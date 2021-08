Kárász Anna olimpiai bajnok a négyessel!

Történelmi tettet hajtott végre női kajak négyesünk szombaton, az első olyan magyar egység lett ebben a sportágban, amely sorozatban háromszor nyert olimpiai aranyat. A kvartett tagja volt a Dunaferrben nevelkedett Kárász Anna. Személyében az első dunaújvárosi születésű olimpiai bajnokot ünnepelhetjük.

Hitet és önbecsülést is nyertek aranyérmük mellé a tokiói olimpia szombati napján aranyérmes női kajaknégyes tagjai, akik elmondták, elsősorban saját maguknak bizonyítottak ezzel a sikerrel.

Az immár hatszoros ötkarikás bajnok, Kozák Danuta elsősorban férjének, családjának, valamint a vele egy hajóban lapátolóknak mondott köszönetet, és úgy fogalmazott, számára ez egy életre szóló diadal. – Sok szenvedés és keserűség árán, de végül sikerült, ennek pedig nagyon örülök – nyilatkozta, majd hozzátette, egyesben és párosban elért eredményénél hiányzott valami, ami ezúttal megvolt benne.

– Talán egyfajta dühnek hívnám, mert egészen más mentális állapotban álltam be ma a rajtgépbe – mondta Kozák, aki elárulta, társai a döntős futam előtt megölelték, biztatták, ő pedig látta a szemükben a tüzet, ami azt jelezte a számára, hogy mindannyian nagyon meg akarják nyerni ezt az aranyérmet.

Csipes Tamara azt mondta, akárcsak egyesben, úgy a négyesben is azzal a gondolattal ült be a kajakba, hogy 32 éves, és nagy valószínűséggel ennél gyorsabb már nem lesz. – Az elmúlt 21 évből merítkeztem, azt mondogattam magamban, hogy most vagyok itt, most van itt a lehetőség, most kell megcsinálnom – nyilatkozta az egyesben ezüstérmes kajakos, aki arról is szót ejtett, hogy a fináléban a zuhogó eső egyáltalán nem zavarta őket, szerinte profi sportolóként ezeket a körülményeket tudni kell kizárni.

Bodonyi Dóra elárulta, a párosok versenye után csalódottnak érezte magát, de volt ideje átértékelni a történteket és már pénteken is úgy jött ki a Sea Forest kajak-kenu pályára, hogy „olyan nincs, hogy ne mi nyerjünk”. – Most már elhiszem, hogy én is tudok olimpiai bajnok lenni, és viszonylag könnyen félre tudom tenni, hogy az előző néhány nap alatt mi történt – fogalmazott Bodonyi.

Kárász Anna úgy vélte, „hullámzó” volt a lelkivilága az elmúlt napokban, és az ő esetében nem lehet dühről, vagy dacról beszélni, neki más volt a motivációja. – Ma tudtam, hogy mindannyian ugyanazt a célt akarjuk elérni, és nagy önbizalmat adott az is, az ilyen esetekben tudunk egymásra számítani. Szentimentális vagyok, ez a futam érzelmi szempontból is nagy élmény volt nekem, plusz egyfajta bizonyosságot jelent számomra ez az olimpiai bajnoki cím – mondta.