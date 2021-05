Időutazás helyszíne lesz a város: egy vígjáték készül

Nagyjátékfilm forgatásának ad helyszínt Dunaújváros a nyáron. A Zanox – Kockázatok és mellékhatások című, műfajilag romantikus vígjáték, sci-fi kalandfilm stábja helyszínbejárást tartott az elmúlt héten. Baranyi Gábor Benő a film rendezője tájékoztatott az alkotásról.

Baranyi Gábor Benő elmondta, hogy a film főszereplője egy 18 éves fiú, aki véletlenül rájön arra: lehet az időben utazni. A fiú abba az iskolába jár, amelynek a helyszínét a Gárdonyi Géza Görögkatolikus Általános Iskola adja. Érettségire készül, évek óta szerelmes az osztálytársába, Jankába, de nem mer felé közeledni. Pánikrohamaira a helyi gyógyszergyár Zanox nevű kísérleti tablettáját fogyasztja, aminek nem várt mellékhatása van: képes vele utazni az időben. Ezt kihasználva éli újra az érettségi bulit háromszor, ahol próbálja elnyerni szerelme kegyeit, és megakadályozni egy brutális támadást. Aztán persze mindent elront annyira, hogy nehéz helyrehozni. A vége persze happy end lesz, hiszen vígjátékról beszélünk. Sok városban jártak az operatőrrel, Gajdics Dáviddal, de végül Dunaújváros és Komló mellett döntöttek. „Nagyon megtetszett, hogy milyen sokszínűek ezek a városok, nagyon tetszik nekünk az építészete, Dunaújvárosban a sétányok a Duna mellett, és nagyon kedvesek és segítőkészek az emberek.” – fogalmazott. A film egy hetet Komlón, két hetet Dunaújvárosban fog forogni, a teljes forgatás ideje július 5-től augusztus 6-ig zajlik, a producer Gyurin Zsuzsanna (Salamandra Film), a koproducer Romwalter Judit (Sparks) lesz. A belső felvételek Budapesten készülnek.

A Nemzeti Filmintézet Inkubátor Programja támogatásával készülő produkcióban egy iparvárosban sci-fi forog. A miértre a következő indoklást adta a rendező: Idáig magyar filmben még soha nem nagyon talált egymásra ez a kettő, és a filmekben sem, de engem pont az érdekel, amilyen film még nem készült idáig. Én valami újat szeretnék kipróbálni. Ebben van időutazás, de ugyanakkor magyar vidéken játszódik egy iparvárosban. Ízig-vérig magyar, remélem, egy érdekes kombináció lesz!

– Hogyan találtak rá éppen a Gárdonyira?

– Azokban a városokban, amik szerepeltek a listánkon, a főbb helyeket, tehát kórházakat, iskolákat, kollégiumokat, városházát megnéztük, ugyanis ezek olyan helyszínek, amik a filmben kiemelt szerepet kapnak. Van egy gyógyszergyár e képzeletbeli városban, ahol egy kísérleti gyógyszert fejlesztenek. A külső képeket a Szent Pantaleon Kórházról vesszük majd fel. Több külső helyszínünk lesz, ilyen a Városháza téren a szökőkút, útkereszteződés, maga a városháza is megjelenik egy kép erejéig. Csakúgy, mint a vasmű és környéke. Ezeket a helyszíneket ma meg is látogatjuk a stábbal.

– A szereplők között lesz dunaújvárosi?

– Kisebb szerepekben szeretnénk a helyiek segítségét is kérni, mellékszerepekre, statiszta szerepekre várjuk a helyiek jelentkezését. Iskolásokat is, hiszen a főszereplő fiú osztálytársainak szerepére keresünk jelentkezőket. Mivel ez a filmben egy faipari szakközépiskola, ezért elsősorban tizennyolc éves fiúk jelentkezését várjuk, de néhány lány is lesz az osztályban. Szerettem volna olyan korosztályokat is szerepeltetni, amelyek kevésbé játszanak filmekben. Általában huszon-, harminc­évesek szerepelnek, pedig nem csak ilyen idős emberek élnek az országban. Valahogy mellőzve vannak a filmekben, én szeretném, ha ebben sok nyugdíjas korú szereplő is lenne, úgyhogy várjuk az ő jelentkezésüket is, úgy, hogy a [email protected] címre elküldenek magukról egy arcközeli és egy teljes alakos fotót, de a film Facebook-oldalán is felvehetik velünk a kapcsolatot.

– A forgalmazásról még korai beszélni?

– Moziba szánjuk elsősorban, de biztos, hogy egy idő után online is elérhetővé tesszük, ugyanis az a korosztály, amelynek kiemelten szánjuk, főként online fogyaszt filmeket, és a koronavírus miatt az emberek kicsit el is szoktak attól, hogy moziba menjenek. De úgy tervezzük, az első három hónap a mozira fog korlátozódni.