Kevesebb vendég érkezett idén a paksi Gastroblues Fesztiválra

Más volt, mint a többi. A nehezen követhető szabályozásokat precízen követő eseményre vélhetően ebből az okból is kevesebb vendég érkezett. A megjelentek viszont szemmel láthatóan vevők voltak a jól válogatott koncertekre és élvezték egymás társaságát.

Paks – Az idei, a 29. Gastroblues talán az eddigiek közül a legszervezettebb volt, amelyen a központi produkciókat a légkondicionált küzdőtér színpadán láthattuk.

A dunaújvárosi különítmény

Amióta létezik ez a fesztivál, a városunkból elszármazó, de a mai napig itteniként emlegetett Gastroblues-alapító Gárdai Györgyhöz, a Kaktuszhoz való kötődés, valamint természetesen a különleges zenei és egyéb kínálat okán is, bármerre néz az ember, a földijeinket is szép számban láthatta az összegyűltek között. Így volt ez az idén is.

Mindenkit (helyhiány miatt) nem tudunk megemlíteni, de a mérföldkövekről szólunk néhány szót. Például pénteken és szombaton a következőket láthattuk, hallhattuk.

Levan Lomidze & The Blues Cousins

Senki ne röstelkedjen, ha eddig még nem találkozott a már több mint tíz éve döngető bandával, amelyet Oroszország legnépszerűbb blueszenekarának neveztek. Akik időben ébredtek és pénteken érkeztek, olyat mesélnek róla, hogy megbánja, aki kihagyta ezt a ritka lehetőséget.

Hamburg Blues Band

Úgy mondják, hogy az elmúlt három évtized alatt ez a banda bejárta a legjobb európai bluesklubokat. Hogy mikor, hol és milyen fölállásban, az már egy másik kérdés, és azt megsaccolni sem tudjuk.

Az elsősorban énekesként emlegetett frontember, Gert Lange szemmel láthatóan nem sokat tépelődik, ha új tagokkal kell a színpadra állnia. (Csak halkan jegyezzük meg, hogy ezen az estén betyár nagy szerencséje volt a közreműködőkkel, hiszen a gitárosa az a Krissy Matthews volt, akit csak úgy csendesen világszámként emlegetnek.) Pénteken ezt a bandát repítette a fellegekbe, szombaton a saját triójával nyomta.

Szombaton Robben Ford és Bill Evans kápráztatta el a közönséget. Róluk vagy egy sóhajtásnyit, vagy egy kötetre valót ír az ember. Az előző urat a zenei korszakunk meghatározó elektromosgitár-művészeként emlegetik, akit eddig – nem mellesleg – ötször jelölték a Grammy-díjra. Partnere, Bill Evans (szaxofon és zongora) szintén jól áll az emlegetett elismerésre való jelölésekben. Akivel ez a két férfi nem muzsikált idáig, az valószínűleg ez után lesz csak világszám.

Föntebb már lelkesen emlegettük Krissy Matthews-t, aki észmeg­állító show-t nyomott pénteken, Gert Lange műsorában. Szombatra aztán magával hozta az előző esti fantasztikus basszusgitárost, aki erre az alkalomra egy harmadik gitárt és egy másik kalapot választott. Nagyot küzdöttek, de az előző napi tündöklést már nem tudták megismételni. Aki viszont, „csak” ezt a műsorszámot látta, a bemutatott virtuozitás miatt egy életre szóló élményként fogja emlegetni az előadást.

A házigazda

A Gastroblues Fesztivál főrendezője Gárdai Ádám egy sor sikerrel zárta a huszonkilencediket is.

– Ez a felkészülés tényleg nagyon kemény volt. A legnehezebb a jogszabályi környezet pontos követése volt, de végül sikerült annak is megfelelnünk. Nagyon sokan érdeklődtek a beléptetés feltételeiről, ami nem volt mindenkinek a kedvére való. Nagyon örülünk, hogy a „kemény mag”, köztük a még mindig aktív sátorozókkal, itt voltak ezáltal biztosították a folytonosságunkat. Ez főleg azért értékes, mert szerintem az átlagéletkoruk ötvenöt fölötti!

Nagyon örülünk, hogy a kemény mag, köztük a sátorozók itt voltak idén is

– Az idei Line Up összeállítása is nagyon kemény feladat volt, de végül sikerrel jártunk. A külföldi előadók beutazását rengeteg előírás szabályozza, sok-sok tesztet kellett nekik elvégeztetniük az oda-vissza utazásukhoz. Az oroszoknál pedig még a vízum is problémát okozott.

A vendéglátásról

– Az alapelvünk: a legjobb zene sem élvezhető korgó gyomorral és száraz torokkal! A színpadi programhoz hasonlóan kiválóan sikerült megszervezni. Nekünk az egyik (nem zenei) rekordunk és specialitásunk, hogy a borfogyasztás mennyisége meghaladja a sörét! Kiváló borokat és fröccsöket is lehet kóstolni – elfogadható áron. Borkóstolókat is tartottunk – nagy sikerrel. Nálunk sohasem a hirtelen meggazdagodás volt a cél, hanem hogy a vendégeink jól érezzék magukat.

– A Légli, Eszterbauer, Takler, és a Tiffán pincészet borait itt helyben is fogyaszthatták, de mellé bortúrát is szerveztünk a helyi Sárgödör tér présházaihoz, illetve Dunakömlődre, a pincesorra.

– A körülmények miatt számítottunk a közönség alacsonyabb létszámára, ennek ellenére igyekeztünk a korábbinál még színesebb programot összeállítani. Például a templomi koncerten a Muzsikás zenekar is fellépett.