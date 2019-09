Keresztséget vállaltak a venyimi református gyülekezet tagjai

Tizennégy gyermek és szüleik vállalták a keresztséget szeptember 22-én, vasárnap délelőtt a Nagyvenyimi Református Gyülekezetház udvarán. Az ünnepélyes pillanatokra a szülőkön kívül rokonok, barátok kísérték el a gyermekeket.

Ritka dolog egy-egy településen, hogy a történelmi egyházak egyike – amely addig csak alig volt jelen – otthonra leljen. Nagyvenyim erősíti ezen községek számát, hiszen a településen működő református közösség 2011 óta már önálló helyiségben tarthatja istentiszteleteit. Mára pedig negyvennégy főre alakult a hívők száma. A keresztelő után Kovács Henrietta Judit tiszteletes asszonyt kérdeztük a gyülekezetről.

– Nagyvenyim szórványgyülekezetnek számít, ami azt jelenti, hogy nincsen önálló lelkésze, hanem az anyagyülekezet lelkésze jön ki és szolgál. Jelen esetben helyettesítés van a dunaújvárosi mellett a nagyvenyimi gyülekezetben is. Természetesen óriási öröm számunkra, hogy ebben a kis létszámú közösségben tizennégy gyerek és szüleik vállalják a megkeresztelkedést. Még nagyobb vallási közösségben is példaértékű lehet. Sajnos, kevés olyan gyülekezet működik, amelyik elmondhatja magáról, nem leépülőben, hanem fejlődésben van. Ezért is különleges a mai nap, hiszen a nagyvenyimi közösség is egy ilyen nagy erőkkel rendelkező gyülekezet, ahol kitűnő munkatársak segítségével folyhat a lelki élet gyakorlása, akik szinte húzzák maguk után a gyülekezet tagjait – tájékoztatott Kovács Henrietta Judit.