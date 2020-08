Készülnek a Kárpát-medencei népszerű, zenés találkozóra

Ezt a különleges zenei eseményt beharangozó sajtótájékoztatón jártunk Budapesten a Revolution ’56 Szabadságharcos sörözőben. A szervezők ezzel a rendezvényükkel csatlakoznak a Nemzeti Összetartozás Éve országos programsorozathoz.

A hivatalos tájékoztatót a jelenlévők örömére szolgáló esemény miatt egy kis késéssel kezdték. Gárdai György – a nemzetközi hírűvé vált Gastroblues fesztivál mellett a paksi zenei élet, így ennek a most következő eseménynek is központi személyisége – ezen a délutánon vehette át a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetését a Várkert Bazárban, ezért az erre a helyszínre való visszaérkezését örömmel vártuk meg.

Több lesz mint egy zenei esemény

Szántó Zoltán, Paks alpolgármesterétől ezt is hallottuk:

– Paks város önkormányzata, a Kárpát-medencei Zenés Találkozónak az egyik támogatója. A városunk mindig is elkötelezett volt, maradt is az ország, illetve a magyar nemzet mellett.

Ez lehetőség lesz ennek a bemutatására?

– Így van, hiszen nagy hagyománya van itt a gastro­bluesnak, a gasztrókultúrának és a zeneművészetnek. Ennek köszönhetjük a testvértelepülés-kapcsolatainkat is az elszakított területekről, például Galántával és Kézdivásárhellyel. Bár idén a számításainkat több alkalommal is keresztülhúzta a járvány, de azt gondoltuk, hogy valamilyen módon mégiscsak meg kell emlékeznünk arról a szomorú időszakról. Már nem vagyunk egymástól elszakítva, élő kapcsolataink vannak a határon túli barátainkkal. Sajnálatos módon több testvértelepülés küldöttsége nem tud megérkezni erre az egynapos programra, hiszen piros vagy sárga zónában élnek.

Mindenképpen megtartjuk ezt a rendezvényt!

Paja Gábor, Galánta jegyzője ezúttal is igaz hittel és jó szándékkal beszélt. Nem csak Galánta képviseletében van itt. Megadatott neki az az egyedüli lehetőség, hogy Paks határon túli testvérvárosainak a jó emberei közül nagyon jó szívvel gratulálhat Gárdai Gyuri barátunknak a mai kitüntetéséhez:

– A rajtuk kívülálló ok, a pandémia miatt távol maradók nevében is jó egészséget és további sikeres munkát kívánok neki! Köszönjük, amit értünk tettél! Galántát képviselve elmondhatom, hogy nagyon boldog vagyok, amikor Paks városát testvérünkként emlegethetjük. Az ember büszke, amikor van egy gazdag testvére, mert az nagyon jó dolog egy családban. Paks anyagilag is egy tehetős város, de érzelmileg és a lelki világában is az.

Gasztronómia: ezúttal csupán a paksi halászcsárda kínálja majd a kiváló ételeit

Már 2004. december 5-én, a paksi emberek azt mondták, hogy mi igenis az összmagyarságban gondolkozunk. Ennek a városnak ez a krédója, a régebbi időktől a mai napig.

A határon túli települések sora köszönheti ennek a városnak a változatos segítségét.

– Nagyon remélem, hogy augusztus 29-éig nem történik semmi különös. Azt is, hogy el tudjuk küldeni az összes jóérzésű határon túli és határon inneni magyar embernek azt a paksi üzenetet, amit 2004-ben is: tartsunk össze, egy nemzet tagjai vagyunk, szeressük egymást, van ennek értelme és jövője. Nagyon fogok örülni, ha a helyszínen lévő ötszáz főn kívül, a technika segítségével minden háztartásba eljutunk azokhoz, akiket érdekel ez a program!

