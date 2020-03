Koronavírus – Szerdán dönt a városvezetés március 15-éről

Eddigi információk szerint kilenc, koronavírussal fertőzött beteget tartanak nyilván Magyarországon. Dunaújváros továbbra is érintetlen, összefoglaltuk, mi a helyzet a vírus kapcsán szűkebb pátriánkban.

Budapesten a kormány és a fővárosi önkormányzat lemondta a március 15-ei központi ünnepséget. Több nagyváros önkormányzata is így döntött. Dunaújvárosban a városvezetés szerdán tárgyal erről a kérdésről, és még aznap közleményt ad ki a döntéséről, így tájékoztatva a helyi lakosságot.

A Dunaújvárosi Tankerületi Központ lapunkat korábban tájékoztatta, hogy a fenntartásában lévő dunaújvárosi intézmények tanulói szervezett keretek között nem utaznak Olaszországba a közeljövőben. Az egyéb országokba szervezett utakat, kirándulásokat az intézmények nem mondják le és nem halasztják el. Megkérdeztük a tankerületet, hogy változtattak-e álláspontjukon, de kérdésünkre lapzártánkig nem érkezett válasz. Információink szerint viszont a Móricz iskola lemondta a korábban Németországba tervezett jubileumi testvér­iskolai meghívást.

Látogatási tilalom bevezetését javasolja az operatív törzs a kórházaknak, idősotthonoknak – mondta a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs vasárnapi ülése utáni sajtótájékoztatón a törzs ügyeleti központjának vezetője.

Városunkban az influenzajárvány miatt látogatási tilalom van a Szent Pantaleon Kórházban, de a tilalom vasárnaptól érvényes a városi szociális intézményekre is.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az ISD Dunaferr megelőző intézkedések bevezetését látta szükségesnek, mondván, hogy olyan működtetési technikát tart fenn, amely kiszolgálásának folyamatosságát biztosítani kell. Ennek értelmében arra kérték a munkavállalókat, hogy aki betegnek érzi magát és láza van, az ne induljon el a munkába, maradjon otthon, telefonon értesítse vezetőjét az esetről. A kapuknál pedig megkezdték a testhőmérséklet-mérést. Akinél az érték 38 fok fölötti, nem engedik be a gyár területére.

A másik nagy foglalkoztató a Hankook, amely szintén közleményben tudatta lapunkkal, hogy milyen intézkedéseket foganatosítottak a koronavírus kapcsán. A vállalat folyamatosan nyomon követi a koronavírussal kapcsolatos helyzet nemzetközi alakulását, valamint a népegészségügyi hatóság által kiadott útmutatásokat azonnal beépíti megelőzési intézkedéseibe, ezzel minimalizálja a kockázatokat. Az alapvető intézkedéseken túl (pl. szigorított higiénés rendszabályok betartásához szükséges eszközök biztosítása, a munkavállalók adekvát tájékoztatása), a vállalat további megelőző lépéseket is tett, így korlátozza a külföldi utazásokat, illetve szigorúan ellenőrzi a szállítmányozás beléptetését is.

A Magyar Torna Szövetség vezetősége úgy döntött, hogy a koronavírus-helyzetre tekintettel a magyar tornászok nem utaznak el a márciusi bakui és dohai világkupára. A döntés érinti Kovács Zsófiát, a Dunaferr SE tornász olimpikonját is. A bakui különítmény egyébként március 10-én kelt volna útra. A szövetség határozatát az edzőkkel és a versenyzőkkel egyetértésben hozta meg, a jövő biztonsága érdekében.

Továbbra is fontos, hogy aki a vírusok gócpontjaiból tér haza és tüneteket észlel magán, semmiképp ne menjen orvoshoz, hanem telefonon értesítse háziorvosát.