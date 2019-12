Kuka manó tanít szelektíven gyűjteni

A dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola egy programot indított alsó tagozatos diákjai számára az idei évben a környezetvédelem, a fenntarthatóság, az öko-tudatos szemléletmód kialakításának jegyében. Tegnap rajzkiállítás nyílt és szelektív gyűjtőket kaptak az osztályok.

A programsorozat minden hónapban egy új elemmel jelentkezik az alsó tagozatosok számára, ennek keretében ültettek például fákat az iskola előtt. Tegnap délelőtt egy meseillusztrációkat tartalmazó rajzkiállítást nyitottak meg az intézmény aulájában, amelyet a szelektív hulladékgyűjtésről és a PET-palackokról szóló előzetesen kiosztott történetek ihlettek – mondta el Gálosfai Tímea igazgatóhelyettes lapunk kérdésére.

Mintegy elméleti felkészítésként meséken keresztül igazították el a gyerekeket, hogyan kell a szemetet szelektíven gyűjteni. A Palackok az erdőben című mesében egy kobold család visszavarázsolja az emberekhez a szemetet, amit az erdőben eldobáltak. A másik mesében Kuka manó befalja a szemetet, amitől rettentően elhízott. Le kell tehát fogyasztani, ez pedig a szelektív gyűjtéssel sikerülhet. Ennek kapcsán megismerték a hulladék és a szemét fogalma közötti különbséget. A kiállítás az 1–6. évfolyamos diákok tehetségét, látásmódját tükrözi. Mintegy hatvan diák vett részt a felhívás teljesítésében.

Az ünnepélyes tárlatnyitó kiváló alkalom volt arra is, hogy elindítsanak egy szelektív hulladékgyűjtési akciót is. Az alsós diákönkormányzat megvette a szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges kukákat és zsákokat, így mind a 9 alsós osztály kaphatott belőle, mostantól külön gyűjtik a papírt, a kupakokat, a műanyagot és természetesen a kommunális hulladékot. Kaptak egy falra szerelhető palack­prést is, amivel tömöríteni tudják a műanyag hulladékot.

Apró lépésekkel, de szeretnének egy olyan korosztályt kinevelni, akik fontosnak érzik élhetőbb világunkat, és tesznek is ezért.