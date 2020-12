Javaslat: ne halogassuk, minél hamarabb vegyük meg a fát!

A karácsonyi készülődés hajrájához érkeztünk. Megérkeztek a fenyőfák is Dunaújvárosba az évek óta megszokott helyekre. Most kell nagyon észnél lenni, hiszen egy-egy elvétett fenyőfavásárlás tönkreteheti az egész ünnepet. Egy amolyan sarokfát, amit alakja miatt csak sarokba lehet tenni, a legszebb díszekkel is nehéz szalonképessé tenni.

Ezúttal nem arra térnénk ki, hogy miként alakulnak az idei fenyőfaárak, mi alapján válasszunk fát, hanem arra, miként alakulhat a piac a koronavírus-járvány idején.

Két igazán fontos tényező befolyásolhat. Az első, hogy a termelők az idén a Covid miatt kevesebb fát vágtak ki, a másik, hogy az utóbbi években nagyon sokan nem otthon töltötték a karácsonyt, külföldre utaztak, itthon pedig előnyben részesítették a szállodák szolgáltatásait. Értelemszerűen ezek az emberek nem állítottak karácsonyfát, ezért adódik a kérdés: közülük mennyien térnek vissza a piacra? Vagyis elképzelhető, hogy a kevesebb fa és a nagyobb kereslet miatt hiány alakulhat ki a fenyőfapiacon. Bolyki Bence, az Agroinform.hu ügyvezetője ezzel kapcsolatban az alábbiakat mondta: – A biztonság kedvéért célszerű lehet idén korábbra hozni a fa megvásárlását, ha mindenképpen megfelelő kínálatból szeretnénk választani.

Az Agroinform a közelmúltban több dologra is kiterjedő felmérést végzett fenyőfaügyben. Ezek szerint a korábban évente fenyőfát vásárlók öt-hat százaléka tartja elképzelhetőnek, hogy a vírushelyzet miatt idén nem állít hagyományos karácsonyfát. A termelők negyvenkét százaléka is visszafogottabb forgalomra számít a járvány miatt: részben az óvatossággal, részben a lecsökkent elkölthető jövedelmekkel indokolják várakozásaikat. Vagyis elég képlékeny a helyzet.

A termelők szerint a kereskedők az előző évekhez képest kevesebb fenyőfát kötöttek le náluk idén, ezért a szokásos időszakban, november végén a megszokottnál valamivel kevesebb fát vágtak ki az ültetvényeken. Az, hogy lesz-e megfelelő választék az idei karácsonyra, csupán az utolsó napokban fog kiderülni, mivel a vásárlók negyven százaléka a karácsony előtti utolsó héten szerzi be a díszítésre szánt fenyőt, ekkor pedig már nehéz lesz pótolni az esetleg hiányzó mennyiséget. A nordmann a legnépszerűbb

Karácsonyfa-termesztés ma Magyarországon Zala, Somogy és Vas megye néhány településén zajlik. A fenyőültetvények területe az országban összesen 1500-2000 hektár, ez nagyjából egy 4×4 kilométeres területnek felel meg. A hatszáz lakosú Surdon a hazai fenyőfák hatvan százalékát termesztik. Napjainkban a nordmann fenyő a legnépszerűbb: a vásárlók ötvennégy százaléka választja ezt a fajtát. A második helyen az ezüstfenyő, amíg a harmadikon a lucfenyő áll huszonkét illetve huszonegy százalékkal. (A nordmann népszerűségének a legfontosabb oka, hogy tartós, a legkésőbb kezd hullani a levele.) A legtöbben, negyvennégy százaléknyian a másfél-két méter közti magasságot keresik, további negyven százalék másfél méternél kisebb fenyőfával is megelégszik. Az idei évben a fenyőt vásárlók huszonöt százaléka szeretne ötezer forinton belül maradni, öt-tíz ezer forint között tervez költeni ötvenkét százalék, a maradék huszonhárom százalék pedig tízezer forintnál többet. (agroinfrom.hu) Tehát itt térjünk vissza Bolyki Bence tanácsához! Az idén ne halogassuk a vásárlást, ha biztosak akarunk lenni a dolgunkban.

Az elmúlt években egyre fontosabb kérdés lett, hogy igazi vagy műfenyőt vásároljunk-e? A környezetvédők, a zöld aktivisták, akik általában csak hangosak, és sok esetben igen tájékozatlanok bizonyos témakörökben, hangoztatják, hogy védjük a természetet, ezért az Illés után szabadon: „Ne vágj ki minden fát!”

Egy dolgot nem vesznek figyelembe: a karácsony előtt piacra kerülő fenyők nem a szó szoros értelemben vett természetből, nem a hegyeinkből, nem a dombságainkból származnak, hanem ültetvényekről. Vagyis a gazda a földterületén nem kukoricát termeszt, hanem fenyőfát. Ezeket a fenyőket az ünnepek után újrahasznosítják, ledarálják, komposztálják, vagyis a legkörnyezetvédőbb a fenyőfater­mesztés, -árulás, -felhasználás, -újrahasznosítás.

A hetvenes években, gyerekkoromban nem volt ez teljesen így, akkor Miskolcra a fákat a Bükkből, Répáshutáról (is) szállították. Akkor tudatos vásárlásról, környezetvédelemről szó sem volt. Viszont: a mai napig hiányzik a fenyőfák akkori illata, mert a ter­mesztettek ezen a téren nem túl erősek.

A műfenyőkkel kapcsolatban Bolyki Bencének érdekes felvetését olvashatjuk az agroinform. hu-n: – Fontos megérteni, hogy a karácsonyfa termesztése nagyon hasonló más mezőgazdasági növény ter­mesztéséhez, a különbség annyi, hogy a fa hat-nyolc évig van kint a területen, mielőtt kivágják, és a helyére új fenyőt vagy más haszonnövényt ültetnek. A karácsonyi időszakot követően pedig a kidobott fák legnagyobb részét komposztálják. A műfenyő ugyanakkor az előállítás, a szállítás és – jó esetben – a megsemmisítés miatt jelentősen terheli a környezetet, ráadásul megvásárlásával nem hazai termelőket, hanem távol-keleti gyártókat támogatunk.

És ha már a Távol-Kelet! Bevált szokás, hogy a karácsonyi ajándékok egy részét (nagy részét?) online rendelik meg az emberek, és elsősorban a Távol-Keletről, Kínából. Azonban legyen szó igazi, vagy műfáról, a fenyőfavásárlás még mindig személyes, nagyon kevesen rendelik meg online. A szakemberek szerint ennek két oka van: az egyik a karácsonyi készülődés, bevásárlás csúcspontjának számít a megfelelő fa kiválasztása, arról nem beszélve, hogy „vakon” fát venni meglehetősen nagy kockázattal bír.

És ha nem tudunk dönteni az igazi, vagy a mű között, van még két lehetőség. Az egyik a fabérlés: ennek lényege, hogy megveszünk egy földlabdás fenyőfát, amit aztán otthon feldíszítünk, ünneplünk, leszedjük, visszavisszük a boltba, és visszakapjuk a pénzünk egy részét. A másik a kiültetés: ez esetben megvesszük a földlabdás fát, majd valahova kiültetjük, vagy a kertünkbe, vagy valamelyik közterületre.

Egyébként, ha elsősorban a környezetvédelmet vesszük figyelembe, nagyobb problémát okoz karácsony után a rengeteg felgyülemlett – és el nem szállított – csomagolási és élelmiszer-hulladék, mint a kidobott fenyőfa.