A kapocs, ami összeköt bennünket

Gárdai Ádám, a Kárpát-medencei Zenés Találkozó szervezője: – Öt zenekar lép fel, amelyek a Kárpát-medence különböző szegleteiből, a nemzeti rock műfajából jönnek. Meg akarjuk mutatni ezt a szellemiséget. Szerintünk érdemes Trianon századik évfordulójára úgy visszagondolni, hogy az nemcsak a kesergésről szól, hanem arról a kapocsról, ami összeköt bennünket a nemzetünk határainkon túlra került tagjaival.

Hol, mikor, mi és hogyan történik majd?

– Ugyanott rendezzük meg, ahol a fesztiválunk fő eseményeit szoktuk lebonyolítani, tehát az ESZI sportcsarnokban. Ezúttal ötszáz főre kell korlátozni a közönség létszámát. A belépést előzetes regisztrációhoz fogjuk kötni. Mind az öt együttest örömmel várjuk, de az estét bezáró Ismerős Arcok, különleges figyelmet érdemel, hiszen ezzel a sajtótájékoztatóval egy időben veheti át a Máté Péter-díjat a Pesti Vigadóban, amihez ezúton is gratulálunk. A zenekar fellépése a most elkészült Best Of Gastroblues című anyaguk lemezbemutató koncertje is lesz. Amennyiben nem durvul a vírushelyzet, akkor az említett kötöttséggel ugyan, de meg tudjuk valósítani a tervünket. Ha rosszabbra fordulnának a körülmények, akkor is megrendezzük, de abban az esetben csak online formában lehet majd megtekinteni ezt a zenei eseményt.

– Természetesen biztosítunk ülőhelyeket is. Persze tudjuk, hogy például az Ismerős Arcoknak olyan rajongóik vannak, akik az első sorokban szokták végigénekelni a zenekar emblematikus számait, ezért megpróbálunk olyan lehetőséget biztosítani, hogy ezt megtehessék.

Büszkék vagyunk Gárdai Györgyre, és gratulálunk neki!

A dunaújvárosi gyökereire is büszke. A kitüntetéssel huszonhét éves, töretlen kitartással végzett egyedi munkáját ismerték el. Gárdai Györgynek, a paksi Gastroblues Fesztivál főszervezője részére, Paks város kulturális életének fejlesztése és nemzetközi hírnevének erősítése érdekében végzett több évtizedes munkája elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozták. A kitüntetést Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter adta át Budapesten a Várkert Bazárban rendezett ünnepségen, kedden délután.

Bor és gasztronómiai kínálat?

– Ez a zenei esemény a várossal közös szervezésű. Ez alkalommal csupán a híres paksi halászcsárda kínálja az ételeit, mindenekelőtt a halászlét. Mellette ott lesznek a kiváló szekszárdi és a helyi borok is. A kapunyitás 14 órakor történik. Mindenkit a korai érkezésre buzdítunk, még az előre regisztráltakat is, hiszen ha nem jelennek meg időben, akkor elveszítik a belépés lehetőségét.

Regisztrációra a honlapunk e-mail-címén, illetve a Facebook-oldalunkon van lehetőség. Ugyanott minden fontos, az eseménnyel kapcsolatos információt is megtalálható.

Ez egy nagyon-nagyon jó koncert lesz!

Eckhardt Balázs a tv-s szakma sok pozíciójában sikerrel állt helyt a pályafutása során, most pedig a paksi kollégáival az öt zenekar koncertjét továbbítják a világhálóra:

– A paksi kapcsolatunk elején a kecskemétiekkel készített közvetítőkocsink tette lehetővé, hogy a gastroblues fesztiválok színvonalas koncertanyagai hasonló minőségben legyenek rögzítve. Az utóbbi időszakban inkább barátként segítek ebben a munkában. Ez a koncert a helyi kollégákkal együttműködve, már élőben kerülhet ki a YouTube-csatornára. A mi sikerünk a színvonalas zenei produkcióból és a közös munkánkból születhet meg. Ez egy nagyon-nagyon jó koncert lesz!