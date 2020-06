Iskolaőrök biztosítják a rendet, ha kell, megvédik a tanárokat

Iskolaőrség fogja biztosítani a tanárok védelmét és az iskola rendjét országszerte. Mintegy 500 intézményben – ebből 140-150 szakiskolában – fognak iskolaőröket alkalmazni (bár a legújabb információk szerint csak háromszázban). A törvényjavaslat már az Országgyűlés előtt van.

Arról már korábban is beszámoltunk, hogy az iskolaőrség korábbi rendőrökből álló testület lesz, amely a tantestület részeként működik majd, és folyamatosan jelen lesz a kinevezett iskolákban. Elsősorban azokról az iskolákról van szó, ahol a felmérések alapján rendszeresen fegyelmi problémák vannak.

Az iskolaőrök feladata, hogy a rendet biztosítsák, a tanárokat megvédjék, ugyanis egyes iskolákban folyamatosan fennáll a tanárokkal, nevelőkkel szembeni verbális vagy fizikai veszély. Fegyver nem lesz az iskolaőröknél, más kényszerítőeszköz azonban igen, az iskolaőrök pedig közbeléphetnek, amikor szükséges.

Dr. Semjén Zsolt (KDNP) miniszterelnök-helyettes nyújtott be javaslatot a köznevelési törvény módosítására múlt hét kedden, amely szerint szükség esetén a rendőrség is bevonható lenne az iskolákban a tanárok védelme érdekében.

A törvényjavaslat azt mondja ki, hogy az iskolaőr „kényszerítő eszközzel rendelkező, sajátos jogokkal felruházott személy”, aki közfeladatot ellátó személynek minősül, és rendőrségi alkalmazott lesz. Az iskolaőrök egyenruhát, szolgálati igazolványt és jelvényt kapnak, az egyenruhájukon fel lesz tüntetve az iskolaőr szó.

Az iskolaőrök „intézkedési és kényszerítő eszköz-alkalmazási jogosultsága csak a nevelési, oktatási intézmény területére terjed ki tanítási időben” – olvasható a tervezetben.

Iskolaőrök ott tevékenykedhetnek majd, ahol erről a rend­őrség és az iskola megállapodik. Az iskolaőrök jogosultak lesznek igazoltatni, felvilágosítást kérni, helyszínt biztosítani, dolgokat elvenni vagy visszatartani, valamint „tevékenység abbahagyására” felszólítani.

Az iskolaőrök a kényszerítő eszközök közül testi kényszert, vegyi eszközt, rendőrbotot és bilincset is használhatnak, mást viszont tilos.

Az iskolaőrök cselekvőképes magyar állampolgárok lehetnek, akik nincsenek eltiltva rendvédelmi szerv hivatásos állományi tagságától, megfelelnek a törvényben és a majdani végrehajtási rendeletben szereplő feltételeknek, így sikeres vizsgát tettek a Btk.-ból és a büntetőeljárási törvényből, valamint abból, hogy milyen jogaik vannak és munkájuk során milyen kényszerítő eszközöket alkalmazhatnak.

Az iskolaőrök egykori rend­őrök lesznek, komoly vizsgát kell tenniük

Emellett pedagógiai és gyermekpszichológiai ismeretekből is kell vizsgázniuk, és ötévente kiegészítő képzésen valamint vizsgán kell részt venniük.

A törvényjavaslat kiterjeszti a büntethetőség alsó korhatárát: tizennégyről tizenkét évre szállítják le a hivatalos személyek, közfeladatot ellátó személyek és a támogatóik elleni erőszak esetére is (eddig emberölés, erős felindulásban elkövetett emberölés, rablás, kifosztás valamint terrorcselekmény esete volt már 12 esztendős kortól büntethető).

Szerepel a törvényben – amit egyébként már korábban beharangozott a kormány –, hogy ha egy tanköteles korú vagy azt a kort betöltve továbbtanuló gyereket/fiatalt a bíróság bűnösnek mond ki, de nem ítéli szabadságvesztésre, a családja tizenkét hónapra elveszíti az úgynevezett iskoláztatási támogatást, vagyis a családi pótlékot.

A törvényjavaslat szerinti iskolaőrség intézményét továbbra is jó döntésnek tartják a szakemberek, de a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete nem ért vele egyet. Ahogy sajtóközleményükben fogalmaznak: az intézményi erőszakra adott válasz ennyire leegyszerűsített módjával nem értenek egyet, mert az iskolai erőszak sokkal összetettebb kérdés annál, hogysem kizárólag a rendfenntartás eszközével és a büntethetőség kiterjesztésével adjanak rá választ. Ez nem lehet több tüneti kezelésnél, felhívják a figyelmet arra, hogy ha nem tesznek mellé komplex és preventív megoldási lehetőségeket, hatásuk csak ideiglenes lehet.

A törvényjavaslat értelmében viszont az iskolaőrök már az új tanévben, azaz 2020. szeptember elsejével, a tanítási év kezdetével kezdenék meg működésüket. Hogy Dunaújvárosban és környékén érinti-e valamelyik tanintézményt az iskolaőri szolgálat, azt nem tudtuk kinyomozni. Az Emberi Erőforrások Minisztériumában készségesek voltak, de megkeresésünkre azt a választ kaptuk, a törvény még nincs elfogadva, ezért hivatalos lista sincsen.

Információink szerint Dunaújvárosban és környékén nem lesz egyik tanintézetben sem iskolaőri szolgálat, mert itt nincsenek olyan fegyelmi problémák, amelyek ezt szükségessé tennék.

(Forrás: eduline.hu, mfor.hu., pdsz.hu)