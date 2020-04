Közös betegség, járvány sújt bennünket az egész világon

Ennek megfelelően, amíg nem találják meg a hírhedt koronavírus ellenszerét, addig a különböző nemzeteknél hasonló módszerekkel próbálják útját állni. Az már szinte természetes, hogy a világ különböző pontján élők hasonló módon reagáltak rá az első időszakban.

Most, amikor érthető módon korlátozva vagyunk a lakhelyünk elhagyásában, egy komoly utazásra hívok minden érdeklődőt. Hallgassuk meg, hogy a távoli országokban élő honfitársaink, hogy élik meg ezeket a nehéz időket?!

Még nem látszik a járvány vége

Az új-zélandi túra után meg sem kottyan nekünk egy látogatás ebbe az országba. A helyi információkkal a kanadai emberünk, Mr. Steve Kiss szolgált, akit szólítsunk inkább Mr. Suvinak!

A vírusügyi beszélgetésünket körülbelül két hét óta folytattuk Mr. Suvival, és gyanítom, hogy ez a helyzet normalizálódásáig el fog tartani.

– Ahogy én látom?! Még csak most megyünk bele igazán, ahelyett hogy kifelé jönnénk belőle! Számos jele van neki. Az érdekesség kedvéért én is elmondom, hogy sajnos Justin Trudeau miniszterelnök felesége, Sophie Grégoire Trudeau is pozitív lett a vírus ügyében! Ez egy szomorú dolog, de a hatására még inkább felkeltette erre a bajra mindenki figyelmét. A vírusról szóló reklám ezerrel megy mindenhol: „Mindenki védekezzen!” Az óvintézkedések az elejétől mennek, nagyon komolyan veszik ezt a dolgot, de mi máris a végét várjuk. Innen megyünk tovább!

A nyugdíjasoknak itt is külön bevásárlási időszakokat jelöltek ki

– Én a kamionszakmában dolgozom, Kanada és az USA között végzem a munkámat. Egyelőre még nem érzem a nagy lassulást az USA-ba való belépéskor, pedig én export-import ember vagyok. Mindennap ezt csinálom, ki-be lépek a két ország között! Aztán egyszer csak lezárták a határt a személyforgalom elől! A kamionok és vele az áruszállítás mehet, de ez Suvit egyelőre nem érinti.

– A palackos víz és a WC-papír is hamar hiánycikk lett! Bár ez utóbbi nem tudom, milyen összefüggésben van a vírus elleni védekezéssel… Lassan háborús állapotok fognak kialakulni, hiszen mindenki mindent fel akar tankolni az otthoni készletbe… Erről ennyit. Remélem, hogy a helyzet normalizálódni fog.

– A feleségem és a barátnői az elmúlt hetekben Kubában jártak. Nagy izgalommal figyeltem az útjukat, de ottjártuk idején, az ottani szempontoknak megfelelően, még minden rendben volt. Persze a legjobban a ´70-es évek magyarországi szocializmusára emlékeztetnek az ottani állapotok, de úgy látszik, hogy ők jól elvannak így is. Egy kicsit meglepődtem rajta, hogy még az olaszoknak is tudtak orvosi segítséget nyújtani! Az ilyet minden esetben szép dolognak tartom.

– Soha nem gondoltam volna, hogy ekkorát változhat nálunk a világ. Az első komoly figyelmeztetést a jégkorongsport krémjének, az NHL-nek a leállítása adta. Még komolyabb volt, amikor az egyik lányunk, aki egy kaszinóban manager, elmondta, hogy bezárják az összes játéktermüket, és ezzel megszűnik a munkájuk is. És ha ez nem lett volna elég, a feleségem is azzal jött haza, hogy az ő állása is megszűnik, mert egyelőre nem nyit ki az étterem, ahol addig dolgozott.

– Ezek azért már elég komoly viharfelhők az életünkben. Most már fölkészültünk az egyre komolyabb szigorításokra. Az iskolák, klubok, mozik, mindenféle szórakozóhelyek bezárására. Önkéntes házi karanténban vagyunk, magunk döntöttünk így. Nem megyünk sehová, nehogy benyaljuk a vírust valahol, pedig már az IKEA- ba készültünk, konyharenoválós cuccot nézni. Az éhenhalás egyelőre nem fenyeget bennünket. Nincs panasz! Fáradtnak érzem magam, plusz öt fok van, süt a nap! Ennyi. Szia.

Az álomvilág is elcsendesedett

Időtlen idők óta annak gondolták az USA-t azok, akiknek a világ más részein nehezen ment a soruk, és jobbat szerettek volna helyette.

