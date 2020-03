Költészet – járvány idején

Ami a költészet világnapját illeti, Először Naima Tabet, a marokkói oktatási, kulturális és tudományos nemzeti bizottság főtitkára vetette fel 1998-ban, hogy tartsanak egy napot a költészet ünneplésére. Az UNESCO közgyűlése március 21-ét jelölte ki 1999. november 18-án, tehát először 2000-ben ünnepelték az országok kormányzati és civil szervezetei.

Az ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet a nemzetek irodalmi értékeire, a nyelvek sokszínűségére, valamint a kihalófélben lévő nyelvekre is. Az ünnep alkalmából előadóesteket, szavalóversenyeket, könyvbemutatókat szerveznek szerte a világ országaiban. Idén mindez a járványhelyzet miatt elmarad. Érdemes megemlíteni, hogy 2019 márciusában immáron hatodik alkalommal rendezte meg az Európai Unió Nemzeti Kulturális Intézeteinek Szövetsége (EUNIC) A költészet világnapja című rendezvényt Rómában, amelyen akkor Szálinger Balázs József Attila-díjas költő képviselte Magyarországot. A római Szent Cecília Konzervatóriumba szervezett felolvasóesten 12 ország – Ausztria, Bulgária, Málta, Lengyelország, Magyarország, Olaszország, Portugália, Németország, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svájc – képviseltette magát, országonként egy-egy költővel.

Könyvesboltok és az internet!

A könyvtárak, a kulturális intézmények e hét elején határozatlan időre bezártak, ám a könyvesboltok (még) nyitva vannak, és a világhálón számos klasszikus és kortárs szerző verse, kötete elérhető, akár díjmentesen is. Terjedelmi korlátok miatt az alábbiakban csak néhányat említünk. A Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) kötelékében működik a Digitális Irodalmi Akadémia (pim.hu/hu/dia), amelynek küldetése a legújabb kori és kortárs magyar irodalom kiemelkedő alkotásainak átmentése a digitális korba. Gazdag tartalom érhető el a Magyar Elektronikus Könyvtár oldaláról is (https://mek.oszk.hu/. Április 16-ig díjmentesen elérhető az Arcanum páratlan adatbázisa is, amely az elmúlt két évszázad magyar újságjait, folyóiratait kínálja fel. A közösségi oldalakon is számos akciót hirdettek kortárs írók, költők az irodalom kedvelőinek.