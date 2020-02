Kiváló emberek érdemelték ki a Dunaújváros Sportjáért díjat

A február 13-ai közgyűlésen Pintér Tamás polgármester adta át a Dunaújváros Sportjáért díjat.

Idén a rangos elismerést Lencsés Józsefnek posztumusz (özvegye vette át a díjat) és Pász Péternek ítélték oda. Lencsés Józsefet több évtizedes helyi sportszervezői és kimagasló szakmai sporttevékenységének elismeréseként, Pász Pétert a helyi kajak-kenu sportban kimagasló színvonalon, lelkiismeretesen és példaértékűen végzett tevékenységének elismeréseként tüntették ki.

A Dunaújváros Sportjáért díj azon személynek adományozható, aki a városban a sport és testnevelés területén kiváló munkát végzett, vagy kimagasló sporteredményt ért el. A díjazott személyére bárki javaslatot tehet, a díjazott személyéről a város közgyűlése dönt. 2019-ben a Dunaújváros Sportjáért posztumusz díjra jelölést kapott Lencsés József a polgármesteri hivatal ifjúsági és sport­osztályának volt vezetője, továbbá jelölést kapott Pász Péter, a Dunaferr Sportegyesület Kajak-Kenu és Sárkányhajó Szakosztályának vezetője. Az alábbiakban a két díjazott méltatását közöljük.

Lencsés József 1970-ben kötelezte el magát a magyar sportmozgalommal. Több mint 30 éven át dolgozott Dunaújváros sportmozgalmáért, ő volt a városháza ifjúsági és sportosztályának vezetője. Tevékenységével, lelkesedésével, tenni akarásával meghatározó alakja volt városunk sportéletének, a minőségi és a tömegsport javulásának. Munkája eredménye érezhető volt a város lakóinak sporthoz való viszonyában: rengeteg fiatalt és időst segített az egészséges életmód megismerésében.

Úttörő szerepet vállalt több, addig nem alkalmazott mozgásforma városi szintű bevezetésében. Az elsők között támogatta például az aerobik városi elterjedését. Nevéhez fűződik a mozgássérültek tornájának megszervezése, szakmai felügyelete; a nyári napközis táborok, a gyerekek által igen kedvelt sportprogramja, az úszásoktatás bevezetése: törekvéseinek köszönhetően az óvodások, iskolások órarendszerűen jártak uszodába. Kezdeményezte a kerékpáros és természetjáró túrák elterjesztését. A máig népszerű bringatúra egyik szervezője volt. Városi sportvetélkedőket szervezett hatalmas sikerrel. Nevéhez fűződik az erdei tornapálya kialakítása, építése is.

Közvetlen kollégája, Nyúl Gyula majd’ két évtizeden át dolgozott Lencsés Józseffel, így emlékezett rá: „Mindenhová együtt mentünk. Úgy emlegettek minket, hogy »az ikrek«. Rendkívül elkötelezett volt a sport iránt. Ő maga sohasem sportolt, de imádta. Az volt a munkája, ami a hobbija. Nem is tudta elképzelni, hogy más munkakörben dolgozzon. Szenvedélyesen tudott harcolni az igazáért. Mindenben lehetett rá számítani. Egy végtelen jószívű ember volt: bárki bármivel fordult hozzá, segített.”

Lencsés József 2007 márciusában 77 éves korában hunyt el. Lencsés Józsefet több évtizedes szervezői, kimagasló szakmai sporttevékenységének elismeréseként Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Sportjáért díjat 2020-ban Lencsés József részére posztumusz adományozza.

Pász Péter több mint 15 éve tölti be a Dunaferr SE Kajak-Kenu és Sárkányhajó Szakosztályának vezetői posztját.

Szakosztályvezetőként a többi között felelős a sárkányhajó és túra szakágak vezetéséért. Munkája során ápolja a kapcsolatot azon helyi szponzorokkal, akiket saját személyes kapcsolatrendszerén át ismert meg, és akiket hosszas idő- és energia-ráfordítással nyert meg a kajak-kenu sportnak. Tevékenysége eredményeként a szakosztály számára jelentős anyagi és tárgyi támogatást szerez évente, amely nélkül a szakosztály nem tudná ilyen nagy sikerrel elvégezni a szakmai munkáját. Pénzügyi támogatóként is lényeges szerepet vállal, hiszen minden évben jelentős magánadománnyal támogatja a szakosztályt. Pász Péter az elmúlt 15 évben bebizonyította, hogy a dunaújvárosi kajak-kenu sportért szívből, önzetlenül, nagy odaadással, rendszeresen és fegyelmezetten képes dolgozni. Az önkéntesség jó példája, hiszen feladatait társadalmi alapon, mindenféle juttatás és mindennemű költségtérítés nélkül végzi.

