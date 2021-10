Kortársakról, irodalomról – így neveljünk olvasókat!

A múlt héten csütörtökön Knézics Anikó mesterpedagógus, tankönyvszerző tartott előadást pedagógusoknak a Móricz Zsigmond Általános Iskolában.

Dunaújváros – Knézics Anikó előadásában azt mutatta be, miként emeli be a mindennapi tanításba a mai kortárs szerzőket, valamint azt is, hogy milyen módszereket alkalmaz óráin.

Az előadó kifejtette egyre nehezebb a gyermekek figyelmét lekötni az írott szöveggel, hiszen a rajzfilmek és a közösségi oldalakon megjelenő tartalmak sokkal erősebb tempót diktálnak. Ám fel kell venni a versenyt, hiszen a kisgyermekek mentális fejlődése szempontjából is kiemelten fontos, hogy megéljék, átéljék a meséket, a történeteket. Knézics Anikó részletesen beszélt arról, hogy pedagógusként milyen eszközöket alkalmaz a mindennapokban. Az első két osztályban számos kortárs szerző könyvét felolvassa a gyermekeknek. Az órákon elhangzott történetekhez készítenek közösen képes naplókat, füzeteket.

– Nem kérem arra a diákjaimat, hogy az olvas­mány­élményeik alapján olvasónaplót készítsenek. Szülőként is tudom, hogy ez általában nyűg. A lányomnál is ­közösen írtuk a kötelezőkhöz szabott olvasónaplót. Nem sok értelmét láttam már akkor sem – fogalmazott az előadó, aki szólt arról is, milyen könyveket ajánlj az alsó tagozatos diákoknak.

– Jó lenne, ha minden pedagógus szabadon választhatna, és megtalálná azokat a kortárs szerzőket, akiknek könyveivel jól tud dolgozni. Én leginkább, 80-90 százalékban magyar szerzőket ajánlanék, hiszen az ő történeteik állnak hozzánk a legközelebb. Ebből az élményanyagból tudtunk a leghatékonyabban dolgozni a mindennapokban.