István, a király a dunaföldvári iskolában, hatalmas sikerrel

Az ötezer hazai és külhoni magyar nyelvű általános iskola számára kiírt versenyben a tervek szerint a diákok a rockopera egy jelenetét fogják előadni. A dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak bemutatóján jártunk.

Az István, a király iskolába megy… program a Trianon centenáriumi megemlékezéssorozatának része. A diákok rögzített produkcióit feltöltik a YouTube-ra, amit a zsűri és a közönség egyaránt elbírál. Az István, a király az egyik legnépszerűbb magyar rockopera, Boldizsár Miklós Ezredforduló című drámája alapján készült 1981-ben. Zenéjét Szörényi Levente szerezte, szövegét Bródy János írta. Első bemutatója 1983. augusztus 18-án volt Budapesten, a városligeti szánkózó dombon, ami ekkor kapta a Királydomb nevet, és ma már hivatalosan is így nevezik. A dunaföldvári diákok a négyrészes műből az Esztergom fejezet elemeit vitték színpadra.

Büszke a teljesítményükre

Bognárné Balogh Andrea, az intézet vezetője is boldog volt a bemutató után. – Beültem a felvételre, és nagyon izgultam, szurkoltam a gyerekek és a kollégáim sikeréért, mert tudom, hogy milyen hatalmas munka van mögöttük. Nagyon nehéz volt, nem ennek a korosztálynak íródott ez a darab, a felnőttelőadókat is próbára teszi. A tanáraink olyan dalokat választottak ki, amiket a tanítványaik be tudtak mutatni. Ismét bizonyosodott a színpad világában való professzionális jártasságuk és a kiváló pedagógiai tehetségük. Az eddigi pályafutásuk során is, bármiben is fogtak, abból arany lett! Keresni fogjuk az alkalmat arra, hogy ezt a darabot minél több helyen be tudjuk mutatni.

Sikerkovácsok

A több mint harmincéves szakmai gyakorlatukra, amit a két tanár hangszer-, ének- és tánctanítás során máig sikeresen megszerzett, ezzel a produkcióval korona került.

A színpadkép megálmodása sokestés töprengés élvezetes hozadéka volt

Teleki Károly tervei nyomán egy remekül koreografált darabot láthattunk, ahol a szép tiszta színpadképek élvezhetővé és szerethetővé tették a remek előadást. – Igazi kihívás volt ez a feladat, hiszen az általános iskola negyedikes, ötödikes, hatodikos tanulóival valósítottuk meg. Ebben a csoportban tizenkét lányom van, ezért velük, az eredetire hasonlítót színpadra vinni gyakorlatilag lehetetlen. Nem is az volt a célom, hanem helyette újra szültem ezt a részt, amit bemutattunk. Szeretem a kihívásokat, még a lehetetlen feladatokat is. Színpadi táncokban erre vagyok kódolva. Azt akartam, hogy ebben a komoly darabban is megmaradhassanak kislányoknak. István szerepét egy báb jelenítette meg, aki mellett szépen énekelgettek, mint régen a templomban vagy a fonóban tették az asszonyok. Tizenöt éve csinálom ezt a musicalszakkört, van benne jártasságom és tehetségem. A lányom, aki táncművész, egy táncot állított össze, a másik ötöt pedig én. Ezekben úgy kacsintanak ki vidáman a mai gyerekek okostelefonos világára, hogy azzal feloldják az ezredévnyi távlatot. – A színpadkép megálmodása sokestés töprengés élvezetes hozadéka volt. Szerencsére máshol is be tudjuk mutatni ezt az előadást. Most a premier napján, nagy örömömre már négy helyszínre van meghívásunk! Mivel a produkciónkat fel kell raknunk a netre, bizakodom, hogy máshová is kapunk még meghívást.

Végtelen türelemmel

Telekiné Rábai Melinda tanárnő legfontosabb feladata a vokális darabok betanítása volt, mellette a szép jelmezek is az ő fantáziáját dicsérik. – A versenykiírás úgy szól, hogy hattól tizenhat éves korú iskolás szereplők játszhatnak az előadásokon. A mieink nagyon fiatalok, és valamennyi lány volt. István királyt egy báb személyesítette meg, és a kórussal vittük a színpadra, mert úgy már egy szép telt hangzást tudtunk képezni. Semmiképpen sem akartunk férfiasak lenni, a hangmagasságokat is a természetest követően válogattuk össze, hogy könnyen, jól énekelhetővé váljon a számukra. Rengeteg gyakorlás után jutottunk el a mai napig. Az az érdekes, hogy ezt a borzasztóan nehéz zenét nagyon szerették és szívesen élték át. Ezt a felkészülést a szabadidejükben végezték, csupán az utolsó héten volt rá lehetőségünk, hogy déli egy órától, előfordult, hogy este hétig próbáltunk. A rengeteg plusz elfoglaltságuk mellett a rendes iskolai munkájukban, lecke és dolgozat­írások, felelések dolgában is helytálltak. A feladatba már a nyári edzőtáborunkban is belekóstoltunk, de az ősz első felében még nagyon sok fellépésünk volt (például Budapesten a Nagycirkuszban) ezért az érdemi munka csak ezek után, novemberben kezdődhetett.

Réka szerepében

Klementisz Kitti Rebekát, a 6. c tanulóját már fellépése előtt se nagyon lehetett megszelídíteni, hiszen olyan féktelen tűzzel, tánccal készült a színpadra lépésére. Ezzel a lendülettel élte meg a szerepét is. – Hát, – kezdte nagy sóhajtással – olyan hármas, négyes közötti tanuló lehetek. Szerintem annyi megvan! A musicaltagozatra járok, a kedvencem az ének. Most az István, a királyból a Koppány vezér keresztény leánya, Réka szerepét kaptam. Jól éreztem magamat benne, elő tudtam magam adni, erre a fellépésemre megadom az ötöst.

Gizellaként

Horváth Klaudia is egy tűzrőlpattant és nagyon tehetséges ifjú hölgy, az 5. b-be jár. A beszélgetésünkre is egy hatalmas mosolygyűjteménnyel érkezett. Igazi, profi pontossággal tudott beszállni a zenei alapra. – Az osztályunkban van fiú, de a musicalre csak lányok járunk. Az előadásban Gizella, István király feleségének a szerepét kaptam. Megértettem, amiről énekeltünk, és amiről a jelenetek szóltak. Nagyon szép rózsaszínű ruhát viseltem. Voltak ugyan nehézségeink, de szerintem jól sikerült az előadás. Szívesen csináltuk, mert nagyon jó dolog az énekelés. Az pedig mindig kellemes érzés, amikor megtapsolnak bennünket, és örülnek nekünk.