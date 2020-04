Közös betegség, járvány sújt bennünket az egész világon

Járvány sújtja a világot. Amíg nem találják meg a hírhedt koronavírus ellenszerét, addig a különböző nemzeteknél hasonló módszerekkel próbálják az útját állni. Az már szinte természetes, hogy a világ különböző pontján élők hasonló módon reagáltak rá az első időszakban.

Most, amikor érthető módon korlátozva vagyunk a lakhelyünk elhagyásában, egy komoly utazásra hívok minden érdeklődőt. Hallgassuk meg, hogy a távoli országokban élő honfitársaink hogy élik meg ezeket a nehéz időket?

Szerbia

Világjárásunk első állomása a déli szomszédaink országa. Eszter Cvetkovic, Novi Sad közelében, Dobrinciben él a családjával.

– Sajnos a vírusfenyegetettség miatt nagyot változott az életünk, ahogy a többi itt élőnek is. Nem igazán érzem rajtuk a félelmet, mivel kijárkálnak az utcára, és teszik a dolgukat, ahogy lehet. Én viszont félek tőle, hogy a családommal együtt elkapjuk. Szerencsére jól vagyunk, de már érződik az emberek hangulatváltozása, viszont szerencsére pánikról nincs szó. Ahol én lakom, nem igazán veszik még komolyan, ugyanúgy kezet fognak az emberek az utcán, mint idáig.

– A megelőzésről folyamatosan megy a reklám, szerintem minden egyes tv-csatornán, rádióban, csak ezekről lehet hallani, akár félóránként is. Amíg járhattak iskolába, ott is ellenőrizték a gyerekeket, hogy úgy mosnak-e kezet, ahogy elő van írva. Alaposan odafigyelnek ezekre a dolgokra.

– Nálunk is beindult az iparszerű bevásárlási roham. Először a gyógyszereket, a vitaminokat, a fertőtlenítőszereket, majd a papírból készült cikkeket (kéztörlő, papír zsebkendő, WC-papír) vitték. Azután hallottam, hogy elkezdtek étolajat, lisztet, cukrot, élesztőt, az állatoknak pedig takarmányt vásárolgatni. A nyugdíjasokat itt is arra kérték, hogy ne menjenek az utcára, hanem kérjék a fiatalok segítségét.

– Az első dolog, amit mi, a polgárok észrevettünk, az ellátás megváltozása volt. Azt is mondhatnám róla, hogy nálunk is elég rendesen akadozik. Körülbelül három hete semmi olyan eszközt, tisztítószert nem kapni, ami a fertőtlenítéshez kellene. Sajnos maszk és gumikesztyű sincs, a gyógyszerellátás pedig hiányos. Például C-vitamint sehol nem kapni, ahogy a láz és a fájdalomcsillapító gyógyszerek is hiánycikkeknek számítanak.

– Egy másik kategória, de sok embernek fontos lenne: az élesztő hetek óta tartó hiánya. Az alapvető élelmiszerek, így a kenyér, tejtermékek és a nagyon fontos dolgok szerencsére kaphatóak. Az élelmiszer- és állateledelboltok, valamint a gyógyszertárak nyitva vannak. A postára korlátozva, a bankokba egyszerre csak egy ember mehet be intézkedni. Az éttermek, iskolák, óvodák, kávézók és a kisebb üzletek be vannak zárva, ahogy a magán-orvosirendelők is.

– Sajnos nálunk már elrendelték a kijárási tilalmat is. Ez naponta a 17–5 óra közötti időre vonatkozik, amit szigorúan be is tartatnak. Legutóbb 16.50-kor értem a falunkba, és az utcák addigra már teljesen kiürültek. Nagyon kellett igyekeznem hazafelé, mert a rendőrök már kezdték ellen­őrizni a szabály betartását.

– Délelőtt azért igencsak van nyüzsgés, kijárnak az emberek intézik az ügyeket. Viszont látványosan csökkent a forgalom. A többiekhez hasonlóan én is csak hetente egyszer megyek be a városba a szokásos nagybevásárlásra. Amikor bármiért is elhagyom a házunkat, azt csakis maszkban és gumikesztyűben teszem meg, hazatérve pedig szigorúan fertőtlenítem magamat.

– A gyerekek már teljesen bele vannak betegedve ebbe az új szituációba, ezért miattuk is remélem, hogy minél előbb véget ér ez a szörnyű járvány!

Új-Zéland

Az előző részben délnek indultunk Szerbiába, most pedig némi módosításokkal ugyan, de a folytatásban is azt az irányt tartjuk. Egy nagyot röppenünk, és máris Auck­landban találjuk magunkat. Timea Tábori mesélt az ottani helyzetről.

– Február végén hallottunk először arról, hogy egy fertőzött révén mi is érintettek vagyunk a világjárvány ügyében. Ezt maga Új-Zéland miniszterelnök asszonya, Jacinda Ardern jelentette be. Ő azóta is esténként megjelenik a tv képernyőjén, hogy beszámoljon a járványügyben nálunk történt dolgokról, és tanácsaival segítséget nyújtson a számunkra. Természetesen folyamatosan követjük az eseményeket, úgy a világban és a Magyarországon történteket egyaránt. Nekünk ebben a helyzetben szerencsénk, hogy nincs szárazföldi szomszédunk. Már a legelső időben írtak a munkahelyekről az ott dolgozóknak, hogy ha mégis bedurvul a helyzet, akkor aki teheti, távmunkában fogja ellátni a feladatát.

– Az emberek tudják, hogy miről van szó, ami azért alakult így ki, mert a kormány időben intézkedett, és tájékoztatta az embereket. Jelenleg nyugalomról tudok beszámolni. Szépen zajlik az élet, és az események hatására a közúti forgalom sem változott. Ezzel szemben nálunk is maradt el nagy rendezvény a járványveszély miatt.

Ez az esztendő a globális járvány éveként vonul be a történelembe világszerte

– Csak a helyi állampolgárok és letelepedési engedéllyel rendelkezők léphetnek be az országba. Az ide érkezőkre kéthetes karantén vár, kivéve, ha a csendes-óceáni szigetvilágból érkeznek. Egyúttal megkérték az új-zélandiakat, hogy csak abban az esetben utazzanak külföldre, ha ez feltétlenül szükséges. Talán érdekes, hogy június végéig a nagy kirándulóhajók sem köthetnek ki nálunk.

Nem gondoltuk, hogy nálunk is lesz részleges kijárási tilalom, aztán mégis megtörtént. Keddtől bezárták az iskolákat, nem fognak például kinyitni a bárok, a kávézók, az éttermek és a mozik. Azt kérik tőlünk, hogy a következő négy hétben maradjunk otthon. Hihetetlen ugye?! Szerencsére a szupermarketek és a gyógyszertárak működhetnek. Az intézkedések rossz hatással voltak a bevásárlókra, hiszen az első napon eltűnt a tészta, a rizs, az ásványvizek, a WC-papír. Ez egy nap volt, utána megszűnt a pánik, újból mindenféle áru van a boltokban.

Reméljük, hogy megtalálják a vírus ellenszerét és minél előbb élhetjük a régi életünket az egész világon!