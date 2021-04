Makai Lilla két évnyi kihagyás után aranyérmekkel tért vissza

Az, hogy a kétszeres Európa-bajnok tornász Kovács Zsófia, valamint a másodéves felnőtt Makovits Mirtill remekel a különböző megmérettetéseken, már meg sem lepi az olvasót. Azonban Mayer Gréta és Makai Lilla is egyre-másra hozzák a jobbnál jobb eredményeket – mindezt az ifjúsági korosztályban. Utóbbi ráadásul kétéves kihagyást követően versenyzett ismét.

A női tornászok számára a csapatbajnoksággal megkezdődött a versenyszezon. Ezt követően az országos szerbajnoksággal folytatódtak a megmérettetések. A DKSE felnőtt tornászainak szerepléséről írtunk ugyan, azonban az utánpótlás is megmutatta magát a legutóbbi, Központi Tornacsarnokban megtartott viadalon.



Az ifik mezőnyében a felnőtteknél is jobban kiemelkedtek a DKSE versenyzői, ugyanis mind a négy szert (talaj, ugrás, gerenda, felemás korlát) dunaújvárosi tornász nyerte meg. A mieink ráadásul olyannyira dominánsnak bizonyultak, hogy a korlát dobogóját teljesen kibérelték Trenka János tanítványai.

Nem csoda, hogy a leány utánpótlás-szakág szakmai igazgatója, Jordanov Zoltán is elismerően beszélt tornászainkról.

„A pandémiás körülményekhez képest zökkenőmentesen lezajlott a múlt hétvégi verseny. Kiváló gyakorlatok és eredmények születtek. A dunaújvárosi KSE és a KSI tornászai szinte az összes érmet elvitték.„

Az első helyezéseken két, dunaújvárosi tornász osztozott testvériesen. A tavalyi mersini Európa-bajnokságon több érmet is begyűjtő Mayer Gréta, ugrásban és talajon, a kétéves kihagyás után most visszatérő Makai Lilla pedig gerendán és korláton nem talált legyőzőre.

Kettejük közül pont a tavalyi kontinensviadal kapcsán talán Mayer Gréta karrierjét jobban ismerik a sportág szerelmesei, emiatt ezúttal Makai Lilla eddigi pályafutását vesszük górcső alá.

Lilla négyévesen kezdett el tornázni, és édesapja elmondása szerint (lásd keretes írásunkat) szerelem volt első látásra. Ennek immáron tizenegy éve. Lilla azóta is kitartóan űzi a sportot, sérüléseit leszámítva egyetlen edzést sem hagyott ki, amióta ellátogatott a csarnokba.

– Nagyon szeretek itt tornázni Dunaújvárosban, jó a csapat, jó a közösség, és amikor olyan tornászokkal edzhet együtt az ember, mint Kovács Zsófi vagy Mirtill, akkor tudatosul bennem, hogy ide szeretnék eljutni majd én is – kezdte a beszélgetést.

– Óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy milyen volt a veled egykorúakat követni a tavalyi év végi Európa-bajnokságon?

– Mayer Grétivel minden nap együtt edzek, együtt versenyzek, biztosan nagy élmény volt ez számára is.

– Rengeteg időt hagytál ki sérülések miatt.

– Igen, sajnos golf- és teniszkönyököm is volt, valamint elszakadt térdszalagom is. Ezt követően jött a vírus, a karantén. Az előbb említett Eb-re én is készültem, de az utolsó hónapokban a hasfalam szakadt el.

– „Szép” kórtörténet. Ilyen fiatalon két évet kihagyni sérülések miatt. Megfordult a fejedben, abbahagyod az élsportot?

– Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem is gondoltam rá. Amikor tavaly márciusban bejött a vírus, és már fájt a könyököm, de a szalagszakadásból sem épültem fel teljesen, ráadásul edzések sem voltak. Azt gondolom, az volt a mélypont. Beszéltem is Jani bácsival (Trenka János vezetőedzővel) de végül arra jutottunk, hogy folytatni kell.

– S milyen jól tetted, hiszen ebben a szezonban már számos szép eredményt értél el.

– Köszönöm, én is azt érzem, hogy jól sikerült a visszatérés. A csapatbajnokságon a saját mércémmel mérve nem teljesítettem jól, sok apró hibát vétettem. Bevallom, rettenetesen izgultam, hogy két év után milyen lesz újra a szerekhez állni. Alapjáraton is izgulós fajta vagyok, a hosszú kihagyás pedig rányomta a bélyegét a mutatott produkciómra. Ezzel együtt nagyon szeretek csapatban versenyezni.

– Az országos szerbajnokság azonban már jobban ment.

– Igen, két elsőséget is szereztem. Korláton és gerendán indultam, mindkettőn első lettem. Gerendán ráadásul Mayer Grétivel holtversenyben. A magasabb pontszámomnak köszönhetően azonban nyerni tudtam.

– Milyen kilátásokkal, tervekkel vágsz neki ennek az esztendőnek?

– A jelenlegi gyakorlataimat szeretném a lehető legmagabiztosabban beversenyezni, csiszolni illetve új elemeket is beépíteni. Az első félév nagy erőpróbája lesz a májusi ob, addig mindenképpen szeretném visszanyerni a formámat, már amennyire ez a jelenlegi körülmények között versenyek nélkül lehetséges.