Jó szolgálatot tehet egy időjárás-állomás a kertben

Azzal semmi újdonságot nem árulunk el, hogy a növények számára lételem a víz. A kiskertben vagy tudunk locsolni, vagy rimánkodunk, Kovács Kati énekesnő után szabadon: Add már uram az esőt!

Dunaújváros – Az idei évet csapadék terén kettősség uralja. Tavasszal voltak igen száraz időszakok, de olyan is, amikor szinte hetekig egyfolytában esett. Nyáron egy kicsit más volt eddig a helyzet. Javarészt aszályos volt az utóbbi időszak, amit időnként, sőt, az utóbbi hetekben rendszeresen nagy mennyiségű csapadékot hozó viharok szakítottak meg.

Érdemes tehát tisztában lennie a kiskerttulajdonosnak azzal, hogy mennyi egy-egy növény vízigénye, milyen a gyökérzete, és ezek ismeretében nem árt mérni a csapadék mennyiségét. Már csak azért is, mert országon belül nagy az eltérés a csapadék mennyisége között, még szomszédos települések esetében is jelentős különbségeket tapasztalhatunk. Július végén volt olyan, amikor az egyik településen tizenkilenc milliméter eső esett, volt, ahol csak hat.

A lényeg: ebben az aszályos időszakban érdemes a kiskertekben is időjárás-állomást alkalmazni. A kimondottan kiskertekre készülteket már háromezer forintért is kaphatunk a szakboltokban. Egy kerti időjárás-állomás információt ad a gazdának az aktuális hőmérsékletről, illetve a lehullott csapadék mennyiségéről. A csapadékmennyiség „kiértékelésekor” abból kell kiindulni, hogy a csapadékmérőben egy milliméter víz azt jelenti, hogy négyzetméterenként egy liter vizet kap a föld. Ideális esetben, amikor nem hirtelen zúdul le az eső, hanem áztat, akkor húsz milliméter eső esetében akár tíz centiméter mélyen is nőhet a talaj nedvességtartalma.

Hasonlatként: a palántákról nevelt zöldségeknek elég néhány centiméter mélyen a talajnedvesség, mert azoknak a gyökerei közel vannak a földfelszínhez.

A szőlőnek is fontos a víz mennyisége, de annak több méter mélyen van a gyökere, tehát könnyebben átvészeli a szárazságot, mint több más fajta növény. A szőlő esetében, ha kevés a csapadék, akkor a szemek töppedtek lesznek, ha sok, akkor pedig szétrepednek.

Az idősebb gyümölcsfák is jól bírják a szárazságot, de a fiatalabbakat – ötéves korig – lehetőség szerint nem árt meglocsolni. Itt el kell kerülni azt a hibát, hogy a fa tövénél locsolunk, mivel a fa gyökerei a lombkorona szélénél végződnek, vagyis ezt figyelembe véve locsoljunk.

A locsolás viszont nagy probléma. Ha vezetékes vízről öntözünk, akkor pörög a vízóránk, és egy vagyonba kerül a kiskertünk. A gyűrűs kutak pedig gondban vannak. Az utóbbi évek csapadékszegény időszaka miatt egyre lejjebb van a talaj vízszintje, emiatt a kutakban egyre kevesebb a víz, sok ki is száradt a környéken. A fúrt kút tűnik a legjobb megoldásnak, de az egy vagyonba kerül. Csak a kútfúrás engedélyeztetése százezer forint körül van.

Bármilyen lehetőséggel rendelkezünk, legjobb, ha csöpögtetővel locsolunk, mert ebben az esetben spórolunk a vízzel, és folyamatos a növények víz­ellátása.