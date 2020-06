Kitüntetés a Petőfi iskola kiváló pedagógusainak

A Petőfi Sándor Általános Iskola tantestülete nagy megtiszteltetésben részesült: mindkét intézményvezető-helyettesünk munkáját az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere elismerő oklevéllel jutalmazta. Az alábbiakban a laudációjuk segítségével ismertetjük a kiváló szakemberek munkáját.

Árvai Gyöngyi az iskola felsős igazgatóhelyettese 1993-ban kapott tanítói oklevelet a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán, ahol angol nyelv szakkollégiumot végzett. 1997-ben a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán kapott angol szakos nyelvtanári oklevelet. 2009-ben BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú szakképzettséget szerzett. Végzettségei között szerepel a Pedagógiai értékelés és mérés okleveles tanára szakképzettség. 2014-ben szaktanácsadó lett, majd mesterpedagógus besorolást kapott. Ennek birtokában kezdetben angol nyelvtanári, illetve mérés-értékelés, intézményfejlesztés területén látott el szaktanácsadói tevékenységet.

A Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ illetékességi területén a mérés-értékelés vezető szaktanácsadói feladattal bízták meg. Legutóbbi tanfolyami végzettsége a Komplex Alapprogram mind a négy modulja. Pályáját a dunaújvárosi 14. számú napközis otthonos óvodában kezdte 1989-ben. Mivel időközben a tanítóképző főiskolán végzett, a Petőfi iskolában – egykori iskolájában – kezdett el tanítani. Az eltelt 25 év alatt a pedagóguspálya minden szintjét végigjárva kezdetben napközis tevékenységet látott el, majd osztálytanító, angol nyelvtanár, osztályfőnök-munkaközösség vezető lett. Eme feladatok ellátása után 2011-től felsős igazgatóhelyettesi munkakörben tevékenykedik. Határozott, erős jellem. Mindig tudja, mit akar, és felismeri a célok megvalósításához vezető legrövidebb utat. Kollégái és tanítványai egyaránt tisztelik felkészültségét, szakmai tudását, és ha a helyzet úgy hozza, lazaságát, humorérzékét. Intézkedéseiben mindig racionális, nem törekszik az olcsó népszerűségre. Kollégái minősítései alkalmával rendkívül segítőkész, szakmai hozzáértésével, kiegyensúlyozottságával, higgadtságával képes megteremteni az optimális feltételeket. Karizmatikus, céltudatos, tanítványaival több alkalommal ért el jelentős szaktárgyi sikereket a helyi és az országos angol nyelvi versenyeken. Munkabírásával tiszteletet ébreszt, csak annyit és azt vár el másoktól, amit ő maga is maradéktalanul teljesít. Mindig önmagát adja, nem fél a megítéléstől. Kiváló pedagógus, vezető, kolléga. Az elmúlt 9 év vezetői munkájával, tevékenységével nagymértékben erősíti a „petőfis” szellemiséget, hiszen elismerése illetve elismertsége példaértékű.

Olyan emberek, akik életükkel, munkájukkal példát mutatnak a diákoknak

Gálosfai Tímea 1989-ben szerzett tanítói diplomát, a győri Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán. Okleveléhez két szakkollégiumi végzettséget szerzett, közművelődési és közlekedési szakreferens területen. A tanítói diploma megszerzése előtt képesítés nélkül dolgozott Kartal település iskolájában, s levelező tagozaton fejezte be a tanítóképző főiskolát. Onnan került vissza Dunaújvárosba és a Móra Ferenc iskolában dolgozott. 1996-ban érkezett jelenlegi munkahelyére. A pedagógusi hivatás minden területén tapasztalatot szerzett, volt napközis tanító, osztálytanító, szakkörvezető, mentor, szabadidő-szervező, minőségirányítási vezető, etika-, dráma- és tánctanár. Mindezek gyakorlása közben folyamatosan tanult, munka és saját gyermekei nevelése mellett. Főbb végzettségei között szerepel gyermektáncoktató, közoktatás-vezető és pedagógus szakvizsga (2007). 2012-ben okleveles nyelv- és beszédfejlesztő tanári végzettséget szerzett a Szegedi Tudományegyetemen. Részt vett erkölcstantanári képzésben, majd 2014-ben mesterpedagógusi minősítő vizsgát tett. Ezután vált szaktanácsadóvá. Számtalan tanfolyami képzés és végzettség mellett legutóbbi továbbképzése a Komplex Alapprogram moduljai voltak. 2009 óta intézményvezetői helyettesként dolgozik. Elkötelezett a kollégák szakmai fejlődésének támogatásában. Ennek érdekében továbbképzéseket szervez számukra, folyamatosan tájékoztatja őket a lehetőségekről. Tankönyvfelelősként fontos feladata a tankönyvrendelés elkészítése. Ezt a tevékenységet gyakorlatilag folyamatosan kell végeznie a tanév során. Szaktanácsadóként biztosan számíthat rá minden kolléga, a pedagógus-életpálya különböző fokozatainak elérésében. Fontos számára, hogy az iskolánkba járó gyermekek hozzáférhessenek a nem klasszikus értelemben vett tanulási lehetőségekhez. Ezért támogatta nagy lelkesedéssel az iskolai sakk­oktatás bevezetését, és az azzal járó szervezési feladatokat. Az iskola szabadidős és kulturális tevékenységének is irányítója. Számtalan ünnepély, verseny, program szervezője, irányítója. Nagyon régi hagyománya az iskolának a Petőfi Gála. Ennek legfőbb mozgatórúgója, szervezőjeként hozzájárul a minden évben megrendezett, nagyszabású esemény sikeres lebonyolításhoz. Munkája során számtalan pályázati lehetőséget használt ki, amelyet a „Petőfis Tanítványainkért” Alapítványon keresztül – annak kuratóriumi tagjaként – tanítványaink, az iskola fejlődésnek javára fordíthattak. Mindkét pedagógus munkája példaértékű, ezért is tartották érdemesnek, hogy felterjesszék őket a kitüntetésre.