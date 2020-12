Közösségi megmozdulás, igazi kalákamunka volt

A környezetvédelem kiemelt jelentőséggel bír a Dunaújváros közeli kis település önkormányzatának munkájában. Bár a program még csak tervezés alatt, a dokumentációja pedig még csak készülőben van, de már több, a témához kapcsolódó akciót is szerveztek.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A környezetvédelmi miniprojektről Fekete György alpolgármester nyilatkozott.

– A tavaszi szemétszedés magánkezdeményezés volt, de felkaroltuk, és szerveztünk elektronikaihulladék-gyűjtést is. Már van egy nyertes pályázatunk az illegális hulladéklerakók felszámolására, illetve egy másik pályázatunk vár benyújtásra a felszámolt illegális hulladéklerakók megfigyelésére. Pályázatírói közreműködésünkkel kétmillió forintot nyert a Horgász Egyesület fűnyíró traktorra, amellyel a Duna-partot és a horgásztanyát tudják karbantartani. Tervben van még egyebek mellett a szelektív gyűjtés megreformálása is – sorolta az önkormányzat vezetőinek munkáját az alpolgármester.

A közelmúltban szintén a környezetvédelemhez köthető nyertes pályázat gyakorlati megvalósítása történt Kulcson. Egy fásítással kapcsolatos tender révén – amelynek során a KUBAK (Kulcsi Baráti Kör) civil szervezet nyert – vették meg a Fogadj örökbe egy fát Kulcs elnevezésű kezdeményezés fáit. Az akció kulcsi szervezőjét kérdeztük a faültetésről.

– Rövid idő alatt több mint száz falubelitől kaptunk pozitív visszajelzést a közösségi médiában közzétett fásítási ötletünkkel kapcsolatban. Ehhez kapcsolódott Oberrecht Tamás és Deák Ibolya a KUBAK civil szervezet részéről, velük valósult meg a sikeres pályázat. Óriási közösségi megmozdulás, igazi kalákamunka valósult meg ismét. Hiszen egyetlen délelőtt 15 darab datolyaszilvafát ültettünk el az új játszótérrel szemben lévő területen. Természetesen figyelembe kellett venni a falu területfejlesztési szándékait, hogy az elültetett fák minél tovább a tágabb értelemben vett otthonunk díszei lehessenek. A fafajta kiválasztását is körültekintően kellett végezni, mert szempont volt, hogy viszonylag igénytelen legyen. Ennek a gyümölcsfának Európában még nincs ismert kártevője, ez is mellette szólt, és szempont volt az is, hogy ne nőjön túl magasra, mert felette villamos vezeték húzódik.

Az ültetés helyének megválasztásakor több terület is versenybe szállt, így például a Família út is, azonban az első ültetést kicsit közelebb szerettük volna a falu szívéhez. A most elültetett fákhoz ültetőket és örökbefogadókat is kerestünk, gondolva a fizikai munkát már kevésbé bíró idősebb korosztályra is. Minden fácska táblán viseli majd az örökbefogadója nevét – mondta el Márkovicsné Gizus.