Így alakította át utazási szokásainkat a vírus

A koronavírus-járvány alaposan átalakította a magyarok utazási hajlandóságát és szállásválasztási szokásait – derül ki egy országos reprezentatív felmérésből. Az eredmények alapján idén 15 százalékkal kevesebben terveztek utazást, és 22 százalékkal többen gondolkodtak belföldi üdülésben az egy évvel korábbihoz képest.

A kutatásból kiderült, hogy miközben a vendégek továbbra is elvárják a minőségi szolgáltatásokat, kiemelten fontossá vált az is, hogy a szálláshely garantálni tudja a higiénikus feltételeket és a biztonságos távolságtartást. Lényeges a változás azoknak a mutatóknak a tekintetében, amelyek az úti cél megválasztásával, az utazás módjával és a szállás kiválasztásával függenek össze: a magyarok inkább választottak idén belföldi szállást, és egyéni utazási módot. A minőségi szolgáltatásokat, barátságos vendéglátást és sokféle programlehetőséget kínáló vendéglátóhelyek továbbra is a legnépszerűbbek, ugyanakkor hangsúlyosabbak lettek a biztonsággal, higiénével kapcsolatos elvárások.

Sokan kerestek eldugott, biztonságosabbnak tartott szálláshelyeket

Ezzel összefügg, amit nyár végén a Magyar Nemzetnek adott interjúban Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója mondott: „A turizmus újkori történetének legjobb időszakát zárjuk a vidéki Magyarországon: a májusi újraindulás óta, főként júliusban és augusztusban várakozáson felül teljesített a belföld, erős alapot adva a folytatáshoz. Ismertette: júliusban 1,2 millió magyart fogadtak a szálláshelyek, évtizedek óta ez a vendégszám eddig a legmagasabb a nyár közepén és 160 ezerrel több, mint egy évvel korábban.”

Az országos felmérés szerint idén 22 százalékkal többen tartották fontosnak a belföldi utazást, és 24 százalékkal többen az egyéni szervezést, mint tavaly. Még jelentősebb a változás két másik szempont esetében: a válaszok alapján 2020-ban közel kétszer annyian (66 százalék) gondolták fontosnak, hogy a szálláshely garantálja a biztonságos távolságtartást, mint 2019-ben (34 százalék). A koronavírus-járvány hatására a szálláshelyek környezetéhez is másként viszonyulunk: az idei utazások tervezésénél a többség (53 százalék) számára már fontos szempont volt, hogy olyan szállást válasszon, amelynek környezetében nincs tömeg.