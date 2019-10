Kisapostagon és Kulcson is a régi polgármesterre szavaztak

Az előző éveik minden napja a megfelelésről szólt. Azokon a megmérettetéseken rendre sikeresen helytálltak. Két régi-új polgármesterrel beszélgettünk.

Óriási nagy kampányolás Kisapostagon nem történt, ami annak is köszönhető, hogy nem volt nagy túljelentkezés a posztokért. Az emberek bizalmát az is jelezte, hogy nem akadt kihívó a polgármesteri székért – kezdte összefoglalóját Nagy Attila, Kisapostag polgármestere.

„Együtt tudunk működni – ez így volt, és így is lesz”

– Képviselőjelöltnek nyolc személy regisztrálta magát. Közülük öten már az előző testület munkájában is részt vettek, tehát várható volt a békés kampányjelleg. Fórumot szerveztünk, így lehetőséget biztosítottunk mindenki számára a jelöltek megismerésére. Az érdeklődők feltehették kérdéseiket, jobban ráláttak a tervekre, a motivációkra. Természetesen a helyi újságban már korábban információt nyújtottunk a választóknak. Sajnos a részvétel ennek ellenére, vagy éppen ezért elég alacsony volt. Talán nem érezték az emberek a választás fontosságát, pedig több fórumon, közösségi felületen is felhívtuk a figyelmet. Összességében megállapítható, hogy a kialakult testülettel nagy valószínűséggel jól fog működni az együttműködés, és előrébb tudjuk vinni a településünk ügyeit. Ez mellett felkérést kapott a másik két jelölt is, akik nem jutottak mandátumhoz, hogy vegyenek részt a testület munkájában külső bizottsági tagként. Szaktudásukra, észrevételeikre szüksége van a közösségnek. Nekik is vannak terveik, ötleteik, amivel segíteni tudják a testület munkáját. Ez záloga lehet annak, hogy minél több és nagyobb eredményt érhessünk el az elkövetkezendő öt esztendőben. Tehát reményeink szerint minden esélyünk megvan a projektek folytatására, a falu fejlesztésére, az együttgondolkodásra. Végül köszönetet kell mondani azoknak az embereknek, akik eljöttek a választásra, hiszen annak ellenére, hogy nem volt tétje, azért nagyon fontos visszajelzésként is működött. Azt szeretném kérni a helyi választóktól, hogy harminc évvel ezelőtt nem volt lehetőség élni a beleszólás jogával, akkor most, amikor végre van alkalom a véleményformálásra, akkor éljenek a lehetőséggel máskor is! – zárta az interjút Nagy Attila, Kisapostag polgármestere.

Kulcson két kihívója is akadt a régi polgármesternek, Jobb Gyulának, de a választópolgárok a következő ciklusra is bizalmat szavaztak neki.

– Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki élve alkotmányos jogával részt vett az önkormányzati választáson. Külön köszönet azoknak, akik a Fidesz–­KDNP jelöltjeit támogatták. Köszönöm a bizalmat, amellyel ismét Kulcs település polgármestereként folytathatom a munkát, haladhatunk együtt a megkezdett úton közös munkával, és a megválasztott képviselőtársaimmal, és a kulcsiakkal együttműködve, mindnyájunk közös jövője érdekében. Köszönöm a leköszönő képviselőknek, dr. Menyhárt Ferencnek, Fejes Balázsnak és Holl Tamásnénak azt a munkát, amit az előző ciklusban áldozatos odaadással végeztek.

– Gratulálok a frissen megválasztott képviselőtársaimnak, akikkel reményeim szerint, a felálló testületben az elkövetkező öt évben tevékenykedünk, a ránk váró feladatokat közös döntések mentén, demokratikusan és eredményesen, továbbra is a falu érdekeit szem előtt tartva fogjuk végezni a kulcsi közösségért. Ezért szerdán délutánra egy egyeztető ülésre hívtam az új képviselő-testületet, hogy a választás utáni legfontosabb teendőkről tárgyaljunk, így az alpolgármester személye, a bizottságok felállítása, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat kialakítása voltak a kiemelt témáink.