Korcsolyázás, mozi, gólyaavató és még sok program a Dunaferrben

Gólyaavató kavalkádot szervezett csütörtökön a kilencedik évfolyamos diákjainak a Dunaferr-középiskola.

Nagy volt a nyüzsgés csütörtökön délelőtt a Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola Apáczai Csere János utcai tagintézményében, ide várták ugyanis az összes kilencedikes diákjukat: a központi épületbe járó öt, a benti épületbe járó három osztályát. A gólyaavató nap a most esedékes Dunaferr-hét szerves része volt.

Mint azt Baráth Artúr, az iskola igazgatója elmondta, ennek a rendezvénynek több évtizedre visszanyúló hagyománya van. Mindig a tanévkezdés után nem sokkal rendezik meg, ennek oka az, hogy sok szabadtéri programot szerveznek, amelyek ezáltal nagyban függnek az időjárástól, másrészt pedig ezzel is segíteni szeretnék az új tanulók beilleszkedését.

A Dunaferr-hét összességében eddig kiváló hangulatban telt. Voltak kisebb programok, és olyanok is, amelyek az egész iskolát érintik. Ilyen nagyobb bulit jelentett a korcsolyázás a jégpályán, ellátogattak a kalandparkba és moziztak is egyet.

Aztán itt volt a csütörtöki gólyaavató nap is, amelyet a 11. RV1-es osztály szervezett. Két éve, amikor ők voltak kilencedikesek, akkor nyerték meg a rendezés jogát, csak sajnos a pandémia miatt idáig csúszott a szervezés. Az egyik diák, Holub Patrícia vázolta, hogy tíz állomáson kellett különféle tréfás, játékos feladatot teljesíteniük a mostani újoncoknak. Talán a legnagyobb próbatételt az jelentette, amikor nutellát kellett egy pelenkáról lenyalni, de az is vicces lehetett, amikor a bekötött szemű tanuló mély levegőt vett ahhoz, hogy elfújjon egy műanyag palackot, amit persze a tudta nélkül kicseréltek egy tál lisztre.

Minden állomáson 1-től 5-ig kaphattak pontokat az osztályok. A helyszíni próbatételek mellett két pluszfeladat volt: készíteni kellett osztályzászlót és írniuk kellett egy indulót is a tanult szakmájukhoz kapcsolódóan.

A Dunaferr-hét zárásaként péntekre egy nagy közös főzést terveznek a Duna-parton. Ennek megvalósulása nagyban függ attól, hogy milyen lesz az időjárás. Bízzunk benne, hogy kedvezően alakul, és önfeledten tölthetik a napot.

Mint minden közösségi rendezvényről, megmozdulásról, úgy erről is beszámol az iskola a Facebook-oldalán. Természetesen a vidám, humoros bejegyzések mellett komoly és igen aktuális témakörökben is lehet tájékozódni a közösségi oldalon (és a honlapon), nevezetesen a beiratkozásról és a képzési kínálatról.

A középiskolák is megkezdték már a beiratkozási kampányokat, és különféle programokkal igyekeznek segíteni a nyolcadikos diákokat a továbbtanulásban. Mint azt Baráth Artúr elmondta, október 8-án 8.30-tól nyílt napot tartanak az Apáczai úti intézményükben. Ezenkívül itt tartják meg november 5-én a Dunaújvárosi Szakképzés Napját, amelynek keretében a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum valamennyi tagiskolája bemutatkozik majd a pályaválasztás előtt állóknak.

A Dunaferr-középiskola külön rendezvényekkel készül még, hogy a fiatalok jobban megismerhessék a náluk tanulható szakmákat, lesz például közszolgálati, elektronikai, gépész- és angol nyelvi verseny is.