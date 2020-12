„Karrierem legfontosabb évei a dunaújvárosi klubhoz kötnek”

Amikor más játékosok még talán csak az első felnőttválogatott meghívónak örülnek, ő akkor jelentette be: felhagy az élsporttal. Világszinten is generációja egyik legjobb hálóőrének számított. Borítékolhatóan még hosszú évekre bérelt helye lett volna a holland nemzeti csapatban és dunaújvárosi klubjában is, ahol jelenleg alkalmanként kapusedzőként nyújt némi pluszképzést korábbi posztriválisainak. Laura Petronella Aarts most egyetemi tanulmányaira koncentrál, ám mint lapunknak adott interjújából is kiderül: meglehet, pólós karrierje sem zárult le teljesen.

Hiányzik?

– Pontosan mire gondol?

Itt ülünk a Fabó Éva Sport­uszoda egyik különtermében, délelőtt 8.45, mindjárt kezdődik a napi tréningadag első etapja. Egy éve még ön is a lányokkal melegített volna, most pedig kvázi civilben beszélgetünk.

– A játék, a meccsek nyújtotta izgalom és adrenalin természetesen néha hiányzik. A helyszínen követhettem végig a Fradi és a BVSC elleni rangadót is, olykor irigyeltem a játékosokat, ám tudom, hogy az ott látott a teljesítményért a hétköznapokban rengeteget kell melózni. Ez a szelete a sportnak pedig köszönöm szépen, jelenleg nem hiányzik… Sokáig nekem is ez volt az életem, azonban most az egyetemi tanulmányaimra koncentrálok. Az utrechti campus gyógytornász-fizioterapeuta képzése a világ élvonalához tartozik. Nagyon érdekel ez a hivatás, amely számos ponton kapcsolódhat az élsporthoz is.

Az aktív játékkal ugyan felhagyott, ám láthatóan egyre aktívabb a medenceparton.

– Az utrechti klubban is vállaltam már feladatot, ám most az említett egyetemi tanulmányok miatt nem mindig egyeztethető össze. Ott az egész kapusképzést segítem a 12-13 évesektől a felnőttek korosztályáig.

Első lépések az edzői karrier felé?

– Semmit nem zárok ki, ám addig azért még rengeteget kell tanulni, tapasztalni. Egy jó vízilabdaedző feladata ma már nagyon összetett, több területen kell jó színvonalon teljesítenie nap mint nap.

Alig volt 23 éves, amikor bejelentette visszavonulását, esetleg játékos-edzőként is segíthetné majd aktuális csapatát?

– Értem a kérdést, ám e forgatókönyv jelenleg nem szerepel a terveimben, a tanulásra és az adott edzői teendőimre koncentrálok.

A dunaújvárosi besegítések alkalmával sokat foglalkozik az első csapat két hálóőrével, a magyar válogatottban is számításba vett Magyari Aldával és Sajben Viktóriával.

– Alda már meghatározó kapus a magyar mezőnyben és a válogatottban is letette már névjegyét. Motivált és az a típusú játékos, aki képes és tud is tanulni, fejlődni. Minden adottsága megvan ahhoz, hogy hosszú távon is kiváló teljesítményt nyújtson. Viktóriát évek óta ismerem, és már többször bizonyította, hogy lehet rá éles helyzetben is számítani. Egyszóval, remek dolog velük dolgozni. Remélem, ezen időszakos látogatásaim alkalmával is tudom segíteni Mihók Attila és az edzői csapat munkáját. Mindez azért is fontos számomra, mert a karrierem legfontosabb évei és eredményei ide kötnek. A dunaújvárosi klub játékosaként lettem a barcelonai Európa-bajnokság legjobb kapusa, és ma is fantasztikus visszagondolni a közösen elért Magyar Kupa-győzelmekre, a LEN Kupa-sikerre és a Szuperkupa elhódítására.

A világ élvonalát tekintve, ki ma a legjobb női hálóőr a pólós mezőnyben?

– Ezt mindig az adott forma és meccs dönti el, de sokan képesek folyamatosan klasszis teljesítményt nyújtani. Meglátásom szerint a női vízilabda rengeteget fejlődött az utóbbi években. Mindez igaz a játékosok fizikai és technikai felkészítésére, edzésmunkájára meccsteljesítményre is. ­Asleigh Johnson az amerikai nemzeti csapat kapusa azonban talán kiemelkedik a mezőnyből. Jól olvassa a játékot, remekül használja a fizikai adottságait, technikailag is kiváló. Uralja a kaput és annak előterét, így a támadók borzasztóan nehéz helyzetben vannak vele szemben.

A koronavírus-járvány miatt a tavalyi magyar bajnoki szezon félbemaradt. Ha most a tabellára pillantunk: vezet a Dunaújváros. A csapat képes lehet megtörni az UVSE évek óta tartó egyeduralmát?

– Az utóbbi években a mezőny egyre inkább kiegyenlítődött. A hajrában számolni kell a BVSC-vel és a Fradival is, ám egy kis szerencsével idén végre összejöhet a régóta várt bajnoki aranyérem. Én nagyon szurkolok a lányoknak, hogy összejöjjön, és a magasba emelhessék a bajnoki trófeát.