Kétcsoportos bölcsődét is épít Nagyvenyim a tornaszoba mellé

A koronavírus-járvány közepette is folyamatosan fejlődik Nagyvenyim, megújuló utcák, új középületek, funkcionálisan átalakuló terek, kitáguló és minőségében is javuló közszolgáltatások jellemzik a községet. Nagy léptékű beruházásként jött létre az óvoda területén az új tornaszoba, mellette hatalmas tempóban épül a település bölcsődéje.

Az iskola és az óvoda felújítása után az önkormányzat mostani gyermekintézmény-projektje két részből áll – ám talán nem árulunk el titkot, ha azt mondjuk, már a harmadik is tervben van –, először a tornaszoba készült el az óvoda és a leendő bölcsőde közötti területen. Utána a Kine Bau Kft. mint kivitelező szakemberei azonnal elkezdték a bölcsőde építését. – Az új intézmény nagyjából 420 négyzetméter hasznos alapterületű, 3 részből áll, az utcafronttal párhuzamos szociális épületrészből, és ettől hátrafelé a két önálló épületszárnyban elhelyezkedő csoportszobákból, és a leghátsó traktusban a mosodai részből – tudtuk meg Nemes Zoltán ügyvezetőtől, aki a helyszínen kalauzolt bennünket. A bejárás során kiderült, hogy nagyon jó ütemben haladnak, hiszen már állnak a falak, ezeket látják el hőszigetelő burkolattal, közben ácsolják a tetőt, belül a szerelvények már a falban és az aljzat alatt vannak – az aljzatbetont töltötték bele ottjártunkkor. Nemes Zoltán elmondta, a járvány őket annyiban hátráltatta, hogy a külföldről megrendelt alapanyagokhoz nem tudtak hozzájutni. Szerződés szerint 2020. december 31-ig kell elkészülniük, de – ahogyan fogalmazott – az előteljesítés engedélyezett…

A településen nincsen önkormányzati bölcsőde, a Búgócsiga Családi Bölcsőde szolgáltatásait veszik igénybe a kisgyeremekes szülők. Ugyanakkor az igény lényegesen nagyobb, mint a családi bölcsődében lévő férőhelyek száma. – Úgy gondoltuk, jogos lakossági kérés, hogy legyen bölcsődénk. Megpróbáltunk ehhez forrásokat keresni, a kormány bölcsődefejlesztési programját szolgáló pályázathoz az elsők között kapcsolódtunk, ami azt jelenti, hogy a pályázat feltételrendszerében gyorsan és ügyesen meg tudtunk felelni az elvárásoknak, ezáltal mintegy 224 millió forint támogatásból valósíthatjuk meg ezt az álmot. Jó érzés, hogy helyi kivitelezővel, illetve helyi és környékbeli alvállalkozókkal tudunk dolgozni – hangsúlyozza Vargáné Kaiser Katalin, Nagyvenyim polgármestere.

Hozzátéve: – Mivel a kivitelező ilyen gyorsan halad, mi is felgyorsítjuk kicsit az intézményalapítási folyamatot. Bizakodóak vagyunk, de tudjuk, hogy egy intézményt alapítani nem egyszerű még járványmentes időkben sem – hát még most –, rengeteg adminisztrációs teherrel jár. Ha azt hozná az élet, hogy minden feltétel adott lenne, akkor szerencsés esetben elképzelhető őszi indítás is az intézmény életében.

A polgármestert hallgatva az is egyértelmű, miért közvetlenül az óvoda mellé építették a bölcsődét: – Sok olyan család él Nagyvenyimen, ahol az óvodáskorú csemete mellett van még kisebb, bölcsődéskorú, vagy fordítva. Egyszerűbb a szülő élete, ha nem a falu két különböző pontjára kell vinnie a gyerkőcöket, hanem egy helyre. Ezért építettük az óvoda mellé – kerítéssel elválasztva – a bölcsődét. A bölcsisek is szívesen folytatják majd életüket abban az óvodában, amit az udvaron játszva láthatnak nap mint nap. A szülők és mi is nagy izgalommal várjuk a projekt végét. A két csoportszobában 2×14 kisgyermeket tud majd fogadni a bölcsi, ha minden kicsi 2 év fölötti, ám ha lesz 2 év alatti is a csoportban, akkor 13 lehet a maximum létszám.

De már a beruházás folytatásán is dolgoznak: – Az önkormányzat moduláris módszerű településfejlesztésének újabb sikeres állomásaként megvalósulhat még az óvodai konyha átalakítása, modernizálása, új, korszerű konyhai előkészítő és főzőberendezésekkel. Új értékeink születését előmozdítani és látni felemelő, szívmelengető érzés. Tudják rólam, minden évet elnevezek valahogyan. Nos, 2020 a gyermekekbe való befektetés éve Nagyvenyimen – tette hozzá Vargáné Kaiser Katalin.