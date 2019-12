Költségvetési koncepcióról tárgyalt a pusztaszabolcsi testület

A 2019. november 27-én tartott képviselő testületi ülésen mindegyik képviselő jelen volt, a testület először zárt ülést, majd nyílt ülést tartott.

A zárt ülésen döntött a Képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatra beérkezett pályázók részére adható támogatásról, két volt önkormányzati dolgozót érintő ügyről, majd a 2019. december 1. napjával távozó jegyző juttatásáról. Az ülés 18.32 perckor a nyílt üléssel folytatódott. A nyílt ülésen döntött a Képviselő-testület a 2020. évi költségvetési koncepcióról, mellyel a következő évi költségvetést kívánta megalapozni. Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet is módosításra került, tekintettel arra, hogy az új rendszer (ASP) bevezetésével a könyvelés csak úgy történhet meg, hogy a képviselő-testület az önkormányzat gazdálkodására vonatkozóan a rendeletet folyamatosan hozzá igazítja.

A Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány, illetve a Pusztaszabolcsi-Szabadegyházi Református Misszió Egyházközség az önkormányzat által kapott támogatás összegéről elszámolt, valamint az írásos beszámolót is benyújtotta, melyeket a Képviselő-testület egyhangúan elfogadott.

A háziorvosi asszisztensek évek óta végzik a vérvételeket a háziorvosi körzetekben, melyről 2019. évben is beszámoltak. Munkájukra nagy szükség van, ahogyan azt a számok is mutatták, hiszen a jelenleg két körzetben összesen 3.374 alkalommal végeztek vérvételt az állandó munkájuk mellett.

A Képviselő-testület döntött a Sport u. 2. szám alatti társasház csatorna rákötés engedélyezéséről. Ezzel kapcsolatban a Képviselő-testület úgy foglalt állást, hogy azok a volt MÁV ingatlanok, amelyek a városi szennyvízhálózatra még nem kötöttek rá és a jövőben rá kell kötniük, tekintettel arra, hogy a MÁV a víz és csatornaszolgáltatást megszűnteti, azon ingatlanok tekintetében a közmű csatlakozási hozzájárulás díját egységesen, lakásonként 50.000,- Ft-ban állapítja meg. Döntött továbbá a testület arról is – összhangban a korábbi képviselő-testület 391/2007 (X.25) számú döntésével – hogy ezen ingatlanok esetében a csatornacsonk kiépítésével, vagy átépítésével kapcsolatos valamennyi költség az ingatlantulajdonosokat terheli.

A Képviselő-testület tájékoztatást kapott a folyamatban lévő és a lezárult pályázatokról, azok elszámolásáról és a várható pályázati ütemterv változásairól.

Elfogadta a Képviselő-testület a mezőőri járulék megemeléséről szóló előterjesztést, melynek következményeként 2020. évben a mezőőri járulék összege 1.650,- Ft/ha összegre módosul, így az érintett földtulajdonosok jövőre már az emelt összegű mezőőri járulék befizetésére kötelezettek.

A Képviselő-testület hatályon kívül helyezte a városgondnokság és a városüzemeltetés létrehozásáról szóló 96/2016 (II.26.) számú határozatát, melynek kapcsán a polgármester asszony kifejtette, hogy a település rendezését hatékonyabban kívánja a Képviselő-testület megoldani, de a részletek kidolgozása még folyamatban van.

A Képviselő-testületi ülés egyik meghatározó napirendje volt a Szent Imre templom sétányára elnyert pályázat, illetve a kivitelezéshez szükséges kb. 5,3 millió forint forrásának megjelölése. Korábban a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, illetve az Ifjúsági és Humán Bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot, és mindként bizottság úgy vélte, hogy az önkormányzatnak – mint a településért felelős szervezetnek – a pályázaton nyert 9.999.996,-

Ft-ot szeretné felhasználni, azonban az 5,3 millió forintos önrész átcsoportosítása erre a célra – a priorítások figyelembevételével – nem indokolt. Hosszas bizottsági és képviselőtestületi egyeztetést követően a testület azt a döntést hozta, hogy az önkormányzat az önrészből 2,7 millió forintot – mint a pályázati összeg ÁFA része – biztosítja, azonban a fennmaradó 2,6 millió forint biztosítására más forrást keres.

A testület többsége úgy ítélte meg, hogy a katolikus egyházzal közösen célszerű lenne jótékonysági keretek között bált, orgonahangversenyt, illetve egyéb közösségformáló rendezvényt létrehozni, melyekből a befolyt összeget a sétány kialakítására fordítanák. A testület felhatalmazta a polgármester asszonyt, hogy tájékoztassa Baltási Nándor esperes urat a döntésről, mely tájékoztatás eredményéről a decemberi ülésen számoljon be a Képviselő-testületnek.

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzat Társulás Tanácsába – a polgármester akadályoztatása esetén – Kátai György, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke került delegálásra, melyet elnök úr elfogadott.