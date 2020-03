Közmeghallgatás: a kibontakozó fejlődés éve volt a múlt esztendő

Közmeghallgatást tartott Vargáné Kaiser Katalin, Nagyvenyim polgármestere a községháza dísztermében.

Vargáné Kaiser Katalin átfogó, értékelő beszédében beszámolt az elmúlt évben zajlott fejlesztésekről és vázolta az idei év pénzügyi tervét, tette ezt úgy, hogy mondanivalóját az elmúlt ötéves önkormányzati ciklus kontextusába illesztette. Nagyvenyi­men a polgármesteri terminus és a fejlesztések rendszere szerint tavaly a kibontakozó fejlődés éve volt, az idei pedig az ifjúságba való fektetés éve lesz.

A község belterületi útjainak kétharmadát felújították tavaly, ez a beruházás 550 millió forintba került

Számtalan kisebb pályázatot nyújtott be az önkormányzat, amelyek a kulturális és művelődési szegmenset erősítették, de ezek mellett nagyobb volumenű fejlesztéseket is meg tudtak valósítani a településen. Ezek közül kiemelkedő a beltéri utak kétharmadának felújítása, amely 550 millió forintba került. Erős lobbitevékenységnek hála a 6219-es út felújítását is elkezdték, és az első etapban elvégezték a munkát a mezőfalvi körforgóig.

Mélykút településrészen felújították az orvosi rendelőt 100 millió forintból. Utat építettek e településrész és Nagyvenyim közé, amelyet rövidesen az itt élők rendelkezésére tudnak bocsátani. Amennyiben sikerül majd újabb forrást szerezni, akkor aszfaltos burkolat kerül erre az útszakaszra. Átadták a Szociális Szolgáltató Tömb épületét is, ami több funkciót lát el a település életében, és amelyre korábban nagy igény mutatkozott. Az óvodához tornaszobát építettek, ezt nemsokára birtokba vehetik a kicsik – erre szintén hatalmas igény mutatkozott. Épül a bölcsőde épülete, ennek átadása idén lesz. Már az idei tervek között szerepel a piacfejlesztés, mintegy 40 millió forint értékben. Ezt a területet úgy alakítanák ki, hogy alkalmas legyen más közösségi események lebonyolítására is. Szeretnék tovább folytatni a beltéri utak felújítását, hogy az egységes képet és állapotot mutasson az egész településen. Az idei év feladatai között említette ezek mellett az idősek nappali ellátásának megoldását, a település-üzemeltető cég megalapítását, a Magyar Falu Program pályázatainak minél szélesebb körű kiaknázását, valamint járdafelújítási munkálatokat.

A polgármester asszony kiemelte, hogy a tavalyi évük kemény munkával telt, és ugyanez jellemzi majd az idei évet is. Számtalan elismerést kapott az önkormányzat, a hivatal dolgozói és Nagyvenyim, ezek közül a Falumegújítási Díj a legkiemelkedőbb. Elmondta, hogy Nagyvenyim nem rendelkezik olyan lehetőséggel, hogy erős ipari tevékenységet telepíthessen a területén, így a bevételei korlátozottak. Az önkormányzat fő feladata az lesz a jövőben, hogy a szabályozási környezetet kedvező irányba próbálja elmozdítani megfelelő jogalkotás-előkészítő és érdekérvényesítő munkával. Ezek főleg ágazati kérdések, de Nagyvenyim jövője szempontjából kulcsfontosságúak.

Az óvodához tornaszobát építettek, amit hamarosan birtokba vehetnek

A polgármesteri beszámoló után következtek a lakossági kérdések, amelyek olyan témákat érintettek, mint az utak melletti víz­elvezetés, az árkok kérdése, a közvilágítás gyakori meghibásodásának gondja, az illegális hulladéklerakás problémája és a kóbor kutyák problémaköre is.