Néhány közvetlen kollégája, valamint a versenyzők így vélekednek Pász Péterről:

Kiss Balázs, U 23 világbajnoki bronzérmes kenus: „Pétert egy nagyon jóindulatú, kedves embernek ismertem meg, aki munkája mellett rengeteg energiát és időt fordít a sportra és a szakosztályi feladatok elvégzésére. Tavalyi évemben nagyon keveset tudtam itthon lenni, de ő nem felejtett el engem, saját szabadidejében hét végén foglalkozott a mentális felkészítésemmel és a hosszú táborozás alatt felgyűlt nehézségeim megoldásával. Bármikor számíthattam rá, ezért hálás is vagyok és köszönöm szépen!”

Molnár Gergely, a Dunaferr SE Kajak-Kenu és Sárkányhajó szakosztályának vezetőedzője: „Pász Péter a kajak-kenu szakosztály vezetőjeként évek óta lelkiismeretesen végzi a munkáját. A szakosztály nagyon sokat köszönhet neki mind erkölcsi, mind anyagi vonatkozásban. Péterben egy roppant sokoldalú, jó szervezőkészségű, jó kommunikációval rendelkező, megbízható, precíz embert ismertem meg. Versenyzőinkkel jó a kapcsolata, követendő példákat tud állítani a mai fiatalság elé. Ezzel felelős magatartás is párosul. Ő maga is szerelmese a vízi közegnek, a kajak-kenu sportnak. Kapcsolatai révén a szakosztály segítője bármilyen jellegű témában. Kiváló a kapcsolata a szakosztályi szponzorokkal. Szívesen és örömmel segíti a munkánkat. Legyen szó a csónakház mint épület valamely problémájáról, stéggel kapcsolatos ügyekről, a Dunaferr kupa szervezésében is segít. Ha kell, még motorcsónakból is segíti az edzések megtartását. Péter jelenléte, tudatossága a szakosztály működésére pozitívan hat.”

Vajda Attila olimpiai bajnok, a Dunaferr SE Kajak-Kenu és Sárkányhajó szakosztályának kenuedzője: „Pász Pétert olyan embernek ismertem meg, aki nem fél a feladatok nehézségeitől. Tudja, hogy vannak kihívások az életben és bátran szembenéz ezekkel. A sportban rengeteg ilyen létezik, és bizony jól jön egy olyan ember, akire lehet számítani. Emberileg mindig támogat bennünket, hol a mentális erőinket növeli, hol egyszerűen a fizikai létével nyújt segítő kezet, ha szükségünk van rá! Péternek, bár talán ő ezt nem is tudja, sokat köszönhetünk, mert egy biztos pontja az egyesületünknek. Mint egy nagy testvér, akire bármikor bármiben számíthatunk. Talán ezért is tudunk ilyen eredményesek lenni, mert tudjuk, hogy ha elakadunk, van kihez fordulni.”

Pető Zsolt, a Dunaferr SE Kajak-Kenu és Sárkányhajó szakosztályának elnöke: „Péter egy fantasztikus ember, hűséges barát, értéket teremtő munkatárs, egy követendő példa mindannyiunk számára. Az együtt töltött nyolc év alatt soha egyetlenegyszer sem tántorodott meg, mindig stabilan képviselte a szakosztály érdekeit, folyamatosan számíthattunk rá. Ez az állandóság aranyat ér. Sok ilyen önkéntesre lenne szükség a sportban és a világban egyaránt. Szerény ember, aki önzetlenül hátralép, amikor a dicséretet osztják. Igazán örülök, hogy társa lehetek a mindennapokban.”

A kimagasló színvonalon, lelkiismeretesen és példaértékűen végzett sporttevékenységének elismeréseként, Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Sportjáért Díjat 2020-ban, Pász Péternek adományozta.