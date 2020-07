Kitartó árusok, vásárlók

A magyar nép már többször bizonyította, nem a gyáva fajtából való. A tegnapi piaci bejárásunk során megállapításunk újabb megerősítést kapott.

A dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon ugyanis akkor tekintettünk szét, amikor leszakadt az ég. Jómagam a parkolótól a standokig fél perc alatt bőrig áztam. De ez az időjárási körülmény sem gátolta meg az árusokat abban, hogy a portékáikat továbbra is kínálják, és a vásárlók sem voltak kevésbé elszántabbak. Azt nem mondom, hogy egymás sarkát taposták, de volt forgalom.

A paradicsom még mindig kimondottan olcsó

Az első, ami feltűnik a kívülállónak, az árak igen hektikusak. A sárgabarack tartja a kilónkénti 1400 forintos árát, az őszibaracké viszont visszaesett az elmúlt hetekhez képest, már négyszáz forintért is tudunk venni egy kilót, de a csúcs hétszázötven forint lett.

Van már magyar sárga­dinnye, nem olcsó, minimum négyszázötven forintot kóstál kilója. Hazai szőlő még nincs, az import viszont stabilan ezerötszáz forint.

Megjelent a szilva, és az idei gyümölcsárakhoz viszonyítva kimondottan olcsó, átlagban háromszázötven forint kilója.

Érdekes idén a kovászolni való uborka ármenete. Egy hónappal ezelőtt nagyon olcsón, kétszázötven forintért juthattunk kilójához. A múlt hétre viszont ötszázötven–hatszáz forintra ment fel az ára. Mostanra pedig ismét olcsóbb lett, négyszáz–négyszázötven forintért juthatunk hozzá, ami tisztességes árnak tűnik.

A paprika ára egy kicsit felment, négy-ötszáz forint körül van, de a paradicsom tartja magát, nagyon sok helyen vehetjük meg háromszáz forint alatt kilóját.

Meglepőek az elmúlt évek tapasztalaiból kiindulva a zöldségek árai. A sárgarépa kilója kétszáz forint, amíg a fehérrépáé is négyszáz alatt van. Ez azért megdöbbentő, mert még egy évvel ezelőtt is kétezer forint fölött volt kilója.

Egyre több helyen volt kapható fejteni való bab, nem olcsón, hétszázötven forintnál kezdődik az ára. De, ha bele­gondolunk, hogy egy igen izmos bablevesbe harminc–negyven dekánál több nem szükséges, nem mondhatjuk különösebben drágának.

A csemegekukorica viszont a tavalyi évhez viszonyítva kimondottan drága. Sőt, még a nyár elején is lehetett kapni százhúsz forintért egy csövet, most kétszáz forint alatt nem ússzuk meg. És ha már babos ételnél hasonlattal éltünk, tegyük meg ezúttal is. Ha egy négytagú családot veszek, az nyolc cső kukorica, ami ezerhatszáz forint, ezerhatszázból olyan paprikáskrumplit rittyentek, amit két napig eszik négy ember.

De visszatérve a piacra: érdekes módon üres volt a savanyúságárusok, és a füstölthúst árulók standjai. Megjegyzés: szép dolog a zöldség, de szalonna nélkül a paradicsom sem finom…