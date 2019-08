Két és fél milliárdnyi ajándék a községalapítás évfordulójára

Pazar falunapi repertoárral várta Nagyvenyim önkormányzata a község lakóit és vendégeit szombaton. A szórakozáson felül ünnepi eseményekben is bővelkedett az elmúlt hét vége a településen.

A falunapnak már a felvezetése is lebilincselő volt, hiszen pénteken este az alapításának huszonötödik évfordulóját ünneplő Nagyvenyimi Tánccsoport műsorát kísérte vastapst az iskola tornatermében. Szombaton reggel pedig annál a – Nagyve­nyim és Altomünster barátságát szimbolizáló – Bajorfánál gyűltek össze a falubeliek és az altomünsteriek, amelyet két éve, a község hetvenedik születésnapján kaptak az altomünsteri barátoktól. Vargáné Kaiser Katalin polgármester köszöntötte a megjelenteket azzal a gondolattal, hogy: „Ezeknek a partnerkapcsolatoknak a lényege abban áll, hogy osztozni tudunk egymás örömében, bánatában és sikerében, értékként tudjuk megbecsülni az egymástól kapott ajándékot.” A szavaknál is ékesebb bizonyítéka a jó testvértelepülési kapcsolatnak az elmúlt huszonöt év alatt megélt számos közös emlék, amelyet magukban hordoznak. A Nagyve­nyim és Altomünster 25 éves jubileuma alkalmából a települések polgármesterei, Vargáné Kaiser Katalin és Anton Kerle emléktáblát leplezett le a Bajorfán. Sigi és Gisela Bradl dalos köszöntője magyarul szólt: „Jó napot kedves barátaim!”

A szociális szolgáltató tömb bejárata előtt folytatódott az ünnepség, ahol az épület avatása, a szalagátvágás előtt Vargáné Kaiser Katalin mondta el gondolatait. Hangsúlyozta, édes teher volt a gyermeklétszám emelkedése, ami az oktatási és a kulturális helyszínek szétválasztását adta fela­datul a településvezetésnek. Megújult az iskola, első ütemben kormánytámogatással a könyvtár, másodikban pedig TOP-forrásból a szociális szolgáltató tömb készült el, messze túlmutatva a kezdeti elképzeléseken. Mindkettőhöz jelentősen hozzájárultak helyi vállalkozók, magánszemélyek is a jótékonysági bálokon. A polgármester megköszönte az ünnepségen részt vevő dr. Galambos Dénes miniszterelnöki biztosnak, valamint dr. Dorkota Lajos MEKH-elnöknek, Dunaújváros és Fejér megye dísz­polgárának, hogy mindenben számíthatott rájuk. Köszönetet mondott a támogatóknak, a tervezésben és kivitelezésben résztvevőknek, s úgy fogalmazott: „Ez a ház szívvel épült, és azt kívánom Nagyvenyim polgárainak, hogy ezt az érzést fogadják be, amikor ide betérnek.”

Ez a ház szívvel épült – hangzott el az avatáson

Az ünnepi képviselő-testületi ülésen elsőként a partnerkapcsolati jubileumot köszöntötte a két alapító polgármester, Rauf Pál és Konrád Wagner, továbbá a most regnálók, Vargáné Kaiser Katalin és Anton Kerle is e nemzetek, emberek, családok közötti barátság fontosságát hangsúlyozták azzal is, hogy kézjegyükkel szentesítették a partnerségi okmány megerősítését. Dr. Galambos Dénes elismerően szólt a települések közötti jó viszonyról, a közös élményekről, a magyar–német kapcsolatról, és kiemelte, hogy Nagyvenyimen hatalmas fejlődés ment végbe 2014 óta, a kormány segítségével több mint 2,5 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett a településre. A polgármester részleteiben, képeken is prezentálta a megvalósult beruházásokat.

A záró akkord, a Nagyvenyimért-díj és Nagyve­nyim Köz-szolgálatáért kitüntető cím átadása, majd a kiállítások megnyitója közben már elkezdődött és hajnalig tartott a zenés-táncos falunapi forgatag a liget árnyas fái alatt.