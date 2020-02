Igazi kultúrkincsre lelnek a községi könyvtárban

Komoly helytörténeti értékkel gazdagodott a napokban a Mezőfalvi Könyvtár. 1990. októbertől 2008 novemberéig összegyűjtve és könyv alakjába bekötve lapozható, olvasható a faluújság.

Az elfeledett ritkaságra (mert erre azért olyan sok példát nem találni a környező községekben) a mezőfalvi polgármesteri hivatal felújítása és az ahhoz kapcsolódó rendrakás során bukkantak – kaptuk a nem mindennapi információt Horváth István könyvtárostól. Természetesen a helyi kiadványok további példányai is, egészen a napjainkig fellelhetőek a bibliotékában. Horváth István örömmel újságolta lapunknak, hogy a bekötött lapszámokkal az eddig hiányzó példányok is bekerültek az archívumba, mert azt talán az olvasók közül is kevesen tudják, hogy a könyvtár rendszeresen elteszi a helyi lap példányait, valamint gyűjtik a községről más sajtótermékekben megjelenő írásokat is. A polgármesteri hivatal figyelmének és a könyvtár gondos archiváló munkájának köszönhetően így harminc évet felölelő képes, írásos helytörténeti híradás szemlézhető, vagy akár kutatható is a Mezőfalvi Könyvtárban, amely a 2020-as esztendőben is csendes, nyugodt légkörben, nagy szeretettel várja kedves olvasóit és látogatóit.

Idén is folytatódnak a megszokott, bevált programok, rendezvények. Közülük is a népszerű foglalkozások az iskolásoknak és óvodásoknak, „könyvtármozi” vetítések, író-olvasó találkozó gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Március elejétől frissen selejtezett könyveket lehet nagyon kedvező áron vásárolni a bibliotékában. Márciusban az Internet-fiesta rendezvénysorozaton belül az 5-6. osztályosoknak tervezünk internetbiztonsággal kapcsolatos foglalkozást. Októberben az országos könyvtári napok keretében pedig Nyulász Péter ifjúsági író tart programokat alsósoknak a Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány támogatásával. Nyitvatartásunk alatt, hétfőn 13–18, keddtől csütörtökig 9–12 és 13–18, és szombaton 9–12 óráig kereshető fel az intézmény.