A világot megrengető koronavírus a szinte kontinensnyi független szövetségi köztársaságot is nehéz helyzetbe hozta. A mára kialakult, az előzmények alapján szinte hihetetlen helyzetet, Szandra B. Edit Varga és a már ötéves Victor Lindgren próbálta megértetni. A helyszín Florida állam, Tampa és környéke, mint például Belleair Bluffs.

– Egy kicsit hitetlenkedve figyeltük a vírus felfedezését, a szörnyű hadjáratát, de amikor átlépte a kínai határt, nyilvánvaló lett, hogy a mai világban csak idő kérdése, hogy körbeérje a világot – kezdte a történetét Szandra.

– Hallottunk a csodatévő gyógyszerekről, amik általában későn kerülnek a gyógyítók kezébe, és valószínűleg ezúttal is csúszni fog az alkalmazásuk. Nem volt egy vidám dolog látni, hogy egyre jobban elterjed az államokban, és ezen még a nemzetközi légügyi zárlat sem tudott igazán segíteni. Utólag persze könnyű mondani, de talán jóval előbb kellett volna lezárni a határokat.

– Azt mondják, hogy az Államok eddigi legnagyobb gazdasági mentőcsomagját fogják elindítani, amire itt mindenkinek nagyon nagy szüksége lesz.

– Úgy érzem, hogy kevesebben vannak az utakon, mint korábban. Mára már minden nyilvános közösségi helyet bezártak, vagy korlátozták a nyitvatartásukat. Például az éttermek, kávéházak a pubok már ötkor zárnak. Senki sem hitte volna, hogy ez előfordulhat ebben az országban.

– A nyugdíjasoknak itt is külön bevásárlási időszakokat jelöltek ki. Kérik őket, hogy maradjanak otthon, de ahogy a magyarok, ők sem akarnak szót fogadni.

– Félelem? A munkahelyemen sorban állnak föl az emberek, nem vállalnak műszakokat, csúsztatni, cserélni szeretnének, mert nem mernek bejönni, így vigyáznának magukra. Ez a vírus egy ismeretlen dolog, csak passzívan tudok ellene védekezni. Megteszem, amit lehet. Van kesztyűm és maszkom is, a többi úgyis a szerencse dolga.

– A saját és az ismerőseink tapasztalatai szerint egyre inkább megnőtt a munkanélküliség riasztó közelsége – ezzel kapcsolódott a beszélgetésbe Edit. – Elsőként a személyes szolgáltatásban dolgozó ismerőseink jelezték, hogy hirtelen minden megváltozott. Az emberek a kereskedelem kivételével szinte egyszerre fordítottak hátat mindenkinek, akik előtte a szolgálatukra voltak.

– Egyre inkább munka nélkül maradtak a taxisok, a fodrászok, a személyi edzők és a takarítók is. Érdekes, hogy nálunk a fiatalabb generációba tartozókat is komolyan érintette ez a járvány, jobban, mint a többi országokban. Egyszerre mindenki otthon akart maradni, mert elkezdtek félni, nem akartak vírushordozókkal találkozni. Kerek perec meg is mondják.

– És amit soha nem gondoltunk: itt is elkezdődött a felvásárlási láz. Elsőként a papír áru, pláne a WC-papír, aztán a tisztító szerek tűntek el a polcokról. Utána jött a kenyér, a liszt, cukor és az olaj is. A korábban gyönyörűen kiállított húsos polcok most üresek. A mindenféle fajta húsok, halak és a tenger gyümölcsei is elfogytak. Talán a nyitáskor még lehet kapni valamit, de egy-két óra múlva kiürül az áruháznak ez a részlege. Kész szerencse, hogy eddig sem az utolsó pillanatban rohantunk bevásárolni, így aztán „csak” a fogyó készleteinket kell majd felfrissítenünk.

– A benzin ára viszont lement, 2 dollár alá esett, gallononként (1 US gallon: 3,78 liter, így a benzin ára egy hete körülbelül fél dollár volt literenként). Szomorú, hogy most viszont szinte nincs is hová menni, mert szinte minden bezárt.

A világ minden pontján hallhatjuk a korlátozások miatt panaszkodó kisgyermekek nehezen vigasztalható sóhajtásait. Victor Lindgren egy ötéves, jó kedélyű, örökmozgó, igazi mama kedvence szívtipró, aki sok, a számára érthetetlen dologgal találkozott ezekben a napokban. – Nagyon szeretem az iskolát, a korcsolyát, nekünk van a legszebb játszóterünk és a parkunk is az. Imádom a ­beach-et és az úszómedencéket is, de mindet bezárták, és most sokáig nem mehetek sehová, és a barátaim sem. Te játszol velem? Ígérem, akkor neked adom az iPademet is. Ugye jössz? Most!