben Amszterdamig hatvannégy zsilipen kell átkelni.

A család?

– Mindenki a saját sorsának a kovácsa, úgy él, ahogy kialakítja a magáét. Minden nap, akár huszonnégy órán keresztül együtt vagyok a feleségemmel, aki a matrózom. Naponta tizennégy órát utazhatunk, ami azt jelenti, hogy reggel hattól este nyolcig fent ülünk a kormányállásban. Az egy nagyon fárasztó dolog, pláne egy hónapon, vagy több időn keresztül. Szerencsére sokat tudunk egymásnak segíteni.