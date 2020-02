Influenza? Fogadja meg a tiszti főorvos tanácsait

Ha tél, akkor megfázás, influenza. Évek óta visszatérő „hagyomány”, hogy január közepétől egészen márciusig országosan influenzajárvány tombol. Az alábbiakban, Dózsáné, dr. Sasvári Ildikó járási tisztifőorvos segít, hogy egészségesen vészeljük át ezt az időszakot.

Nem véletlen, hogy minden évben visszatérő sláger az influenza. Az év végére ugyanis általában kiürülnek a vitaminraktárak, emiatt az esztendő első szakaszában fontos, hogy pótoljuk ezeket, ellenkező esetben könnyen megfázhatunk, vagy megbetegedhetünk influenzában.

Megkezdődött a járvány

Ahogyan arról folyamatosan beszámolunk önöknek, egyre csak emelkedik az influenzaszerű megbetegedéssel orvoshoz fordulók aránya a megyében és országosan egyaránt. A betegek száma az elmúlt hétre olyan mértékben megnőtt, hogy meghaladta a járványos küszöbértéket, így látogatási tilalmat rendeltek el Fejér megye kórházaiban, amely visszavonásig érvényben marad.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentése szerint megkezdődött hazánkban az influenzajárvány. A figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján végzett számítások alapján országosan az előző hetinél 41,2%-kal több beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.

Ezzel kapcsolatban megkérdeztük olvasóinkat is, ők mit gondolnak a kialakult helyzetről. A szavazás ugyan nem reprezentatív, de sokat elmond, hogy a voksolók több, mint fele úgy gondolja:

„Minden évben ez van, nem kell pánikolni”

– pedig ahogyan az alábbiakból is látszik, az influenzát és annak szövődményeit nem szabad fél vállról venni. Jobb felkészülni erre az időszakra.

Oltakozzunk

A dunaújvárosi járás tiszti főorvosa, Dózsáné dr. Sasvári Ildikó szerint a legjobb módszer a betegség elkerülésére, ha beadatjuk magunknak az influenza elleni védőoltást. Az influenza vírusok szerkezete folyamatosan változik, így az influenza-elleni védőoltást minden évben ajánlatos beadatni.

– A védőoltás nagy biztonságot ad, ajánljuk mindenkinek, hogy beadassák maguknak az oltást. Fontos, hogy még mindig nincs késő, ugyanis a járvány csúcspontja még később várható, az oltás általi védettség kialakulása két hetet vesz igénybe. Emellett természetesen a személyes higiénia, a kézmosás, a gyakori szellőztetés, rendszeres mozgás is segít. Továbbá lényeges, hogy betegen ne menjünk közösségbe, és beteget sem látogassunk.

Ez utóbbi azért is nagyon fontos a tiszti főorvos szerint, mert bár folyamatosan hangoztatják, mégis egyre többen veszik a bátorságot, hogy betegen is bemenjenek dolgozni, vagy folytassák csoportos tevékenységeiket. Ezzel a magatartással átadhatják a fertőzést másoknak, saját maguk számára pedig a szövődmények kockázatát növelik meg.

Honnan tudod, hogy beteg vagy?

A laikusok, mint amilyen én is vagyok, hajlamosak egy erősebb megfázással összekeverni az influenzát, hiszen mindenkinek rossz közérzete van, vagy éppenséggel levert akkor, amikor beteg. A szakember szerint azonban, ha figyelünk magunkra, könnyen megállapíthatjuk, hogy milyen betegséggel van dolgunk:

Rossz közérzet, nagyfokú elesettség

Magas láz (38.5-40.0 o C)

Fejfájás

Végtagfájdalom, izomfájdalom

A betegség kezdetén a légúti tünetek nem jellemzőek

A betegség lefolyási ideje nagyjából egy hétre tehető, ebből a magas lázzal járó időszak 3-5 napig áll fenn. A fertőzés lezajlását követően a levertség, a gyengeség további 1-2 hétig is fennmaradhat. Amennyiben az influenzás beteg egyéb krónikus betegségben is szenved, vagy ha néhány napon belül nem múlik el a láz és légúti tünetek is jelentkeznek, mindenképpen kérjünk orvosi segítséget.