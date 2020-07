Koronavírus-helyzetkép a minket körülvevő országokból

A múlt hét végén foglalkoztunk azzal a témával, hogy mit érdemes tudnia annak, aki nyaralni indul, és külföldi úti célt választ magának. Írtunk az előzetes tájékozódás fontosságáról, tolmácsoltuk a járási tiszti főorvos tanácsait, és támpontokat adtunk a higiénés szabályokról. Ebben a cikkünkben az úti célokkal foglalkozunk, különös tekintettel arra, hogy a környező országokban is megugrott a koronavírussal frissen megfertőződött emberek száma.

Jelentősen visszavetette a járvány az idegenforgalmat, de az elmúlt hetekben már nőtt az utazási hajlandóság – közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) az MTI-vel múlt hét végén. A karanténkötelesség eltörlése, a bezártsággal töltött hónapok és a jó idő egyaránt emelte az utazási hajlandóságot – indokolták az élénkülést. Hozzátették, hogy a felmérések szerint a magyarok 40 százaléka szerint nincs ok félelemre a járvány utáni turisztikai utazásokkal kapcsolatban.

Az elmúlt időszakban a közösségi média vizsgálata alapján Erdély, Jesolo, Bibione, Ciprus, Horvátország iránt érdeklődnek az emberek – áll a turisztikai ügynökség jelentésében, amelyben azt is megemlítik, hogy Ausztria is a népszerű úti célok között szerepel.

Ehhez érdekes adalék, hogy egy Tolna megyei lakodalom egész násznépe, nagyjából hetven ember karanténba került, mivel a vőlegény testvére, aki Ausztriából tért haza, koronavírusos.

Felső-Ausztriában a múlt héten megnőtt a megbetegedések száma, így iskolabezárásokról is szó esett. Az ország egyébként a magyarok előtt megnyitotta a határait, karanténkötelezettség sincsen.

Horvátország szintén kinyitotta a határait, a magyarok oda és vissza is utazhatnak a karanténkötelezettség nélkül, viszont a Covid–19-esetszámok az elmúlt héten itt is megemelkedtek. A fertőzések száma június közepén kezdett növekedni, azt megelőzően egy hónapig nulla és három között volt az új megbetegedések száma. Belgrádban pénteken rendkívüli intézkedéseket vezettek be.

A szlovén kormány döntése szerint Horvátország, Csehország és Franciaország lekerül a biztonságos országok listájáról, miután ezen országokban az elmúlt két hétben nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma. Ezen országok állampolgárainak meg kell indokolniuk, miért akarnak Szlovéniába utazni. Ez lehet üzleti vagy más gazdasági érdekeltség, vagy mert ott ingatlanuk van. Amennyiben turistaként érkeznek az országba, a szállásfoglalásról igazolást kell felmutatniuk a határon. Hozzátette ugyanakkor, hogy 36 óránál nem régebbi olyan negatív koronavírusteszttel is rendelkezniük kell, amelyet valamelyik európai ország hatósága adott ki – adta hírül az MTI.

Továbbra sem lassult a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, az elmúlt napban 823 új fertőzéses esetet regisztráltak és 22 újabb haláleset történt – derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács által vasárnap közzétett adatokból, amelyeket az MTI publikált.

Romániában egy alkotmánybírósági döntés nyomán megszűnt a koronavírus-járvány megfékezését célzó karanténintézkedések jogalapja, így a hatóságok már csak ajánlhatják a fertőzötteknek, vagy a járvány sújtotta országokból érkezőknek, de nem kényszeríthetik őket, hogy legalább két hétig ne érintkezzenek senkivel. A növekvő esetszámok miatt az enyhítések negyedik szakaszát viszont elhalasztották.

Nem enged be unión kívüli országokból érkező polgárokat Magyarország Szerbia kivételével, mert az ellentétes a magyar emberek egészséghez fűződő érdekével – közölte Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Unió azon javaslatának megvitatása után, amelyben azt kérik, hogy a tagállamok nyissák meg határaikat 14 nem európai ország előtt. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora épp ezekkel a környező országokban tapasztalható esetszám-növekedésekkel kapcsolatban tett olyan megállapítást, hogy a koronavírus-járvány novemberre várható második hulláma előtt is felfuthat az esetszám hazánkban, ha azt külföldről behurcolják. Ezért fontos, hogy aki külföldi úti célt választ nyaralása helyszínéül, az tartsa be a higiénés előírásokat. De – tartózkodva arról, hogy bárkit is lebeszéljünk a külföldi nyaralástól, vagy más országokat az esetszám-növekedés miatt rossz színben tüntessünk fel – lehet a legbölcsebb megoldás, ha hazai úti célt keresünk az idei nyaralásra.