Parádésra sikeredett nap volt ez reggeltől másnap pirkadatig

Az érdem a helyi Ifjúsági Klub tagságáé, és a feladatokat sikerrel koordináló Pinke Katáé, a szervezet megbízott vezetőjéé. Munkáját a két alelnök, Szabó Mátyás és Für Dávid is segítette.

Az előkészítés is alapos, de hosszadalmas feladatok megoldását jelentette. A tevőleges munka a legelszántabb, és a magukat szabaddá tenni tudó önkéntesek összefogásával már pénteken is zajlott.

A gyakorlati program a horgászversennyel kezdődött szombaton délelőtt. A legnagyobb halért folyó ádáz küzdelemben: 1. Szanyi István, 2. Pieczerka László, 3. Lábadi Tibor. A legnagyobb össztömegű halért: 1. Pieczerka László, 2. Für Dávid, 3. Bognár Árpád. A legtöbb halat Nyúl Miklós fogta. A különdíjat Turbucz Bence nyerte el.

Az eredményhirdetés után a versenyzők többsége hazafelé indult, hogy az esti bál előtt egy kicsit fölfrissülhessenek, hiszen az az „erőpróba” hajnalig tervezett mulatságot jelentett.

Az este folyamán a már nagyon régóta várt, maszkmentes szabadtéri bál hozta össze a remélt közönséget a falu futballközpontjában. A zenét a szokásos zajos sikerrel a Szamaras zenekar nyomta Horváth Csaba vezetésével. A hozzávaló kórust és a vegyes tánckart az önfeledten mulatozó vendégek adták! Parádés nap volt ez reggeltől – hajnalig!

Horváth Csaba, a horgászbálon a talpalávalót játszó Szamaras zenekar frontembere tősgyökeres nagykarácsonyi, a település alpolgármestere és a helyi iskola tanára is.

– Tavasszal jobb híján már online koncertet is csináltunk. Egy kicsit féltünk a technikai nehézségektől, de sikeresen megoldottuk. Rettentően vártuk az élő fellépéseket, főleg azt, hogy helyben zenéljünk. Nagyon sokan vidékről is bejelentkeztek a horgászbálos szabadtéri bulinkra. A régi kerékvágásban és a korábbi fölállásban Jancsival és Norbival nyomjuk tovább. A lagzis szezon szerencsére már az elmúlt héten megkezdődött, és a nyarat tekintve már fullon vagyunk a meghívások szempontjából, hiszen mára már a péntekek is elkeltek. Lassan a hétköznapokra is jutni fog egy-egy esemény, hiszen a szabályok miatt nagyon sokan nem tarthatták meg azokat az elmúlt időszakban – mondta.

Pinke Kata az egész napos sikeres rendezvény előkészítését és lebonyolítását is elvállalta.

– A rendezvény megszervezése hosszabb időt vett igénybe, de a gyakorlati tennivalók sem egyik percről a másikra zajlottak le. A bál helyszíne körül már csütörtökön is volt mit csinálni, például a fűnyírás és a sátor felállítása. Pénteken sem unatkoztunk, hiszen sok asztalt és padokat is elő kellett készíteni, majd a megfelelő helyre állítottuk azokat.

A szombati program horgászversennyel kezdődött, bállal ért véget

A szombat aztán igen hosszúra sikeredett, hiszen szinte hajnalban kellett nekilátni a horgászverseny előkészítésének, hogy a résztvevők már a nekik kisorsolt partszakaszon várhassák a szerencséjüket, reggel héttől egészen délután kettőig. Fél háromkor ebédhez ültünk, az eredményhirdetés és a tombola – amihez nagyon sok felajánlást kaptunk helyből és a környékbeli településekről – háromkor kezdődött – tájékoztatott minket Pinke Kata.

– Sok vendéget vártunk, nem csalódtunk, fergeteges, jó hangulatú mulatságban volt részünk. Az önkénteseink mellett nagy segítséget kaptunk a helyi labdarúgócsapat elnökétől, Mergl Istvántól, aki szinte nem ismert lehetetlen, ha elhangzott egy-egy kérésünk.

Vegyük sorra a versenyzőket!

Barabás Tibor: – A helyszíneket a szervezők sorsolták ki kora reggel, tehát senki sem mehetett az általa esetleg már alaposan beetetett helyekre horgászni. Ezen a tavon egy alkalmi vendég vagyok. A fogási naplómba pontyot, kárászt és törpeharcsát írhattam bele. Az könnyen lehet, hogy nem én nyerem a versenyt, de attól még nagyon jól telt itt az időnk.

Gili Zoltán: – Szerencsére hozzám is jöttek mérlegelni, de azért nem vagyok elégedett magammal – tette hozzá nevetve. – Itt a mai napon bojlis rendszerben zajlik a verseny, mivel mindegyik halat visszaengedjük a tóba. ­Nekem ez a normális, nem fogyasztok halat, ezért mindig ezt a módszert alkalmazom. Egy viszonylag keskeny vízfelület előtt helyezkedtem el, ezért igyekszem minél ­távolabbra dobni a szereléket, mert úgy látom, a szemközti nádas ­nyugodt vizénél biztosabb fogást remélhetek. A barátommal érkeztünk, és nagyon jól érezzük magunkat, mert ez egy jól szervezett békés esemény.

Fogarasi Dávid költői magasságra jutott a sportága dicsérésével: – Ennek a sportnak, a horgászatnak van a világ legszebb stadionja, hiszen azt a természet hozta létre! Ezért is szeretek idejárni. Helyi horgász vagyok, és a mi versenyeinken rendszeresen részt szoktam venni. Ezzel is támogatom a falut, és megpróbálom jól érezni magamat ezeken az eseményeken. Ma is sikerült. A technika viszont megtréfált, elszakadt a damilom, de nem mérgeskedek, mert ez csak egy sportbaleset. Új szereléket kötök, és folytatom tovább. A kapásról? Amennyiben a halfogásmentes horgászatot kudarcként élnénk meg, akkor nem is űznénk tovább ezt a sportot.

Ma is fontos dolga akadt

A korábbi években Szekeresné Orova Erzsébet, a Nagykarácsony Testvértelepüléseiért Egyesület, azaz a NaTe elnök asszonya ezeken a versenyeken is ezerfokos tűzben égett, hiszen rendezőjeként rengeteg dolga volt vele. Most sem keveset, egy hetvenadagos finom ebéd elkészítését vállalta magára.

– Az ifiklub idén egy nagyon jó csapattal állt ki, és a verseny dolgát, valamint a bált is hibátlanul intézték. Ezért most erre a feladatra kértek fel bennünket, amit örömmel el is vállaltunk. A terv egy igazi babgulyás elkészítése volt. A minőséget a finom füstölt húsok (az oldalas, és a sonka) valamint a klasszikus egyéb hozzávalók biztosítják. A munkakörülményeim kiválóak, hiszen szép természeti környezetben és remek társasággal tölthetem el az időmet, s közben a munkám is halad!