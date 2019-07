Kőtári megfejtések, számos tételben

Egy többszörösen is összefont pályázat keretében kutakodnak az Intercisa Múzeum szakemberei és az őket segítők a helyi római kori kőtárban. Nekiláttak feltárni az egykori római táborok határait. A jelenlegi vizsgálatokról, feltárásokról kérdeztük Buza Andreát, a dunaújvárosi Intercisa Múzeum régész-muzeológusát.

– A római katonai tábor falát keressük. A korábbi feltárások eredményeként tudjuk, hogy például merre is volt a déli fal. Ezen a nyomvonalon nyitottunk is egy déli szelvényt, amely májusban igazolta várakozásainkat. A feltárások azt mutatják, hogy egy komoly táborról beszélhetünk, ami a kőtábort illeti, most megtaláltuk a viszonylag jóval kisebb palánktábor nyomait is. A májusi feltárás során bizonyos lett, amit korábban gondoltunk, hogy az ide betelepülő rácok felhasználták építőanyagként a római maradványokat. Ennek ellenére megtaláltuk a kőtábor és a palánktábor árkát is az általunk nyitott szelvényben.

Emellett találtunk egy ókori épületmaradványt is, amelynek teljes feltárása még várat magára. Jelenleg 16-18 fővel dolgozunk a területen, múzeumi dolgozók, diákmunkások és a közösségi szolgálatot végző fiatalokkal együtt. E feltárási szakasz július végéig tart, de lehet, hogy ez év szeptemberében még újra feltárunk majd e területen.