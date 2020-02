Intermodális központ a Modern Városok Program keretében

Dunaújvárosban a Kandó Kálmán téri vasútállomás mellett, azt megújítva épül meg, a kormány által lfinanszírozott Modern Városok Program keretében.

Több mint tucatnyi városban kezdik meg a közeljövőben az intermodális csomópontok fejlesztését az országban, aminek lényege, hogy a jelenleg egymást elkerülő, közpénzből fenntartott közúti és vasúti közösségi közlekedési szolgáltatás fizikailag összekapcsolódjon – írta a szerdai Magyar Nemzet. Dunaújvárosban a Kandó Kálmán téri vasútállomás mellett, azt megújítva épül meg, a kormány által lfinanszírozott Modern Városok Program keretében. A városlakók régi vágya valósulhat meg a Kandó tér átfogó rekonstrukciójával és a vasútállomás fejlesztésével.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a vasútállomás mellé közvetlenül odatelepítik a buszpályaudvart, hogy az átszálláshoz ne kelljen utazni. A pályaudvarokat és környezetüket felújítják, és P+R, B+R parkolókat is építenek. Fontos elem a közös utastájékoztató rendszer, amely tartalmazza az átszálláshoz szükséges információkat, valamint a közös jegypénztár. Ez a fejlesztés teszi lehetővé végső soron, hogy a MÁV és Volán menetrendjét összehangolják – írták.

Az intermodális csomópontok megvalósítása területén legelőrébb Kaposvár tart, ahol az év végére befejeződhet az új közlekedési csomópont kivitelezése. A megyeszékhelyek közül elsőként Somogyban kezdődött meg a közlekedési központ építése, amely a Modern városok program finanszírozásában valósul meg 17,7 milliárd forintból.

Az év elején megkezdődhetnek a szombathelyi közösségi közlekedés új központjának tervezési munkálatai, az uniós közbeszerzési értesítő szerint a projekt költsége nettó 358 millió forint. A székesfehérvári vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és a P+R parkolók kialakításának projektje jelenleg előkészítési fázisban van. Debrecenben sok év tervezése és több sikertelen közbeszerzés után sincs érvényes kivitelezési pályázat a főpályaudvar felújítására. Miskolcon ugyancsak felülvizsgálta a kormány a korábbi terveket.

A közbeszerzési értesítő szerint a beruházó Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő előkészítési és tervezési feladatokra jelenleg is keres kivitelezőket Dunaújváros, Eger, Kőszeg, Kecskemét közlekedési központjának megvalósítására. Esztergomban már elkészült a fejlesztés, ez a helyi önkormányzat határozatából derül ki, amelyben hozzáigazították a helyi közösségi közlekedési járatok menetrendjét a vasúthoz. Egy 2016-os kormányhatározat Kaposvárnak 10,5, Miskolcnak 7,5, Nyíregyházának 6, Székesfehérvárnak 6,5, Tatabánya-Bicskének 11,5 milliárd forintot különített el a közlekedési központok kialakítására – áll a cikkben.

Ismeretes, hogy a Dunaújvárosi Hírlap is beszámolt arról, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. által lefolytatott közbeszerzési eljárás lezárultával eldőlt, hogy a TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. készítheti el Dunaújvárosban a Kandó Kálmán térre szánt dunaújvárosi Intermodális Csomópont (IMCS) terveit. A tervezett beruházás tartalmazza a dunaújvárosi vasútállomás épületének részleges felújítását, az IMCS kialakítást, a közlekedési funkciók jellegük szerinti szétválasztásával. Valamint a közvetlen utasforgalommal és utaskiszolgálással kapcsolatos épületfejlesztést mintegy 665 négyzetméteren, és a helyi védelem alatt álló felvételi épület körüli homlokzat felújítását, a nyílászárók korszerűsítését, a tetőszigetelés korszerűsítését is. A vasútállomás előtt buszpályaudvart alakítanak, itt kap helyet három darab szóló helyközi induló állás és két darab csuklós helyi induló állás.

Az autóbusz-felállási helyek kialakítása a nagy igénybevétel miatt bazaltbetonból történik majd. Mindkét oldalon a megállóknál fedett utasvárókat építenek. A beruházás részeként számos új parkolóhellyel bővül a csomópont, összesen 57 férőhelyes, zöldfelületekkel határolt parkolót alakítanak ki, ezekből négy mozgáskorlátozott, három pedig elektromos autók töltésére szolgáló parkolóhely lesz. Ezen kívül négy taximegállóhelyet is létrehoznak, valamint 46 férőhelyes fedett kerékpárparkolót is elhelyeznek az állomás szomszédságában. A városközpont felé gyalogos és kerékpáros átjárást biztosító aluljárót alakítanak ki a vágányzóna alatt. Az aluljáró szélessége mintegy 5-6 méter lesz, hossza pedig 150 méter. Az aluljáróból a II. és a III. vágányok közti peronhoz végfeljárós kapcsolat létesül majd és liftet is telepítenek. A valós idejű utastájékoztatást digitális táblákkal oldják meg, részben a közterületen, részben az állomásépületben elhelyezve.

A személy- és vagyonbiztonság érdekében kamerarendszert is kialakítanak. A kamerák az alábbi területeket figyelik majd: az új autóbusz-állomás, a felvételi épület utasforgalmi tere, a P+R és B+R parkolók, a gyalogos kerékpáros aluljáró, valamint egyes speciális biztonsági utasforgalmi területek.

A uniós közbeszerzési adatok szerint az előkészítő és tervezési munkálatok összértéke 189 millió forint (áfa nélkül)

Forrás: Magyar Nemzet, Magyar Építők