Korhatár nélküli játszóparkot avattak fel a Szöglet-kertben

Újjászülethetnek, tovább szépülhetnek azok, akik rendszeresen igénybe veszik az Előszállás központi parkjában most átadott fitneszkertet. Korosztálytól függetlenül, díjtalanul használhatják a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Leader pályázati forrásából épített létesítményt.

Mintha az égiek is közösségi térnek teremtették volna Előszálláson a híres Szöglet-kertet. A hatalmas fák árnyékolta terület egyik kisebb részét kapták meg a szabadtéri sportra vágyók. Az izmozás mellett kiváló lehetőség nyílik könnyedebb futó- vagy gyalogos tréningekre is.

Segítséget kaptak a játszótér építéséhez

A létesítményt Márok Csaba, a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület elnöke adta át. Elmondta:

– Az egyesületünkkel, a Leader-forrásokkal a kisebb helyi fejlesztések megvalósítását segítjük elő. Arra íródtak ki, hogy például régi játszótereket tegyünk belőle rendbe. A már elhasználódott játékokat is fel lehet ebből újítani. Ezt további eszközökkel is ki lehet egészíteni. A megújult helyszínek a gyerekek nagy örömét szolgálják. Tizenhét település tartozik hozzánk. Úgy tudom egyszerűen bemutatni, hogy a régi adonyi és a dunaújvárosi kistérség településeit segítjük. Tevékenységünkkel a vállalkozók számára, egy kisebb forrásinjekcióval is jelentős támogatást tudunk nyújtani, ami segítséget ad a további tevékenységükhöz. Amikor ez egy kis munkahelyteremtéssel, vagy akár megtartással is párosul, az bizony egy nagyon jó dolog.

A közvilágítás jó, így este is használhatják

Mi a véleménye a most átadott játszótérről? – kérdeztük Márok Csabától, aki a következőket mondta el:

– Ez egy nagyon jól felszerelt bázis lehet a szabadtéren való sportoláshoz. A mi településünkön, Mezőfalván is van egy hasonló, és látom, hogy a gyerekek és a felnőttek is nagy örömmel használják.

Minden elemét kipróbálta

Farkas Imre polgármester és családja nem csak az avatási ceremónia részeként próbálta végig a nagyon jó fantáziával elhelyezett alkalmatosságokat. Igazi sportemberként, az eseményt követően is szívesen és szakszerűen mutatta be a használatát az arra járó érdeklődőknek.

Ez a helyszín az iskolával, a művelődési ház, valamint a kézműves és teleházunk által határolt terület, régen is tornapályaként üzemelt. A közepére egy futópályát építettek. Most ismét átalakították. Miért?

– Azért raktuk ide az új elemeket, mert a pályázati kiírásban is szerepelt az itt, mellette található játszótér fejlesztése. Annak a megrongálódott elemeit kicseréltük, és mellé raktuk ezt a fitneszparkot. Így a két feladat együttes elvégzése kedvező elbírálást kapott. Ez egy nagyon kellemes árnyas terület, amit a hagyományosan itt megrendezésre kerülő falunapokon sem szoktunk használni.

Kinek építettek ezt az impozáns parkot

Mivel ez a létesítmény két részből, hat darab fitneszeszközből és egy tornapályából áll, ezért a megcélzott közönség egyik része az iskolások, akiknek a tornaórájukba ezt a lehetőséget bele lehet építeni. A másik részébe pedig gond nélkül bármelyik korosztályt felsorolhatjuk, hiszen a feladatok erősségét mindenki a maga kedve, vagy a felkészültsége alapján választhatja ki, ami nagyon fontos.

A park helyszíne és nyitvatartási rendje

– A játszótér helyszíne, vagyis Előszállás Szöglet-kerje a 61. számú főútvonal mellett található, és már régóta látjuk, hogy kirándulós, és főleg a balatoni időszakban nagyon sok átutazó is megáll ezen a helyszínen, hogy felfrissítse magát. Ezentúl, ha kedvük lesz hozzá, akár ezekkel az eszközökkel is megtehetik. Nem vagyunk rá irigyek, annál jobb, minél többen használják és jókedvet, egészséget ad mindenkinek. Természetesen éjjel-nappal nyitva van, szerencsés módon a közvilágítás fénye eddig is elér, tehát este is igénybe lehet venni – fűzte hozzá a polgármester ezeket a fontos információkat.

A kivitelezésről pedig a következőt lehet tudni

– Nagyon meg vagyok elégedve a minőséggel, és ebben a vírusos, nehézségekkel terhelt időszakban a gyorsasággal is. Olyan lett, amilyennek szerettem volna. A csapadék hiányában a füvesedés még nem indult meg, de ami késik az ez esetben sem múlik!