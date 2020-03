Koronavírus – Megelőzés, elmaradó rendezvények

A kormány heti döntése értelmében különböző korlátozások léptek életbe, amelyek városunkban is érzékeltetik hatásukat. Nincsenek előadások a színházban, nem vetítenek filmet a moziban, elmarad a szombatra tervezett Hard Dog Race verseny, nem lesz megemlékezés a vasárnapi nemzeti ünnepen, könnyű­zenei koncertek maradnak el a Kaptárban. A városvezetés döntésének értelmében a vasárnapi kirakodóvásárt sem tartják meg, a piac bezárását azonban nem tartották indokoltnak. Dunaföldváron szüneteltetik a Téli Bor­esték programsorozat aktuális eseményeit.

Kórházi szakmai bizottság működik

Dr. Mészáros Lajos, a dunaújvárosi kórház főigazgatója lapunkat arról tájékoztatta, hogy szakmai bizottságot hoztak létre az intézményben a koronavírus-fertőzés kapcsán. A főigazgatóhoz és a kórház négy igazgatójához csatlakozott a testületbe a fertőző- és a sürgősségi osztály vezetője is, minden nap megvitatják a napi aktualitásokat. De a koronavírus-fertőzéssel kapcsolatos középtávú intézkedési tervet is meghatározták már, ha további ellátóhelyek felszabadítására lesz majd szükség.

A főigazgató hangsúlyozta a megelőzés fontosságát, a felelősségteljes viselkedést, hogy lázasan ne menjen közösségbe senki, de még az orvoshoz vagy a kórházba se személyesen, kizárólag csak a háziorvosával telefonon beszéljen. Hasznos az immunerősítés is.